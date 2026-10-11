Za velkými kapry nemusíte z Prahy. Vltava nabízí rybářům zajímavá místa i na podzim

Rybářský magazín   15:02
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Císařská louka. Ještě v podobě poloostrova a s názvem Královská louka byla 2. června 1297 místem konání korunovační hostiny Vladislava II. Na hostiny se na ostrov chodí pořád, je tu vyhlášená restaurace Cinda. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Za pořádným úlovkem nemusíte vyrážet daleko za Prahu. Podzimní Vltava nabízí rybářům šanci na kapry, candáty i další dravce přímo v centru metropole. Oblíbená Císařská louka láká nejen výhledem na Vyšehrad, ale i zajímavými lovnými místy. Kam nahodit pruty a jaká pravidla na pražských revírech platí?

Praha nabízí na podzim rybářům něco, co se hledá jen těžko – šanci na pěknou rybu přímo uprostřed velkoměsta. Jedním z nejhezčích míst je Císařská louka. Z břehu tady můžete sledovat Vyšehrad na protější straně řeky a přitom čekat na záběr kapra, candáta nebo třeba sumce. Právě Císařskou louku jsme už dříve v Metru doporučovali jako zajímavou pražskou kaprařskou lokalitu.

Tady nebudete jen na břehu

Císařská louka patří do mimopstruhového revíru Vltava 6, číslo 401 018. Ten začíná u jezu u Jiráskova mostu a pokračuje až k soutoku Vltavy s Berounkou. Do stejného revíru spadá také okolí Vyšehradu a Podolí, Braník nebo Modřany. A rybář není odkázán jen na břeh. Na hlavním toku je povolen lov z plavidla i zavážení nástrah. Pozor ale na místní zákazy – například ve Smíchovském přístavu se lovit nesmí.

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Říjen přeje především dravcům. Na pražské Vltavě se loví candáti, okouni, boleni, štiky i sumci. Zajímavá bývají hlubší místa, hrany koryta, mostní pilíře nebo klidnější části toku. Candát se tradičně hledá například v okolí Vyšehradu a modřanského jezu, okouny a boleny lze potkat na velké části městské řeky. Pro vláčkaře je tak podzim jedním z nejzajímavějších období roku.

Kde můžete chytit kapra a přitom zůstat zcela v centru Prahy? No přece na Císařské louce. Přesné místo jsme zaznačili na mapě.

Od centra až k Troji

Také kapraři mají velké šance. Kapr před zimou stále přijímá potravu a právě Císařská louka patří k oblíbeným místům pro jeho lov. Zkusit lze položenou, feeder i klasickou kaprařinu. Na úseku od Jiráskova mostu po Modřany ovšem platí horní míra kapra 70 centimetrů – takovou nebo větší rybu musí rybář bez prodlení vrátit vodě.

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Pokud chcete změnit kulisy, stačí se posunout po řece. Blíž historickému centru a dál po proudu navazuje Vltava 5, číslo 401 017, která vede od jezu u Jiráskova mostu až k Troji. Také zde je lov z lodě povolen. Za Trojou směrem k Podbabě a Roztokům pokračuje Vltava 4, číslo 401 016. Z plavidla lze lovit i tam, výjimkou jsou přilehlé tůně. V říjnu se na těchto mimopstruhových revírech loví od 5 do 22 hodin. A právě podvečer, kdy se rozsvítí Vyšehrad a ruch na řece začne slábnout, patří na Císařské louce k chvílím, kvůli nimž stojí za to vzít pruty do centra Prahy.

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