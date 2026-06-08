Práce mohou zkomplikovat už tak vytíženou dopravu na pražské letiště a to by teď, v době začátku sezony dovolených, mohla být čára přes rozpočet, doslova...
„Zdržení lze očekávat zejména během dopravních špiček, přibližně mezi 7:30–9:30 a 15:00–17:30. Doporučujeme proto počítat s rezervou alespoň 30 minut,“ napsalo Letiště Praha na Facebooku.
Relativně klidnější mohou být ti, kteří se na letiště vydají autobusy pražské MHD, která bude mít průjezd ve vyhrazených pruzích.
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Na důležitost časové rezervy při příjezdu na letiště, apelovalo před pár dny i samotné Letiště Praha.
Co projekt změní?
Stavební práce poblíž letiště přinesou:
- přestavbu křižovatky Aviatická, která bude mít celkem 8 ramp
- 2 kolektorové pásy propojující všechny směry (centrum, Slaný, letiště i Přední Kopaninu)
- bezpečnější a plynulejší provoz v celé oblasti
Tím to ale nekončí. Na přestavbu křižovatky v dohledné době naváže druhá etapa směrem k Ruzyni. Její součástí je rozšíření dálnice D7 na 3+3 jízdní pruhy a propojení s Pražským okruhem novou křižovatkou.