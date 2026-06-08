Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  19:02
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Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud jedete na letiště autem, nebo taxíkem. Těsně před ním totiž už nějakou dobu probíhá přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická na začátku dálnice D7.
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V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky Aviatická, která může významně ovlivnit plynulost dopravy v celé oblasti, včetně navazujících komunikací. | foto: Letiště Praha

Práce mohou zkomplikovat už tak vytíženou dopravu na pražské letiště a to by teď, v době začátku sezony dovolených, mohla být čára přes rozpočet, doslova...

„Zdržení lze očekávat zejména během dopravních špiček, přibližně mezi 7:30–9:30 a 15:00–17:30. Doporučujeme proto počítat s rezervou alespoň 30 minut,“ napsalo Letiště Praha na Facebooku.

Relativně klidnější mohou být ti, kteří se na letiště vydají autobusy pražské MHD, která bude mít průjezd ve vyhrazených pruzích.

Chystáte se letět na dovolenou? Těchto 5 tipů vám ušetří čas, nervy i problémy

Na důležitost časové rezervy při příjezdu na letiště, apelovalo před pár dny i samotné Letiště Praha.

pragueairport

Pokud míříte na letiště, vyjeďte raději s dostatečným předstihem.

V okolí Letiště Václava Havla Praha aktuálně probíhají dopravní omezení kvůli přestavbě křižovatky Aviatická.

Doprava se může výrazně zpomalit nejen přímo u letiště, ale i na navazujících komunikacích, zejména během dopravní špičky.

Děkujeme za pochopení a přejeme šťastnou cestu.

20. května 2026 v 16:20, příspěvek archivován: 8. června 2026 v 16:07
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Co projekt změní?

Stavební práce poblíž letiště přinesou:

  • 2 kolektorové pásy propojující všechny směry (centrum, Slaný, letiště i Přední Kopaninu)
  • bezpečnější a plynulejší provoz v celé oblasti

Tím to ale nekončí. Na přestavbu křižovatky v dohledné době naváže druhá etapa směrem k Ruzyni. Její součástí je rozšíření dálnice D7 na 3+3 jízdní pruhy a propojení s Pražským okruhem novou křižovatkou.

Přestavba křižovatky Aviatická může významně ovlivnit plynulost dopravy v celé oblasti, včetně navazujících komunikací.

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