Není tajemstvím, že lidé s příchodem nového roku sahají po závazcích typu „teď opravdu začnu cvičit“. Místo toho, abyste se ale snažili být ledňáčci, kteří hned vejdou do studeného bazénu, je mnohem rozumnější stát se prosincáčky. Lidmi, kteří začnou s péčí, respektem ke svému tělu a s dlouhodobou vizí.
Vstup do světa fitness může být zpočátku matoucí – obrovské množství informací, rady ze sociálních sítí a módní výzvy často vedou k tomu, že člověk neví, kde začít. Proto jsme dali dohromady sadu rad, které vám pomohou nastavit pevný a udržitelný základ.

Nespěchejte a dejte svému tělu čas na adaptaci

První a nejdůležitější pravidlo je jednoduché: začínejte pomalu a s respektem k vlastnímu tělu. Než se vrhnete na těžké váhy nebo náročné tréninky, je zásadní se zaměřit na techniku a postupné navyšování zátěže. Správná forma totiž není jen estetická. Je klíčová pro prevenci zranění a efektivní rozvoj. „Mnoho z nás chce vidět rychlé výsledky a často přeskočí základní kroky. To ale může vést ke zraněním a frustraci. I jednoduché cviky prováděné správně přinesou lepší a dlouhodobější výsledky než nárazové, intenzivní tréninky,“ upozorňuje fyziolog Radim Šlachta.

Jak vybrat posilovnu? Největší fitness centra v Praze i jejich ceny a služby

Souvisí to i s doporučeními zdravotnických organizací. Světové zdravotnické směrnice doporučují začátečníkům získat během týdne alespoň 150 minut středně intenzivní aerobní aktivity (například svižná chůze), případně kombinovat i silový trénink nejméně dvakrát týdně. To lze efektivně rozložit i do kratších denních bloků, takže se aktivita dá snadno zakomponovat i do nabitého denního rozvrhu.

Začněte s těmito praktickými kroky

1. Zahřátí a rozcvičení

  • Přivítejte své tělo 5–10 minutami lehkého zahřátí (např. svižná chůze, dynamické protahování), které připraví svaly a klouby na zátěž.

2. Zapojte všechny klíčové složky fitness

  • Kardio: chůze, běh, kolo.
  • Silový trénink: vlastní váha, lehké činky.
  • Flexibilita a rovnováha: jóga nebo pilates.

3. Sledujte pokrok, pero a notýsek se vyplatí

  • Zapisujte si tréninky, váhy, časy i pocity. Vidět postup „na papíře“ vás motivuje dál.

4. Nepodceňujte regeneraci a spánek

  • Kvalitní spánek podporuje obnovu svalů i psychickou odolnost.

Nastavte si realistické cíle

Pevné cíle nejsou o touze „být nejlepší“, ale o tom mít jasnou představu, kam se chcete dostat. Bez nich se rychle ztratíte v detailech, které vám nepřinesou skutečný pokrok. Stanovení cílů by mělo být konkrétní a měřitelné — například „chci uběhnout 5 km bez zastavení“ nebo „chci cvičit tři dny týdně po 30 minutách“.

Výzkumy jasně ukazují, že menší, dosažitelné cíle, které se zdají snadné, paradoxně zvyšují šanci, že u cvičení vydržíte dlouhodobě. „Start s malými, dostupnými cíli buduje sebevědomí a hybnou sílu, která vám umožní postupně přistoupit k náročnějším úkolům,“ uvádí poradce pro zdravý životní styl HelpGuide.org.

Vsaďte na konzistenci místo přílivů motivace

Motivace je proměnlivá veličina. Někdy ji máte, jindy ne. Rozhodněně tím, že čekáte na její návrat, nezačnete dlouhodobě cvičit. Důležitější než velké výbuchy motivace je jednoduchý a pravidelný přístup. Kratší trénink každý den, byť třeba jen 20–30 minut, je mnohem efektivnější než intenzivní jednorázové výkony, po nichž následuje vyhoření.

Fitness centra pro ženy v Praze: Jak fungují, kde je najdete a proč jsou jiná

Zejména v začátcích je klíčové nezapomenout na regeneraci. Dostatečný odpočinek mezi intenzivnějšími tréninky umožňuje svalům růst, snižuje riziko přetížení a pomáhá udržet psychickou svěžest. Konzistentní program, který bere ohled i na regeneraci, je ten, který přinese výsledky, a to i po prvních měsících.

Nebojte se zkoušet různé formáty cvičení

Svět pohybu je různorodý a nejúčinnější způsob, jak si najít ten svůj, je vyzkoušet různé formy. Někomu může vyhovovat klasický trénink s činkami ve fitness centru, jiný může ocenit skupinové lekce, běhání s přáteli, jógu, pilates nebo kombinaci více disciplín. Různorodé aktivity nejen udržují trénink zajímavý, ale zároveň zajišťují komplexní rozvoj těla. Od kardio kondice přes sílu až po flexibilitu a stabilitu.

