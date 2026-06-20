Dva týdny v lese, spaní ve stanu, noční hry, táboráky a parta kamarádů. Pro děti jde o symbol prázdnin, pro rodiče často o jednu z největších položek letního rozpočtu. Zatímco samotné tábory letos výrazně nezdražily, odborníci upozorňují, že celkové náklady na prázdniny mohou u jednoho dítěte snadno překročit 20 tisíc korun. K táboru se totiž přidává dovolená, nové vybavení, doprava, kapesné nebo další organizované aktivity.
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Každé léto na tábory vyráží kolem 300 tisíc českých dětí a organizátoři pozorují zajímavý paradox. V době sociálních sítí a neustálého připojení si děti stále častěji pochvalují právě to, že mohou být načas off-line. „Děti stále vyhledávají zábavu, kamarády a dobrodružství. Klasické táborové hry, pobyt v přírodě a pocit sounáležitosti s partou mají pro ně velkou hodnotu,“ říká pro Metro předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček.
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Ceny jsou podobné jako loni
Dobrou zprávou pro rodiče je, že většina nekomerčních táborů letos výrazně nezdražila. Podle České rady dětí a mládeže pořadatelé sdružení v organizaci hlásí podobné ceny jako loni, v některých případech dokonce mírné zlevnění. „V roce 2026 většina pořadatelů táborů sdružených v ČRDM hlásí, že ceny zůstaly na podobné úrovni jako loni, případně mírně klesly. Průměrná denní cena u nekomerčních táborů se snížila z 291 korun na zhruba 282 korun,“ uvádí Sedláček.
Čtrnáctidenní nekomerční stanový tábor tak podle něj obvykle vyjde na tři až pět tisíc korun. Výrazně dražší bývají komerční pobytové tábory, kde se cena nejčastěji pohybuje mezi osmi a deseti tisíci korunami. V jejich případě organizátoři letos zaznamenali zdražení přibližně o pět procent, především kvůli vyšším nákladům na potraviny, dopravu a personál.
Tábor je jen začátek
Právě samotný tábor ale často představuje jen část letních výdajů. Podle společnosti Skip Pay mohou náklady spojené s prázdninami u jednoho dítěte snadno překročit 20 tisíc korun. Pokud rodina během léta kombinuje tábor, dovolenou a nákup nového vybavení, mohou se celkové výdaje vyšplhat i výrazně výše.
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„Rodina během pár týdnů zaplatí zálohu na dovolenou, tábor pro děti, nové vybavení i běžné letní nákupy a musí počítat klidně i s vyššími desítkami tisíc korun navíc,“ říká Tomáš Krásný ze společnosti Skip Pay.
Výdaje přitom nekončí samotným poplatkem za pobyt. Děti často potřebují nové boty, spacák, batoh, sportovní vybavení nebo oblečení. K tomu se přidává kapesné, doprava nebo výlety během prázdnin. „Nejen tábor jako takový, ale i vybavení na něj něco stojí. Ve výsledku právě tyto menší nákupy často rozpočet zatěžují více, než lidé čekali,“ dodává Krásný.
Na tábory vyrážejí stovky tisíc dětí
Přes rostoucí náklady zájem o tábory dlouhodobě neklesá. Podle statistik Státního zdravotního ústavu a údajů ČRDM se jich každoročně účastní přibližně třista tisíc dětí.
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Tábory navíc nejsou jen doménou komerčních agentur. Významnou roli hrají spolky a organizace pracující s dětmi celoročně. Mezi největší pořadatele patří například Junák – český skaut. „Skutečný počet dětí na táborech budeme znát až po prázdninách, odhadujeme ale na základě čísel z minulého roku, že půjde o zhruba 1 300 skautských táborů a vyjede na ně asi 37 tisíc holek a kluků plus několik tisíc dospělých dobrovolníků,“ říká pro Metro mluvčí skautu Barbora Trojak.
Rodičům pomáhají nadační programy
Významnou roli při financování táborů hrají různé příspěvky. Rodiče mohou využívat podporu od zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů nebo některých měst a obcí. „Rodiče tyto příspěvky čerpají velmi aktivně,“ potvrzuje Sedláček. Ne vždy ale pomoc pokryje všechny typy táborů. Právě proto vznikají programy zaměřené na rodiny, které by si účast dítěte na táboře jinak nemohly dovolit.
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Jedním z nich je projekt Dostupný skauting. Díky darům mohou skauti přispět až dva tisíce korun na jedno dítě. V loňském roce program podpořil 430 dětí a podobný počet očekává i letos.
Lepší komunikace
Možná nejzajímavější proměnu ale organizátoři pozorují v přístupu k technologiím. Podle analýzy České rady dětí a mládeže umožňuje volné používání mobilních telefonů a tabletů během volného času pouze deset procent pořadatelů. Většina organizací digitální zařízení omezuje nebo jejich používání reguluje. Podle Sedláčka to přináší řadu pozitivních efektů. Děti spolu více komunikují, zapojují se do her a tráví více času společnými aktivitami.