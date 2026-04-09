Koalice Z lásky k srdci si klade za cíl nejen zvyšovat počet automatizovaných externích defibrilátorů (AED) a povědomí o jejich využití, ale chce také přispět ke zlepšení systémových podmínek v Česku.
AED zvyšuje šanci na přežití
Náhlá srdeční zástava je stav, kdy o životě rozhodují první minuty. Včasné použití AED může zásadně zvýšit šanci na přežití. Klíčová je však rychlá reakce okolí ještě před příjezdem záchranné služby.
„Při náhlé zástavě oběhu dochází ke chvění srdečního svalu a srdce přestává pumpovat krev do těla. Elektrický výboj z AED mu dává šanci vrátit se do přirozeného rytmu,“ vysvětluje Jozef Rosina, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Dodává, že největší překážkou při zásahu není technika, ale psychická bariéra: „Lidé mají strach, že situaci nezvládnou nebo že pacientovi ublíží, přitom česká legislativa chrání každého, kdo jedná v dobré víře.“
Když nevíte, volejte 155
Děkanova slova potvrzuje také předsedkyně České resuscitační rady Jana Djakow. “Lidé se stále bojí AED použít a nevěří si v krizové situaci, přičemž výraznější bariéry přetrvávají při poskytování pomoci ženám.“ Roli podle Jany Djakow hrají nejistota, obavy z nevhodného kontaktu i společenské předsudky. „V případě jakékoli nejistoty je vždy k dispozici operátor tísňové linky 155, který s resuscitací i použitím AED poradí komukoli.“
Strach brzdí rychlou pomoc
Přestože dvě třetiny Čechů mají základní představu o tom, k čemu AED slouží, jen 4 % přesně vědí, jak postupovat při jeho použití, a cítila by se při zásahu jistě. Výsledky průzkumu agentury YouGov pro Kaufland z března 2026 ukazují, že obavy patří mezi hlavní překážky při poskytování první pomoci.
Dostupnost AED na veřejných místech dlouhodobě podporuje také společnost Kaufland. Již od roku 2020 jsou všechny její provozovny vybaveny automatizovanými externími defibrilátory, a to i přesto, že jejich instalace v České republice není povinná. Přímo na prodejnách přitom právě tyto přístroje pomohly zachránit už více než deset lidských životů.
50 dalších přístrojů AED
„Vybavení našich prodejen defibrilátory před šesti lety byl pro nás první krok. Nyní chceme naše zkušenosti využít k širší edukaci, která veřejnosti pomůže překonat strach a nejistotu. Vedle šíření osvěty jsme se rozhodli podpořit pořízení dalších 50 přístrojů AED napříč Českou republikou. Chceme zároveň inspirovat další organizace k zajištění dostupnosti rychlé pomoci,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.
Srdeční riziko je blíže, než si myslíme
Kardiovaskulární onemocnění se vyskytují ve více než polovině českých domácností a dlouhodobě patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v Česku. Připravenost veřejnosti reagovat v krizové situaci tak může mít zásadní dopad na záchranu lidských životů.
