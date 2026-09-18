Na pomezí Lužických a Žitavských hor na sebe navazují pískovcové skály, horské stezky, rozhledny i historická městečka. Jedním z největších lákadel celé oblasti je Oybin, romantická zřícenina hradu a kláštera, kterou stojí za to spojit s výletem po české straně hor. Krompach, Hvozd, Jánské kameny nebo Horní Sedlo ukazují, že hranice je tady spíš čarou na mapě než skutečnou překážkou.
Hvozd. Výhled až na tři země
Ideálním výchozím bodem je Hvozd (německy Hochwald), jeden z nejvýraznějších vrcholů Lužických hor. Hora leží přímo na česko-německé hranici a z jejího vrcholu se otevírá panoramatický výhled na české Lužické hory, německé Žitavské hory, Ještědský hřeben, Jizerské hory i Krkonoše. Za dobré viditelnosti dohlédnete také do Polska.
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Na německé straně vrcholu stojí kamenná rozhledna z roku 1892 a horská chata s restaurací. Po výstupu sem většina návštěvníků zamíří na domácí koláč, polévku nebo pozdní oběd.
Na Hvozd vede několik značených tras, oblíbená je cesta z českého Krompachu nebo z německého Lückendorfu. Výstup není dlouhý, ale díky převýšení nabízí příjemný horský charakter.
Krompach a Jánské kameny
Krompach bývá často jen výchozím bodem na Hvozd, ale byla by škoda jím jen projet. Malá obec leží v sedle mezi Lužickými a Žitavskými horami. Pár minut chůze od centra se nacházejí Jánské kameny, pískovcová vyhlídka, která patří k méně známým místům celé oblasti. Nabízí krásný pohled na masiv Hvozdu, okolní lesy i německou stranu hor.
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Zatímco na známějších vyhlídkách bývá během léta rušno, tady si krajinu většinou užijete v klidu. Pokud se vydáte po červené turistické značce směrem na Hvozd, čekají vás lesní cesty a výhledy, které jsou pro Lužické hory typické.
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Oybin. Romantická dominanta Horní Lužice
Jen pár kilometrů za hranicí leží Oybin, místo, které patří k symbolům celé Horní Lužice. Nad městečkem se zvedá mohutný pískovcový masiv, na jehož vrcholu stojí zřícenina gotického hradu a kláštera. Ve 14. století dal Karel IV. původní hrad výrazně rozšířit a založil zde klášter řádu celestinů. Díky své poloze i strategickému významu se Oybin stal jedním z jeho oblíbených pobytových míst.
Dodnes si můžete projít pozůstatky gotického kostela bez střechy, klášterních budov i hradního opevnění. Spojení středověké architektury s pískovcovými skalami vytváří jedno z nejpůsobivějších míst celého česko-německého pohraničí.
V 19. století Oybin objevili romantičtí malíři a cestovatelé. Jejich obrazy proslavily zdejší zříceninu po celé Evropě a městečko se postupně proměnilo v oblíbený turistický cíl. Přesto si dodnes zachovalo příjemnou atmosféru. Pod hradem najdete podstávkové domy s hrázděným patrem, malé kavárny, restaurace i úzké uličky.
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Pokud si chcete výlet ještě zpestřit, můžete do Oybinu přijet nebo odjet historickou úzkorozchodnou železnicí ze Žitavy. V sezoně ji často vozí parní lokomotiva a cesta malebnou krajinou Žitavských hor patří k nejhezčím železničním výletům v celém regionu.
Skalní vyhlídky, které stojí za každý schod
Žitavské hory jsou známé nejen Oybinem, ale také množstvím pískovcových skalních vyhlídek. Jeden z nejkrásnějších okruhů vede z Lückendorfu přes Scharfenstein, Českou vyhlídku (Böhmische Aussicht), vrcholy Töpfer a Ameisenberg. Během přibližně dvanáctikilometrové trasy projdete skalními průchody, vystoupáte po kamenných schodištích vytesaných do pískovce a z několika vyhlídek uvidíte Oybin, Hvozd, Ještěd i vzdálenější Jizerské hory.
Trasa nabízí velkou rozmanitost a právem patří k nejhezčím túrám celého česko-německého pohraničí. Na vrcholu Töpfer stojí tradiční horská chata s restaurací, která funguje už více než sto let. Je ideálním místem na oběd či odpolední kávu před návratem zpět do údolí. Samotný vrchol nabízí další krásné výhledy na pískovcové věže, zalesněné kopce i okolní vesnice rozprostřené pod horami.
Horní Sedlo a Horní skály
Při cestě zpět na českou stranu se vyplatí zastavit ještě u Horního Sedla. Odtud vede krátká odbočka na Horní skály, odkud se otevírá další krásný pohled směrem na Žitavské hory, Oybin i Hvozd.