Záchrana v reálném čase. Dopravní data pomáhají hasičům i lékařům být o krok napřed

Autor:
  15:33
Ještě před pár lety znamenala dopravní nehoda dlouhé minuty nejistoty. Než někdo zavolal na linku 155, záchranáři často ztráceli drahocenný čas. Dnes se situace mění – moderní dopravní data dokáží o kolizi informovat složky integrovaného záchranného systému (IZS) prakticky okamžitě. Digitalizace dopravy tak neslouží jen správcům silnic, ale přímo pomáhá chránit lidské životy.
Fotogalerie2

Proč a jak dnes IZS již ví o nehodě téměř okamžitě? | foto: Archiv

Základem je takzvaný objektový pasport, tedy digitální databáze, která eviduje inteligentní dopravní systémy, ale i silnice, mosty, dopravní značení a další části dopravní infrastruktury. Správce tak má k dispozici kompletní „digitální zdravotní kartu“ jednotlivých objektů – s přesnými údaji o jejich stavu, historii oprav i plánovaných zásazích.

Od senzorů po záchranáře

„Všechny informace poskytované inteligentními dopravními systémy jsou pak k dispozici on-line a lze je aktualizovat v reálném čase. Klíčem jsou chytré technologie na silnicích a dálnicích. Detektory provozu, kamery nebo telematické systémy sbírají data a hned je vyhodnocují. Pokud dojde k nehodě, systém ji dokáže automaticky identifikovat – například náhlým zpomalením provozu či nečekanou překážkou v jízdním pruhu. Tato informace se okamžitě předává dispečinkům IZS, které tak získávají detailní přehled o tom, co se na místě děje,“ říká Martina Procházková ze společnosti Vars Brno, která vyvíjí řešení pro digitální správu komunikací i pro práci s dopravními daty.

Rozhodují doslova minuty. Pokud je záchranářská jednotka vyrozuměna o nehodě ihned po jejím vzniku, může vyjet ještě dříve, než si samotní účastníci stihnou zavolat pomoc. V případech těžkých zranění, krvácení nebo požáru vozidla může i tří- až pětiminutový náskok znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Proč a jak dnes IZS již ví o nehodě téměř okamžitě?

Když rychlost rozhoduje

Dopravní data umožňují IZS reagovat přesněji. Pokud systém detekuje například náraz kamionu a následnou ztrátu rychlosti v celém pruhu, mohou hasiči vyjet připraveni na vyprošťování z kabiny. V jiném případě, kdy senzory zachytí nečekané zastavení na mostě nebo v tunelu, dispečink okamžitě aktivuje objízdné trasy a zároveň vyšle jednotku, která má specializovanou techniku pro zásahy v uzavřených prostorách.

„Podobně lze předem připravit i zdravotníky – pokud je z dostupných dat zřejmé, že je na místě více vozidel, pošle dispečink více sanitek a lékařský tým. Záchranáři tak nejsou překvapeni až po příjezdu na místo, ale vědí, co je čeká,“ říká Martina Procházková.

Česko dohání Evropu

  • Podobné principy fungují již roky v Německu, Rakousku či Nizozemsku. Česká republika postupně zavádí srovnatelná řešení.
  • Výhodou je, že zdejší systémy se neomezují jen na dálnice, ale stále častěji se dostávají i na regionální silnice. To ocení nejen profesionální hasiči nebo zdravotníci, ale i samotní občané, protože rychlejší zásah znamená menší kolony, nižší riziko dalších nehod a v konečném důsledku i vyšší šanci na záchranu životů.
  • Na zavádění těchto systémů se podílí právě už také české firmy.

Budoucnost? Přesnější informace v reálném čase

Vývoj nekončí. Systémy by v budoucnu měly dokázat nejen ohlásit nehodu, ale rovnou předat záchranářům co nejpřesnější informace: kolik vozidel je zasaženo, zda jde o osobní auto nebo kamion, v jakém rozsahu je omezen provoz.

„Díky propojení s digitálními mapami a objektovými pasporty silnic bude možné poslat složky IZS po nejrychlejší trase – i v případě, že dojde k dopravnímu kolapsu. Do budoucna by se tak mohlo stát běžnou praxí, že ještě dříve, než sanitka vyjede, bude mít posádka k dispozici základní přehled o typu nehody i předpokládaném počtu zraněných. To umožní připravit potřebné vybavení a výrazně zkrátit čas prvního ošetření,“ dodává Procházková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Praha

Mezinárodní festival designu Designblok 2025 se koná v Praze ve dnech 8. - 12. října 2025.

vydáno 8. října 2025  15:59

Praha

Mezinárodní festival designu Designblok 2025 se koná v Praze ve dnech 8. - 12. října 2025.

vydáno 8. října 2025  15:53

Sběratelská lahůdka. Na světě jsou jen dvoje stejné hodinky k hradeckému výročí

Kdo chce mít na ruce jedinečné hodinky, kterých jsou na celém světě maximálně dva kusy a vzhledem se inspirovaly Bílou věží v Hradci Králové, má mimořádnou příležitost. Vyrobila je proslulá...

8. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Ústí nad Labem se může chlubit saunovým světem propojeným s plaveckou halou

Ústí nad Labem má nový saunový svět propojený s plaveckým areálem. V suterénu haly vznikl moderní prostor s parní, finskou i bio saunou, ochlazovacím bazénkem...

8. října 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Projekt Nebýt na to sama začal díky participativnímu rozpočtu, funguje i bez něj

Více než dvěma tisícům onkologických pacientů pomohl za dobu svého působení brněnský projekt Nebýt na to sama. Na jeho počátku stála v roce 2020 finanční...

8. října 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Oslava svobody s Renaultem v Manifesto Marketu startuje už za pár dní

V pátek v 17.30 odstartuje v Manifesto Marketu na Andělu dvouměsíční spolupráce s Renaultem. Čeká vás Opening Party plná hudby, zábavy a oslav ikonického modelu Renault R4, který se vrací v...

8. října 2025  15:45

Zažívací problémy i záněty. Veterinářky se o první víkendové službě nezastavily

Zhoršení stavu po operaci, potíže s trávicím systémem, pokousání, infekce či záněty. Už první služba ukázala, že veterinární pohotovost v Karlovarském kraji má své opodstatnění. První víkendovou...

8. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Větrníky u Svitav stojí. Milionová oprava a neexistující výrobce brání zprovoznění

Do nepříjemné situace se dostala obec Karle na Svitavsku, která donedávna vydělávala na provozu větrné elektrárny postavené v roce 2009 na kopci za obcí. Jednu z vrtulí v létě pravděpodobně poškodil...

8. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Velké pátrání po ozbrojenci na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté pátrají v okolí České Kamenice na Děčínsku po ozbrojeném mladíkovi. Teprve šestnáctiletý Daniel Kobrle je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo dnes dopoledne v Děčíně. Podle...

8. října 2025  13:42,  aktualizováno  15:42

Záchrana v reálném čase. Dopravní data pomáhají hasičům i lékařům být o krok napřed

Ještě před pár lety znamenala dopravní nehoda dlouhé minuty nejistoty. Než někdo zavolal na linku 155, záchranáři často ztráceli drahocenný čas. Dnes se situace mění – moderní dopravní data dokáží o...

8. října 2025  15:33

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Opravy uzavřou stanici metra Flora od února. Podívali jsme se do jejího zákulisí

Stanice metra A Flora se od února příštího roku uzavře kvůli generální opravě. Zároveň s rekonstrukcí za zhruba 1,3 miliardy korun bez DPH, která ale zásadně nezmění její podobu, se už od října...

8. října 2025  15:32

Liberecký kraj přispěje na zabezpečení tzv. Eliášky, sklárny v Kamenickém Šenově

Liberecký kraj přispěje milionem korun na zabezpečení bývalé sklárny Eliase Palmeho, takzvané Eliášky, v Kamenickém Šenově na Českolipsku. Z výstavní secesní...

8. října 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.