Jaká jsou na běhání nejvýraznější „pro“? „Zátěž si regulujete sami, jste svými vlastními pány, při běhu přemýšlíte nebo máte takzvaně příjemně vygumováno, třídí se vám pocity a optimalizují se fyziologické hodnoty organismu,“ podotýká běžecký trenér Radim Prahl. Společně jsme připravili následující „šestero běžce“, které vás může doslova posunout kupředu.

1. Aspoň chvilku

Máte málo času? To vůbec nevadí, kolikrát je i čtvrthodina dost, vždyť za tu dobu lze uběhnout 2 000 až 4 000 metrů, a o to tu běží! Navíc je to porce ideální při rekonvalescenci nebo po delší pauze.

2. Společník

Někdy pomáhá domluvit se s někým na společném běhání. Máte-li partnera neběžce, vybídněte jej, ať jede vedle vás na kole nebo bruslích.

Jste-li rodič novorozeněte či batolete, běhejte s kočárkem, máte-li pejska, dopřejte mu zábavné a akční venčení.

3. Odměny

Co bude po návratu z tréninku? Potřebujete se těšit? Každému, co libo a co možno: Okuste žlutý meloun, napusťte si vanu nebo objednejte lístky do divadla.

4. Invence

Stereotyp nemotivuje. Mysl si zvykne na obvyklou trasu, i vaše tělo se přednastaví na zaběhnutý rytmus námahy a bez vašeho vědomí hospodaří s energií tak, aby se namáhalo přesně co nejméně. Proto: Dojeďte autem nebo na kole o kus dál a uskutečněte okruh v novém prostředí. Udělejte totéž hromadnou dopravou a pak běžte domů (a nemusíte se již vracet ke svému přibližovadlu). Pojednejte svůj okruh v protisměru. Na křižovatce cest volte vždy tu, co neznáte, nebo tu, co představuje největší převýšení.

5. Doping

Pokud je vaše nevůle dlouhodobějšího rázu, vyrazte si koupit něco běhacího na sebe. Jednak si dopřejete radost, odměníte se za dosavadní tréninky a uděláte si předpoklad pro tělesnou pohodu, také však můžete zapojovat zvědavost: Jdu vyzkoušet a definitivně rozchodit ty nové boty.

6. Vnímání

Běh dělá divy s psychickým rozpoložením, smyslovým vnímáním i biochemickými pochody. Chemie těla se při námaze i po jejím skončení mění, celá řada hormonů si vesele probublává vaší schránkou, hlavou vám plavou myšlenky a pocity sem a tam, občas si sednou, občas se zvíří. Užijte si to – zhruba po 15 minutách tělo přepíná na jiný systém spalování, po těle se vám rozlévá teplo, řízení vašich pohybů postupně přebírá autopilot a vy se můžete pomyslně vznášet, povýšit se nad úroveň „pouhého“ výkonu a intuitivně se nechat vést.