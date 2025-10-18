Nejvíce mě zaujal model, který vycházel z válečného modelu Škoda Popular a měl motor o objemu 1 089 kubických centimetrů, což stačilo na krásných 32 koní – Škoda 1101 z roku 1948, a to dokonce ve verzi cabrio!
Kroutila mi nohy
S mou výškou nebylo snadné vsoukat se za volant, ale podařilo se – jen byl problém držet nohy nad pedály v pohotovosti, protože byly nepřirozeně zkroucené – a s tím šlo ruku v ruce i řazení, které se ovládalo úzkou pákou těsně nad sedačkou. To byl problém! Však se podívejte na video.
Podařilo se mi dostat se do významného exponátu. Byl dokončen 5. dubna 1948 a 16. dubna předán švýcarské ambasádě. Až po několika změnách majitele se tento vůz v roce 2005 stal součástí sbírky Škoda Muzea v Mladé Boleslavi.
Oblíbili si ho i vojáci
Výroba Tudoru ale začala už 6. května 1946 v závodě v Mladé Boleslavi, s další výrobní podporou závodů v Kvasinách a Vrchlabí. Model se vyráběl do roku 1952, celkem bylo vyrobeno 66 904 civilních vozů a 4 237 speciálních verzí pro ozbrojené síly.
Vozidlo si našlo zákazníky ve více než 70 zemích, přes 65 procent vyrobených vozů bylo exportováno. Přezdívka Tudor je odvozena od britského výrazu two-door (dvoudveřový), který odráží dvoudveřový design většiny vyráběných verzí. Konstrukce a design vycházely z předválečné Škody Popular, byla vybavena čtyřtaktním řadovým čtyřválcovým motorem s výkonem 32 koní a kompresním poměrem. Byl spojen se čtyřstupňovou převodovkou, která umožňovala vozidlu dosáhnout rychlosti až 100 km/h.
Dřevěná kostra
Vozidlo mělo tuhý a relativně lehký centrální trubkový rám s nezávislým zavěšením všech kol. Karoserie byla zkonstruována z dřevěného skeletu a ocelových panelů pro větší odolnost. Škoda 1101 byla k dispozici v různých karosářských variantách včetně limuzín, roadsterů, dodávek a sanitek. Verze kabriolet navíc poskytovala zážitek z jízdy s otevřenou střechou. To jsme ale nevyužili, protože nám pršelo, a přece nenecháme téct vodu do muzejního kousku.
V roce 1948 přišel nástupce 1102, kde byla řadicí páka přesunuta na sloupek řízení, což poskytovalo více prostoru pro nohy.