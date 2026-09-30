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Proč jsme na podzim unavení?
V ideálním světě by mělo po aktivním létu přijít zvolnění. Zkracující se dny a úbytek slunečního záření totiž mají přímý dopad na naši hormonální rovnováhu. Tělo začíná tvořit více melatoninu, který je známý jako hormon spánku, a naopak klesá hladina serotoninu, což vede ke snížení energie a náladovosti. Určitý energetický útlum tak je během nástupu chladnějších dnů přirozený.
Jaké jsou příznaky podzimní únavy?
Podzimní únava se nepříjemně podepisuje na fyzické i psychické kondici, přičemž mezi její nejčastější projevy patří:
- Náhlé výkyvy teplot navíc představují pro organismus zátěž, která vyžaduje zvýšený výdej energie na termoregulaci.
- Pokud k tomu připočteme návrat k náročnému pracovnímu či školnímu režimu po letních prázdninách, reakce „vyčerpaného“ těla na sebe nenechá dlouho čekat.
Co pomáhá na podzimní únavu?
Základem pro překonání podzimního útlumu je přizpůsobení denního rytmu měnícímu se ročnímu období, což může být v pracovním nasazení poměrně náročné. Přesto existuje několik tipů, které s podzimní únavou či vyhořením z nedostatku energie pomohou.
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- Zásadní roli hraje světelná hygiena. Pokud je to možné a nevstáváte za tmy, vyhledejte po probuzení přirozené denní světlo, které zastaví produkci melatoninu a dodá tělu signál k produkci serotoninu.
- Důležitý je také pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, například svižná procházka, která rozproudí krevní oběh a okysličí mozkové buňky.
- Nezapomínejte ani na kvalitní spánek v dobře větrané, chladnější místnosti.
Jak posílit imunitu?
Silný obranyschopný systém vyžaduje dlouhodobou péči, přičemž klíčový je stav našeho mikrobiomu ve střevech. Do jídelníčku proto zařaďte fermentované potraviny, jako je kysané zelí, kimči nebo kvalitní jogurty.
- V chladných měsících se doporučuje doplňování vitamínu D, jehož přirozená tvorba ze slunce výrazně klesá. Jeho nasazení je však vhodné konzultovat s lékařem, aby se předešlo možnému předávkování.
- Pro posílení imunity je dobré zvýšit přísun vitamínu C, ideálně z čerstvého ovoce a zeleniny (např. šípky, rakytník, paprika).
- Skvělým pomocníkem během podzimu jsou i zinek, selen a protizánětlivé koření, jako je zázvor, kurkuma nebo skořice.
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Jak funguje detox těla
Detoxikace bývá často mylně chápana jako drastické hladovění či pití zeleninových šťáv. Ve skutečnosti má lidské tělo své vlastní detoxikační orgány, především játra, ledviny, střeva, ale i kůži, které pracují nepřetržitě. Podzimní detox by proto neměl znamenat trápení těla, ale odlehčení jídelníčku, které podpoří přirozené procesy organismu.
- Omezte průmyslově zpracované potraviny, rafinovaný cukr, alkohol a těžká smažená jídla.
- Játra můžete podpořit pomocí bylinek, jako je ostropestřec mariánský nebo pampeliškový kořen.
- Základem pročištění těla je dostatečný příjem čisté vody či teplých bylinných čajů.