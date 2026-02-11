Za špatný spánek nemůže veřejné osvětlení, ale světla z budov nebo displeje

František Strnad
František Strnad
  16:00
Dlouho jsme veřejné osvětlení považovali za hlavního nepřítele tmavé noci a viníka našeho rozhozeného biorytmu. Nová data ale ukazují, že pouliční lampy jsou v tom víceméně nevinně. Zatímco obce investují miliony do šetrného osvětlení, skutečný útok „modrého světla“ na naše zdraví přichází z úplně jiné strany.

Pouliční osvětlení | foto: Profimedia.cz

Ačkoliv jsou lampy nejvíce na očích, tvoří jen zlomek problému. Veřejné osvětlení se na celkovém světelném smogu měst podílí překvapivě málo.

Průlomová studie z amerického Tucsonu, publikovaná v odborném časopise Lighting Research & Technology, prokázala, že pouliční osvětlení tvoří jen 13 až 21 % záře, kterou města vysílají k obloze. “Většina světla, které nás v noci ozařuje, pochází z komerčních zdrojů – nasvícených fasád, vnitřního osvětlení unikající okny, parkovišť u supermarketů, komerčních budov či benzinek,“ vysvětlují vědci z GFZ German Research Centre for Geosciences.

Lampy jsou jen špičkou ledovce

Problémem není světlo jako takové, ale jeho modrá složka, která blokuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu. Právě zde moderní veřejné osvětlení vítězí nad soukromým sektorem.

Česká města stále častěji instalují LED svítidla s tzv. teplým bílým světlem a plným cloněním. Podle Ministerstva životního prostředí tyto svítidla svítí pouze tam, kam mají, tedy na zem, nikoliv do oken nebo na oblohu. Oproti tomu parkoviště u nákupních center, kancelářské budovy, benzinky, obchodní centra či domácnosti často používají levné, studené bílé LED zdroje s vysokým podílem modré složky. Tyto zdroje svítí všemi směry a jejich vliv na cirkadiánní rytmus lidí i hmyzu je mnohonásobně agresivnější.

Ministerstvo varuje

Podle odborníků z Akademie věd ČR je pro ekosystémy kritické právě ono rozptýlené světlo z komerčních areálů. To totiž vytváří tzv. „skyglow“ (světelnou čepici nad městem), která mate stěhovavé ptáky a likviduje noční hmyz. Spánek také velmi ovlivňuje světlo, které na nás září z bezprostřední blízkosti těsně před spaním.

Ministerstvo zdravotnictví ČR varuje, že expozice modré složce světla z digitálních obrazovek telefonů či jiných zařízení, v pozdních hodinách zásadně narušuje produkci spánkového hormonu, tedy melatoninu, což vede k nekvalitnímu spánku a následné únavě i snížené pozornosti během dne. Tělo potřebuje pro regeneraci přirozený biorytmus střídání světla a tmy, přičemž používání mobilů, tabletů a počítačů před spaním tento proces blokuje a udržuje organismus ve stavu bdělosti.

Svítící loga a výlohy

“Nejmladší generace si stále ještě dostatečně neuvědomuje, jak důležitý spánek je. Myslí si, že se nemusí spát. Žijí naplno, využívají nové technologie, barevné displeje jsou jejich kamarádi. Zábava je nejdůležitější. Zatím je nic nebolí, ale tímhle si výrazně zhoršují kvalitu budoucího života. Podívejte se například, jak se zvýšila incidence rakovin prostaty a prsu, stále mladší a mladší lidé tímto onemocní trpí,“ uvedl světelný expert Hynek Medřický. Zatímco veřejné osvětlení lze snadno ztlumit, regulace svítících log a výloh možná není. Pokud tedy večer nemůžete usnout, pravděpodobně za to nemůže svítidlo před vaším domem, ale zářící nápis supermarketu o tři bloky dál. To potvrzuje i expert na světelné znečištění Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.

Problémem tedy není veřejné osvětlení, ale necloněná svítidla soukromých areálů. Tyto komerční zdroje často využívají levné LED s teplotou přes 5000 K, které jsou modrého světla plné. Navíc svítí vodorovně nebo dokonce šikmo vzhůru, což je pro oko i přírodu nejvíce rušivé.

