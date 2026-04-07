Začátek dubna bývá z rybářského pohledu velmi zajímavý. Po zimě se ryby postupně rozjíždějí, ale stále nejsou v režimu plného krmení jako později na jaře. Právě proto bývá chybou sáhnout po těžkém, příliš sytém nebo hrubém krmení. Ve studené vodě se daleko častěji vyplácí lehčí směs, menší dávkování a výraznější, ale ne přehnaný pachový signál.
Tmavší krmení a jemná struktura
Na bílé ryby, hlavně plotice a cejny, se na začátku dubna velmi dobře hodí jemně mleté krmení v tmavších odstínech. V chladnější a často čistší vodě působí přirozeněji, ryby tolik neplaší a lépe zapadá ke dnu.
Důležitá je i samotná struktura směsi. V počínajícím jaru nebývá cílem ryby nasytit, ale udržet je na místě a pravidelně je zaměstnat drobnými částicemi. Příliš hutné nebo lepivé krmení bývá v dubnu spíš na škodu.
Jaké vůně fungují na jaře
V chladné vodě bývají velmi účinné sladké, sušenkové a jemně kořeněné vůně. Plotice často dobře reagují na kořeněný nebo semínkový tón, cejni zase na sladší základ. U jarního krmení obecně platí, že vůně má rybu zaujmout, ale nemá být těžká a přebitá.
Na kapry se v dubnu často osvědčují svěžejší a lehčí příchutě. Dobře mohou fungovat vanilkové, smetanové, sušenkové nebo ovocně-citrusové varianty. Příliš mastné a těžké směsi bývají ve studené vodě méně účinné.
Menší nástrahy přinášejí víc záběrů
Jestli je pro začátek dubna něco typické, pak jsou to menší nástrahy. Ryby po zimě často sbírají potravu opatrněji a menší sousto pro ně působí přirozeněji. To platí jak pro feeder, tak pro klasickou položenou.
Na plotice, cejny i líny dobře fungují červi, kukly, menší žížaly nebo drobnější kombinace přírodních nástrah. U kapra bývá výhodou menší a dobře stravitelná nástraha, kterou ryba bez obav nasaje.
Barva nástrahy hraje velkou roli
Vedle vůně hraje v počínajícím jaru důležitou roli i barva. Na bílé ryby bývá bezpečnou volbou přirozenější a tmavší podání. U kaprů ale často fungují světlejší a nápadnější nástrahy, které jsou na dně dobře vidět.
Bílá, žlutá, světle růžová nebo světle oranžová umí v dubnové vodě zaujmout velmi dobře, zvlášť když je voda lehce zakalená.
V dubnu vítězí cit pro detail
Začátek dubna není období, kdy rybář uspěje množstvím. Často rozhoduje schopnost ubrat, zjemnit a přizpůsobit se studené vodě. Kdo zvolí lehčí krmení, menší nástrahu a nepřežene to s dávkou, ten bývá u vody úspěšnější.
V počínajícím jaru zkrátka platí jednoduché pravidlo: rybu nalákat, ale nepřekrmit.
Na jaké ryby co zvolit