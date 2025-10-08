Základem je takzvaný objektový pasport, tedy digitální databáze, která eviduje inteligentní dopravní systémy, ale i silnice, mosty, dopravní značení a další části dopravní infrastruktury. Správce tak má k dispozici kompletní „digitální zdravotní kartu“ jednotlivých objektů – s přesnými údaji o jejich stavu, historii oprav i plánovaných zásazích.
Od senzorů po záchranáře
„Všechny informace poskytované inteligentními dopravními systémy jsou pak k dispozici on-line a lze je aktualizovat v reálném čase. Klíčem jsou chytré technologie na silnicích a dálnicích. Detektory provozu, kamery nebo telematické systémy sbírají data a hned je vyhodnocují. Pokud dojde k nehodě, systém ji dokáže automaticky identifikovat – například náhlým zpomalením provozu či nečekanou překážkou v jízdním pruhu. Tato informace se okamžitě předává dispečinkům IZS, které tak získávají detailní přehled o tom, co se na místě děje,“ říká Martina Procházková ze společnosti Vars Brno, která vyvíjí řešení pro digitální správu komunikací i pro práci s dopravními daty.
Rozhodují doslova minuty. Pokud je záchranářská jednotka vyrozuměna o nehodě ihned po jejím vzniku, může vyjet ještě dříve, než si samotní účastníci stihnou zavolat pomoc. V případech těžkých zranění, krvácení nebo požáru vozidla může i tří- až pětiminutový náskok znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.
Když rychlost rozhoduje
Dopravní data umožňují IZS reagovat přesněji. Pokud systém detekuje například náraz kamionu a následnou ztrátu rychlosti v celém pruhu, mohou hasiči vyjet připraveni na vyprošťování z kabiny. V jiném případě, kdy senzory zachytí nečekané zastavení na mostě nebo v tunelu, dispečink okamžitě aktivuje objízdné trasy a zároveň vyšle jednotku, která má specializovanou techniku pro zásahy v uzavřených prostorách.
„Podobně lze předem připravit i zdravotníky – pokud je z dostupných dat zřejmé, že je na místě více vozidel, pošle dispečink více sanitek a lékařský tým. Záchranáři tak nejsou překvapeni až po příjezdu na místo, ale vědí, co je čeká,“ říká Martina Procházková.
Česko dohání Evropu
Budoucnost? Přesnější informace v reálném čase
Vývoj nekončí. Systémy by v budoucnu měly dokázat nejen ohlásit nehodu, ale rovnou předat záchranářům co nejpřesnější informace: kolik vozidel je zasaženo, zda jde o osobní auto nebo kamion, v jakém rozsahu je omezen provoz.
„Díky propojení s digitálními mapami a objektovými pasporty silnic bude možné poslat složky IZS po nejrychlejší trase – i v případě, že dojde k dopravnímu kolapsu. Do budoucna by se tak mohlo stát běžnou praxí, že ještě dříve, než sanitka vyjede, bude mít posádka k dispozici základní přehled o typu nehody i předpokládaném počtu zraněných. To umožní připravit potřebné vybavení a výrazně zkrátit čas prvního ošetření,“ dodává Procházková.