Zachránil už desítky lidí, přesto ho většina Čechů stále neumí používat

Autor: Metro.cz
  14:42
Při náhlé srdeční zástavě se o životě rozhoduje během prvních tří až pěti minut. Přesto jen zlomek Čechů ví, jak správně použít automatizovaný externí defibrilátor AED, nebo kde ho najít. Od roku 2020 je AED k dispozici na recepci prodejen Kaufland. Za tu dobu zachránil více než deset životů.
Přístroj AED je k dispozici i v českých prodejnách Kaufland. Pořízení AED vychází na 40 tisíc korun. | foto: Jiří Jevický

Koalice Z lásky k srdci si klade za cíl nejen zvyšovat počet automatizovaných externích defibrilátorů (AED) a povědomí o jejich využití, ale chce také přispět ke zlepšení systémových podmínek v Česku.

AED zvyšuje šanci na přežití

Náhlá srdeční zástava je stav, kdy o životě rozhodují první minuty. Včasné použití AED může zásadně zvýšit šanci na přežití. Klíčová je však rychlá reakce okolí ještě před příjezdem záchranné služby.

„Při náhlé zástavě oběhu dochází ke chvění srdečního svalu a srdce přestává pumpovat krev do těla. Elektrický výboj z AED mu dává šanci vrátit se do přirozeného rytmu,“ vysvětluje Jozef Rosina, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Dodává, že největší překážkou při zásahu není technika, ale psychická bariéra: „Lidé mají strach, že situaci nezvládnou nebo že pacientovi ublíží, přitom česká legislativa chrání každého, kdo jedná v dobré víře.“

Z lásky k srdci, zleva Martina Motshagen (Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění), Jozef Rosina (ČVUT), Jana Djakow (ČRR), Sven Reinhard (Kaufland)

Když nevíte, volejte 155

Děkanova slova potvrzuje také předsedkyně České resuscitační rady Jana Djakow. ​​“Lidé se stále bojí AED použít a nevěří si v krizové situaci, přičemž výraznější bariéry přetrvávají při poskytování pomoci ženám.“ Roli podle Jany Djakow hrají nejistota, obavy z nevhodného kontaktu i společenské předsudky. „V případě jakékoli nejistoty je vždy k dispozici operátor tísňové linky 155, který s resuscitací i použitím AED poradí komukoli.“

Pomoc je na dosah: Praha chce, aby se lidé nestyděli mluvit o svém duševním zdraví

Strach brzdí rychlou pomoc

Přestože dvě třetiny Čechů mají základní představu o tom, k čemu AED slouží, jen 4 % přesně vědí, jak postupovat při jeho použití, a cítila by se při zásahu jistě. Výsledky průzkumu agentury YouGov pro Kaufland z března 2026 ukazují, že obavy patří mezi hlavní překážky při poskytování první pomoci.

Dostupnost AED na veřejných místech dlouhodobě podporuje také společnost Kaufland. Již od roku 2020 jsou všechny její provozovny vybaveny automatizovanými externími defibrilátory, a to i přesto, že jejich instalace v České republice není povinná. Přímo na prodejnách přitom právě tyto přístroje pomohly zachránit už více než deset lidských životů.

Iniciativu Z lásky k srdci podporuje také kardiochirurg Jan Pirk.

50 dalších přístrojů AED

„Vybavení našich prodejen defibrilátory před šesti lety byl pro nás první krok. Nyní chceme naše zkušenosti využít k širší edukaci, která veřejnosti pomůže překonat strach a nejistotu. Vedle šíření osvěty jsme se rozhodli podpořit pořízení dalších 50 přístrojů AED napříč Českou republikou. Chceme zároveň inspirovat další organizace k zajištění dostupnosti rychlé pomoci,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.

Srdeční riziko je blíže, než si myslíme

Kardiovaskulární onemocnění se vyskytují ve více než polovině českých domácností a dlouhodobě patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v Česku. Připravenost veřejnosti reagovat v krizové situaci tak může mít zásadní dopad na záchranu lidských životů.

Zdravě žít chtějí všichni, daří se to však jen polovině Evropanů a třetině Čechů. Jak je to možné?

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Archeologové objevili ve Vídeňské ulici v Olomouci minové a naslouchací chodby

ilustrační snímek

Rozsáhlý systém dosud ukrytých chodeb objevili v Olomouci archeologové při záchranném výzkumu na zahradě vily ve Vídeňské ulici. Nejprve při něm našli chodbu a...

9. dubna 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Zájem o studium na jihlavské vysoké škole je zatím větší než loni

ilustrační snímek

Zájem o studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) je zatím větší než loni. Škola eviduje téměř 1100 přihlášek, o šest procent víc než před rokem...

9. dubna 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Falešný oddací list za tisíc eur. Padělatelé je ve velkém prodávali cizincům

Policisté dopadli padělatele oddacích listů

Skupinu zločinců, kteří padělali oddací listy pro cizince, odhalili jihomoravští policisté. Zatím zdokumentovali přes tři desítky falzifikátů, které měly jejich držitelům zajistit povolení k pobytu,...

9. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Projekt Dětský čin roku hledá malé hrdiny. Zapojily se také známé tváře

Dětský čin roku

V době, kdy se nás často snaží zahltit negativní zprávy, přichází projekt Dětský čin roku s důležitým poselstvím. Děti opravdu dokážou pomoci měnit svět. A co je na tom ještě lepší? I známé osobnosti...

9. dubna 2026  15:19

V Příbrami začala oprava chodníků v centru města, potrvá do konce května

ilustrační snímek

V Příbrami začala rekonstrukce chodníků v centru města. Dělníci do konce května opraví chodníky v Pražské ulici, na Václavském náměstí a v Zahradnické a...

9. dubna 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Na Kuksu začalo restaurování barokní sochy Velkého křesťanského bojovníka

V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku začalo restaurování téměř osm metrů vysoké sochy Velkého křesťanského bojovníka. Barokní originál pochází z...

9. dubna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Divadlo Šumperk uvede poslední premiéru sezony, cílí na pánský magazín

ilustrační snímek

Divadlo Šumperk uvede v sobotu premiéru inscenace Pozor, citlivý obsah! Satirické komediální drama současné britské autorky Lucy Kirkwoodové zavede diváky do...

9. dubna 2026  13:33,  aktualizováno  13:33

Obezitologické centrum v Děčíně ročně operuje 100 až 150 pacientů

Chirurgická báze Obezitologického centra společnosti Krajská zdravotní v děčínské nemocnici ročně operuje 100 až 150 pacientů. Primář Jan Rejholec dnes...

9. dubna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Malé obce jako příklad: NEVAJGLUJ ocení jejich dlouhodobou věrnost úklidům

9. dubna 2026  15:10

Do finále soutěže na nové centrum Špindlerova Mlýna postoupily tři týmy

ilustrační snímek

Do finále mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové centrum Špindlerova Mlýna postoupily tři týmy, české ateliéry ADR, OV Architekti a slovenské...

9. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Sokolov plánuje moderní systém kontroly parkovného a zvažuje parkovací zóny

ilustrační snímek

Sokolov chystá zavedení systému pro kontrolu parkovného, který zjednoduší administrativu a měl by snížit počet neplatičů. ČTK to dnes řekl místostarosta Jan...

9. dubna 2026  13:27,  aktualizováno  13:27

Příbram zahájí turistickou sezonu, muzeum a Svatá Hora nabídnou snížené vstupné

ilustrační snímek

Příbram v sobotu vstoupí do nové turistické sezony. Poutní areál Svatá Hora a hornické muzeum v tento den nabídnou návštěvníkům snížené vstupné. Na náměstí T....

9. dubna 2026  13:26,  aktualizováno  13:26

