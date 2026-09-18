Za výhledy na tři země i romantickou zříceninou. Objevte kouzlo Oybinu

Autor: Metro.cz
  5:30aktualizováno  13:59
Sledovat Metro na Googlu
Romantická zřícenina hradu Oybin patří k tomu nejlepšímu, co tento typ památek...

Romantická zřícenina hradu Oybin patří k tomu nejlepšímu, co tento typ památek nabízí. Je doslova magnetem pro návštěvníky Žitavských hor a jednou z nejvýznamnějších památek Horní Lužice. | foto: JAN STEJSKAL

Prohlídka Oybinu je bez průvodce, tudíž ji lze absolvovat ve vlastním tempu....
Zámek Lemberk. Točila se tady také Poslední aristokratka.
Lužické hory. Zřícenina Hamrštejnu
Lužické hory nabízejí mnoho tipů na výlety.
7 fotografií
Pískovcové věže, kamenná schodiště, horské chaty i výhledy na Česko, Německo a Polsko. Žitavské hory nabízejí řadu tras, které lze spojit s návštěvou Oybinu, Hvozdu nebo Horního Sedla. Na své si přijdou milovníci turistiky, historie i železnice.

Na pomezí Lužických a Žitavských hor na sebe navazují pískovcové skály, horské stezky, rozhledny i historická městečka. Jedním z největších lákadel celé oblasti je Oybin, romantická zřícenina hradu a kláštera, kterou stojí za to spojit s výletem po české straně hor. Krompach, Hvozd, Jánské kameny nebo Horní Sedlo ukazují, že hranice je tady spíš čarou na mapě než skutečnou překážkou.

Hvozd. Výhled až na tři země

Ideálním výchozím bodem je Hvozd (německy Hochwald), jeden z nejvýraznějších vrcholů Lužických hor. Hora leží přímo na česko-německé hranici a z jejího vrcholu se otevírá panoramatický výhled na české Lužické hory, německé Žitavské hory, Ještědský hřeben, Jizerské hory i Krkonoše. Za dobré viditelnosti dohlédnete také do Polska.

Praha jako výchozí bod: 28 výletů, kam se dostanete pohodlně vlakem či autobusem

Na německé straně vrcholu stojí kamenná rozhledna z roku 1892 a horská chata s restaurací. Po výstupu sem většina návštěvníků zamíří na domácí koláč, polévku nebo pozdní oběd.

Výlet do Lužických hor nabízí malebná zákoutí a jedinečné výhledy.

Na Hvozd vede několik značených tras, oblíbená je cesta z českého Krompachu nebo z německého Lückendorfu. Výstup není dlouhý, ale díky převýšení nabízí příjemný horský charakter.

Krompach a Jánské kameny

Krompach bývá často jen výchozím bodem na Hvozd, ale byla by škoda jím jen projet. Malá obec leží v sedle mezi Lužickými a Žitavskými horami. Pár minut chůze od centra se nacházejí Jánské kameny, pískovcová vyhlídka, která patří k méně známým místům celé oblasti. Nabízí krásný pohled na masiv Hvozdu, okolní lesy i německou stranu hor.

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Zatímco na známějších vyhlídkách bývá během léta rušno, tady si krajinu většinou užijete v klidu. Pokud se vydáte po červené turistické značce směrem na Hvozd, čekají vás lesní cesty a výhledy, které jsou pro Lužické hory typické.

Na výlet s pytlíkem. Výzva nabádá Čechy, aby po sobě zanechali čistší přírodu. Jak se zapojit?

Oybin. Romantická dominanta Horní Lužice

Jen pár kilometrů za hranicí leží Oybin, místo, které patří k symbolům celé Horní Lužice. Nad městečkem se zvedá mohutný pískovcový masiv, na jehož vrcholu stojí zřícenina gotického hradu a kláštera. Ve 14. století dal Karel IV. původní hrad výrazně rozšířit a založil zde klášter řádu celestinů. Díky své poloze i strategickému významu se Oybin stal jedním z jeho oblíbených pobytových míst.

Prohlídka Oybinu je bez průvodce, tudíž ji lze absolvovat ve vlastním tempu. Více tipů na výlety najdete na doluzihor.cz.

Dodnes si můžete projít pozůstatky gotického kostela bez střechy, klášterních budov i hradního opevnění. Spojení středověké architektury s pískovcovými skalami vytváří jedno z nejpůsobivějších míst celého česko-německého pohraničí.

V 19. století Oybin objevili romantičtí malíři a cestovatelé. Jejich obrazy proslavily zdejší zříceninu po celé Evropě a městečko se postupně proměnilo v oblíbený turistický cíl. Přesto si dodnes zachovalo příjemnou atmosféru. Pod hradem najdete podstávkové domy s hrázděným patrem, malé kavárny, restaurace i úzké uličky.

Praha jako šifra? Muzeum MHD spouští unikátní stopovačky po tramvajových linkách

Pokud si chcete výlet ještě zpestřit, můžete do Oybinu přijet nebo odjet historickou úzkorozchodnou železnicí ze Žitavy. V sezoně ji často vozí parní lokomotiva a cesta malebnou krajinou Žitavských hor patří k nejhezčím železničním výletům v celém regionu.

Skalní vyhlídky, které stojí za každý schod

Žitavské hory jsou známé nejen Oybinem, ale také množstvím pískovcových skalních vyhlídek. Jeden z nejkrásnějších okruhů vede z Lückendorfu přes Scharfenstein, Českou vyhlídku (Böhmische Aussicht), vrcholy Töpfer a Ameisenberg. Během přibližně dvanáctikilometrové trasy projdete skalními průchody, vystoupáte po kamenných schodištích vytesaných do pískovce a z několika vyhlídek uvidíte Oybin, Hvozd, Ještěd i vzdálenější Jizerské hory.

Lužické hory. Zřícenina Hamrštejnu

Trasa nabízí velkou rozmanitost a právem patří k nejhezčím túrám celého česko-německého pohraničí. Na vrcholu Töpfer stojí tradiční horská chata s restaurací, která funguje už více než sto let. Je ideálním místem na oběd či odpolední kávu před návratem zpět do údolí. Samotný vrchol nabízí další krásné výhledy na pískovcové věže, zalesněné kopce i okolní vesnice rozprostřené pod horami.

Horní Sedlo a Horní skály

Při cestě zpět na českou stranu se vyplatí zastavit ještě u Horního Sedla. Odtud vede krátká odbočka na Horní skály, odkud se otevírá další krásný pohled směrem na Žitavské hory, Oybin i Hvozd.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...

Kolín nechává zpracovat návrhy změn parkování v pěti částech města

ilustrační snímek

Počet parkujících aut v některých částech Kolína výrazně převyšuje počet legálních parkovacích míst. Největší rozdíl průzkum zjistil na Zálabí, kde je 272...

19. září 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus

Mezi zapůjčenými historickými vozy bude také trolejbus Ikarus 280T původem z...

Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) otevře v neděli své brány veřejnosti. V rámci Evropského týdne mobility...

19. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií

ilustrační snímek

Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní...

19. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Trutnov plánuje novou čtvrť u historického centra s byty i knihovnou

ilustrační snímek

Bytová zástavba, městská knihovna, prostor pro setkávání i přístupné nábřeží Úpy. Taková by mohla být podle vítězného návrhu urbanistické soutěže nová podoba...

19. září 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Břidlice musí zvonit jako zvon. Tradiční řemeslo se u Lakomých dědí už pět generací

Pokrývač Jaroslav Lakomý při opravě střechy svitavského kostela sv. Jiljí

Pokrývačské řemeslo se v rodině Lakomých dědí z generace na generaci již více než 100 let. Jaroslav Lakomý mladší v těchto dnech dokončil náročnou opravu střechy kostela sv. Jiljí ve Svitavách, na...

19. září 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Policisté hledají ženu z Prahy 3. Ztratila se po odvedení dcery do školky

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala...

19. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Na korunovační klenoty se stojí dlouhé fronty, přilákaly lidi z Česka i zahraničí

Na korunovační klenoty se stojí fronta. Přijeli lidé z celého Česka i turisté....

Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která...

19. září 2026  11:42

Aplikace Záchranka umožní ve Zlínském kraji tísňové volání s přesnou polohou

ilustrační snímek

Obyvatelé Zlínského kraje mohou mít díky aplikaci Záchranka tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Kraj se stal...

19. září 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

VOLBY 2026 v Praze 4: Kubín obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát a jak volit?

Pankrác a její "mrakodrapy": zleva již téměř dokončený bytový věžák V Tower,...

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 4 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé čtvrté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové...

19. září 2026  11:11

Moravskoslezský kraj podpoří folklor a lidovou kulturu dvěma miliony korun

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj letos rozdělí dva miliony korun na podporu folkloru a tradiční lidové kultury. Z devíti žádostí podpoří šest projektů. ČTK to řekla mluvčí...

19. září 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Penál, pastelky, ale i kroužky a obědy. Samoživitelé každé září zápasí s výdaji

Inflace a zdražování dopadá i na samoživitelky a samoživitelé.

„Na začátku školního roku si musím pokaždé půjčit od rodičů. Nevím, co bych bez nich dělala,“ popisuje samoživitelka Markéta. Zářijové výdaje pro ni nejsou jen nepříjemností, kterou by pokryla z...

19. září 2026  10:12

Tři vzácné obrazy po náročném restaurování opět zdobí kostel v Pomezí

Kostel svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří

Do svatostánku sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který zdobí evropsky unikátní freska Ježíše ve vinném lisu, se vrátily tři vzácné obrazy. Díla se podařilo objevit v církevních depozitářích, po...

19. září 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet