Rukama mi už prošla pěkná řádka aut, ale žádné z nich nebylo takto nepraktické dvoudvéřko. Nebojte, nejde o klasický test, to jen mladoboleslavská Škodovka slaví 130 let a několika novinářům půjčila na speciálním eventu na projížďku pár svých skvostů z muzea.
Škoda Tudor: elegán, který po válce vrátil život českým silnicím. Vyzkoušeli jsme ji v okolí zámku Loučeň na Nymbursku. | foto: Metro.cz

Nejvíce mě zaujal model, který vycházel z válečného modelu Škoda Popular a měl motor o objemu 1 089 kubických centimetrů, což stačilo na krásných 32 koní – Škoda 1101 z roku 1948, a to dokonce ve verzi cabrio!

Kroutila mi nohy

S mou výškou nebylo snadné vsoukat se za volant, ale podařilo se – jen byl problém držet nohy nad pedály v pohotovosti, protože byly nepřirozeně zkroucené – a s tím šlo ruku v ruce i řazení, které se ovládalo úzkou pákou těsně nad sedačkou. To byl problém! Však se podívejte na video.

Škoda 1101 byla k dispozici v různých karosářských variantách, včetně limuzín, roadsterů, dodávek a sanitek.

Podařilo se mi dostat se do významného exponátu. Byl dokončen 5. dubna 1948 a 16. dubna předán švýcarské ambasádě. Až po několika změnách majitele se tento vůz v roce 2005 stal součástí sbírky Škoda Muzea v Mladé Boleslavi.

Oblíbili si ho i vojáci

Výroba Tudoru ale začala už 6. května 1946 v závodě v Mladé Boleslavi, s další výrobní podporou závodů v Kvasinách a Vrchlabí. Model se vyráběl do roku 1952, celkem bylo vyrobeno 66 904 civilních vozů a 4 237 speciálních verzí pro ozbrojené síly.

Škoda Tudor: elegán, který po válce vrátil život českým silnicím. Vyzkoušeli jsme ji v okolí zámku Loučeň na Nymbursku.

Vozidlo si našlo zákazníky ve více než 70 zemích, přes 65 procent vyrobených vozů bylo exportováno. Přezdívka Tudor je odvozena od britského výrazu two-door (dvoudveřový), který odráží dvoudveřový design většiny vyráběných verzí. Konstrukce a design vycházely z předválečné Škody Popular, byla vybavena čtyřtaktním řadovým čtyřválcovým motorem s výkonem 32 koní a kompresním poměrem. Byl spojen se čtyřstupňovou převodovkou, která umožňovala vozidlu dosáhnout rychlosti až 100 km/h.

Dřevěná kostra

Vozidlo mělo tuhý a relativně lehký centrální trubkový rám s nezávislým zavěšením všech kol. Karoserie byla zkonstruována z dřevěného skeletu a ocelových panelů pro větší odolnost. Škoda 1101 byla k dispozici v různých karosářských variantách včetně limuzín, roadsterů, dodávek a sanitek. Verze kabriolet navíc poskytovala zážitek z jízdy s otevřenou střechou. To jsme ale nevyužili, protože nám pršelo, a přece nenecháme téct vodu do muzejního kousku.

V roce 1948 přišel nástupce 1102, kde byla řadicí páka přesunuta na sloupek řízení, což poskytovalo více prostoru pro nohy.

