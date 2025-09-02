Skrze nadsázku video ukazuje, jak se upřímná snaha o takzvaný wellbeing může snadno změnit v pouhé gesto bez skutečného dopadu na pracovní prostředí. Současně ale autoři videa neříkají, že je tato praxe rozšířená plošně a jde hlavně o jistou nadsázku.
Video vzniklo jako součást kampaně ke konferenci Good Company Circle 2025, která proběhne 14. října v prostoru Nová Spirála na Výstavišti v Praze. Tato největší česká konference zaměřená na společenský dopad propojí osobnosti z oblastí byznysu, nezisku, kultury, vědy, AI a vzdělávání.
Na konferenci vystoupí například Zuzana Čaputová, Petr Mára, Pavel Moric, Tomáš Sedláček a další výrazné osobnosti veřejného prostoru. Součástí programu bude i audiovizuální show, včetně videomappingu a živého vystoupení Unique Orchestra.
Organizátoři chtějí upozornit, že péče o duševní zdraví nesmí být vnímána jako krátkodobá kampaň nebo forma PR, ale jako integrální součást firemní kultury a celospolečenské odpovědnosti.
Více informací o programu a vstupenkách najdete na www.goodcompanycircle.com.