Začalo to v roce 1987. Lukavický kahan láká běžce všech generací, teď slaví kulatiny

David Halatka
David Halatka
  8:29
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Prostor startu a cíle je přímo před Obecním úřadem. Ten sídlí v zámečku z konce...

Prostor startu a cíle je přímo před Obecním úřadem. Ten sídlí v zámečku z konce 18. století | foto: Metro.cz

Ano, padl osobák!
Poslední chvilky před startem
Autor textu. Lukavického kahanu se zúčastnil již pětkrát, letos výjimečně...
Tohle stoupání si závodníci vychutnají hned dvakrát.
9 fotografií
Běžecký závod, který přežil změnu režimu, nové sportovní trendy i čtyři desetiletí. Silniční běh O Lukavický kahan se letos uskuteční už po čtyřicáté. Do Lukavice u Chrudimi se běžci vydají v neděli 13. září. A stejně jako před lety nepůjde jen o čas na stopkách.

Některé závody vzniknou, pár let se běží a pak zmizí z kalendáře. O Lukavický kahan jde opačným směrem. Letos slaví čtyřicítku a za jeho historií se dá listovat až do roku 1987. Tehdy se v Lukavici poprvé běželo o putovní trofej v podobě hornického kahanu.

Pozvánka na 40. ročník běhu O Lukavický kahan

Za vznikem závodu stáli lukavičtí patrioti Jaromír Tezner, Zdeněk Horský a Jiří Čechlovský. První ročník se uskutečnil 24. října 1987 a trať měřila pouhé dva kilometry. Ženy běžely jedno kolo, muži dvě. Vítězi historicky prvního ročníku se stali Radmil Brožek ze Slatiňan a Dana Koukalová z Proseče.

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Od dvou kilometrů k sedmi

Kahan se postupně proměňoval. V sedmém ročníku se trať pro dospělé prodloužila na 3,5 kilometru, později se ustálila na dnešních sedmi kilometrech pro muže a 3,5 kilometru pro ženy a juniory. Běhá se po místních komunikacích v Lukavici a jejím okolí, na mírně zvlněné trati s převýšením kolem 38 metrů.

Autor textu. Lukavického kahanu se zúčastnil již pětkrát, letos výjimečně nepoběží.

Závod přitom není jen záležitostí dospělých. Právě děti se v průběhu let staly jeho výraznou součástí. Kategorie nejmenších běžců do šesti let vznikla v roce 2013, o rok později se rozdělila na chlapce a dívky. A v roce 2018 přiběhla ještě nesoutěžní kategorie nazvaná Běh pro zdraví a radost, určená také pro rekreační běžce a chodce.

Kahan připomíná hornickou minulost

Proč právě kahan? Odpověď je ukrytá přímo v historii Lukavice. V obci se od 16. století těžil pyrit a zejména v 18. a 19. století zdejší krajinu výrazně ovlivnila důlní činnost. Horníci při práci pod zemí potřebovali světlo – a právě kahan byl jejich lampou.

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Putovní trofej pro vítěze mužské kategorie proto dostala podobu hornického kahanu. Název závodu tak není náhodnou slovní hříčkou, ale připomínkou doby, kdy se pod Lukavicí kopalo mnohem hlouběji než dnes běžci při svém závodě.

Lukavické doly byly uzavřeny v roce 1892. O několik desetiletí později už se v obci těžba nepřipomínala jen v kronikách, ale také prostřednictvím sportovního závodu.

40 let bez pauzy

Na dlouhou životnost závodu je možná nejzajímavější to, že Kahan podle historického almanachu Sokola Lukavice nepřerušil jediný ročník. Už při 33. ročníku pořadatelé uváděli, že se závod nikdy nevynechal z organizačních, politických ani jiných důvodů.

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A ještě jeden rekord stojí za zmínku. Radmil Brožek, vítěz úplně prvního ročníku, byl v době vydání almanachu jediným závodníkem, který absolvoval všechny dosavadní ročníky. Pokud svou sérii držel i v dalších letech, letošní jubileum pro něj může být pořádně symbolické.

Vyhlášení kategorie holčiček do čtyř let

Závod si mezitím našel své místo také v běžeckém kalendáři. V minulosti byl součástí Velké ceny východních Čech v bězích a na start se podle pořadatelů v závislosti na počasí či termínových kolizích vracívá zhruba 150 závodníků.

Jubilejní start bude 13. září

Čtyřicátý ročník se poběží v neděli 13. září 2026. Pořádá jej T. J. Sokol Lukavice ve spolupráci s Obecním úřadem Lukavice. Hlavní dospělá trať měří sedm kilometrů, ženy a junioři absolvují 3,5 kilometru. Pro děti jsou připraveny kratší tratě podle věku.

Lukavice stála na pyritu

  • První zmínka: 1312
  • Kde ji najdete: asi 10 km jižně od Chrudimi, v podhůří Železných hor
  • Historický poklad: ložiska pyritu
  • Těžba: doložena od začátku 17. století
  • Chemická výroba: od 17. století se zde zpracovával pyrit, vyráběla se síra a později také kyselina sírová
  • Zlatá éra: na přelomu 18. a 19. století patřila lukavická chemická továrna k největším v habsburské monarchii
  • Konec dolů: 1892
  • Konec továrny: 1905
  • Památka: pozůstatky dolů jsou dodnes připomínkou zdejší hornické minulosti
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