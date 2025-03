Odkud se tenhle stereotyp bere? A hlavně – jak se ho zbavit? V rozhovoru s Danielem Rajnochem z investiční platformy Investbay jsme se pobavili o tom, proč tolik žen váhá nad investováním, jak se vypořádat s obavami z rizika a jaké strategie mohou dávat smysl, pokud chceme mít větší kontrolu nad svými financemi. Protože ať už vyděláváme hodně, nebo málo, přemýšlet o své finanční budoucnosti je důležité pro každou z nás.

Proč si mnoho žen stále myslí, že investování je spíše mužská záležitost, a jak se tento stereotyp dá překonat?

Tento názor může vycházet z historických souvislostí, kdy finance a investování byly tradičně vnímány jako mužské záležitosti. V současnosti se ale naštěstí situace mění – stále více žen se odhodlává investovat, a to i díky inspiraci úspěšnými investorkami a projekty zaměřenými na podporu žen ve financích. Například iniciativy jako Holky v kryptu nebo platforma FIN4ELLE nabízejí ženám prostor se vzdělávat a sdílet zkušenosti. K dispozici jsou také specializované podcasty, konference a další vzdělávací formáty. Překonání tohoto stereotypu spočívá hlavně ve zviditelňování pozitivních příkladů a v tom, že ženy, které už investují, sdílejí své příběhy. Když uvidíme, že investování je pro každého, bez ohledu na pohlaví, pohled na investice se postupně změní.

Ženy jsou často považovány za opatrnější při nakládání s penězi – je tato vlastnost při investování výhodou, nebo nevýhodou?

Opatrnost může být výhodou i nevýhodou, záleží vždy na okolnostech. Ženy často volí bezpečnější investice s nižším rizikem, což přináší větší jistotu a stabilitu. Na druhou stranu agresivnější strategie mohou nabídnout vyšší zisky, zejména v dlouhodobém horizontu. Klíčem je zvolit investiční strategii, která nejlépe odpovídá individuálním cílům, preferencím a toleranci k riziku. Ať už je přístup opatrný nebo dynamičtější, důležité je, aby investor rozuměl svým rozhodnutím a cítil se s nimi komfortně.

Jaká investiční strategie je podle vás vhodná pro ženy, které chtějí mít jistotu, že budou mít kontrolu nad svými financemi i v budoucnu?

Na investování je důležité nahlížet jako na celek, který úzce souvisí s finančním plánováním a finanční gramotností. Nejzásadnější je s investováním vůbec začít. Lidé často odkládají tento krok s tím, že počkají na „lepší situaci“. Ve skutečnosti je ale právě začátek tím nejdůležitějším krokem.

Často se říká, že ženy nejsou dost technicky zdatné na to, aby rozuměly investicím. Jak tento mýtus vyvrátit a pomoci ženám najít sebedůvěru v oblasti financí?

Moderní technologie a investiční platformy významně usnadňují přístup k investování – nejen pro ženy, ale i pro další skupiny, jako jsou starší generace, mladí investoři nebo lidé bez předchozích zkušeností s financemi. Dnešní platformy jsou navrženy tak, aby byly maximálně jednoduché a uživatelsky přívětivé. Proces je často velmi snadný – stačí si založit účet, vyplnit základní informace a během několika kliknutí je možné začít investovat. Tím se eliminují dřívější technické bariéry, jako bylo složité nastavování nebo zdlouhavé procesy nákupu investic. Díky těmto technologiím se uživatelé mohou soustředit na to, co je skutečně důležité, tedy na rozhodování o tom, do čeho a proč investovat. To pomáhá nejen překonat mýtus o „nedostatečné technické zdatnosti“, ale také budovat sebedůvěru žen i ostatních investorů. Moderní technologie tak činí investování dostupnějším a méně stresujícím pro všechny.

Proč by ženy měly přestat odkládat péči o své finance a co mohou udělat hned teď, aby začaly? Jak začít investovat i s malými částkami, třeba v případě nižšího příjmu nebo při nejrůznějších finančních závazcích?

Základní principy investování jsou podobné jako u finančního plánování, je třeba mít přehled, nastavit si správné cíle, začít co nejdříve a průběžně pokračovat. Klíčová je také trpělivost a důslednost. Důležitým krokem je podle mého názoru vzdělávání – sledování aktuálního dění na trzích a získávání znalostí v oblasti investování. Pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na správě portfolia, jsou dnes k dispozici konference, podcasty nebo videa na YouTube. Možností je spousta. Na druhou stranu moderní technologie umožňují vytvořit investiční strategii, která funguje automaticky a nevyžaduje pravidelný zásah. Nastavení automatických příkazů nebo využití strategií, jako je „dollar-cost averaging“, zajišťuje, že investice mohou běžet prakticky bez údržby, což je ideální pro každého, kdo nemá čas nebo zájem věnovat se detailům správy portfolia. Klíčem je najít rovnováhu mezi vlastním zapojením a efektivním využitím dostupných nástrojů, aby investování odpovídalo vašim možnostem.