Některé závody vzniknou, pár let se běží a pak zmizí z kalendáře. O Lukavický kahan jde opačným směrem. Letos slaví čtyřicítku a za jeho historií se dá listovat až do roku 1987. Tehdy se v Lukavici poprvé běželo o putovní trofej v podobě hornického kahanu.
Za vznikem závodu stáli lukavičtí patrioti Jaromír Tezner, Zdeněk Horský a Jiří Čechlovský. První ročník se uskutečnil 24. října 1987 a trať měřila pouhé dva kilometry. Ženy běžely jedno kolo, muži dvě. Vítězi historicky prvního ročníku se stali Radmil Brožek ze Slatiňan a Dana Koukalová z Proseče.
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Od dvou kilometrů k sedmi
Kahan se postupně proměňoval. V sedmém ročníku se trať pro dospělé prodloužila na 3,5 kilometru, později se ustálila na dnešních sedmi kilometrech pro muže a 3,5 kilometru pro ženy a juniory. Běhá se po místních komunikacích v Lukavici a jejím okolí, na mírně zvlněné trati s převýšením kolem 38 metrů.
Závod přitom není jen záležitostí dospělých. Právě děti se v průběhu let staly jeho výraznou součástí. Kategorie nejmenších běžců do šesti let vznikla v roce 2013, o rok později se rozdělila na chlapce a dívky. A v roce 2018 přiběhla ještě nesoutěžní kategorie nazvaná Běh pro zdraví a radost, určená také pro rekreační běžce a chodce.
Kahan připomíná hornickou minulost
Proč právě kahan? Odpověď je ukrytá přímo v historii Lukavice. V obci se od 16. století těžil pyrit a zejména v 18. a 19. století zdejší krajinu výrazně ovlivnila důlní činnost. Horníci při práci pod zemí potřebovali světlo – a právě kahan byl jejich lampou.
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Putovní trofej pro vítěze mužské kategorie proto dostala podobu hornického kahanu. Název závodu tak není náhodnou slovní hříčkou, ale připomínkou doby, kdy se pod Lukavicí kopalo mnohem hlouběji než dnes běžci při svém závodě.
Lukavické doly byly uzavřeny v roce 1892. O několik desetiletí později už se v obci těžba nepřipomínala jen v kronikách, ale také prostřednictvím sportovního závodu.
40 let bez pauzy
Na dlouhou životnost závodu je možná nejzajímavější to, že Kahan podle historického almanachu Sokola Lukavice nepřerušil jediný ročník. Už při 33. ročníku pořadatelé uváděli, že se závod nikdy nevynechal z organizačních, politických ani jiných důvodů.
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A ještě jeden rekord stojí za zmínku. Radmil Brožek, vítěz úplně prvního ročníku, byl v době vydání almanachu jediným závodníkem, který absolvoval všechny dosavadní ročníky. Pokud svou sérii držel i v dalších letech, letošní jubileum pro něj může být pořádně symbolické.
Závod si mezitím našel své místo také v běžeckém kalendáři. V minulosti byl součástí Velké ceny východních Čech v bězích a na start se podle pořadatelů v závislosti na počasí či termínových kolizích vracívá zhruba 150 závodníků.
Jubilejní start bude 13. září
Čtyřicátý ročník se poběží v neděli 13. září 2026. Pořádá jej T. J. Sokol Lukavice ve spolupráci s Obecním úřadem Lukavice. Hlavní dospělá trať měří sedm kilometrů, ženy a junioři absolvují 3,5 kilometru. Pro děti jsou připraveny kratší tratě podle věku.
Lukavice stála na pyritu