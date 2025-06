České turisty mířící na letní dovolenou letecky čeká novinka. A to už během letu. „Blů Class přináší do Česka novou éru cestování na dovolenou. Její výhody zatím poznají klienti CK Blue Style cestující letos do Tuniska, Egypta a na vybraných letech také do Bulharska,“ vysvětluje generální ředitel CK Blue Style Imed Jeddai.

Půjde o vybrané lety

Na první pohled se zdá, že nejde o revoluci – pohodlnější sedadla, modernější interiér letadel, milý personál. Jenže v segmentu charterových letů, kde je stále běžné šetřit na komfortu, je i tohle výrazný krok. Blů Class chce navíc nabídnout víc – drobné oslavy na palubě, zábavu pro děti, lahvinku sektu pro novomanžele nebo pohodlnější odbavení. Jinými slovy – začít relaxovat ještě před přistáním u moře.

První let v rámci Blů Class odstartoval na konci května a cestující mířili do Egypta. V Létě bude koncept dostupný na všech letech CK Blue Style do Tuniska a Egypta z Prahy, Brna a Ostravy. V omezené podobě se objeví i na letech do Bulharska, zatím pouze z Prahy.

Komfort, který se pozná

Základem konceptu jsou modernizovaná letadla typu Boeing 737–800 z flotily HelloJets. Ty doplní dosud využívané stroje partnerské společnosti Smartwings. „Kvalita sedaček opravdu hodně ovlivňuje vnímané pohodlí z cesty. Přece jen v nich cestující stráví několik hodin,“ upřesňuje expertka na cestování a obchodní ředitelka CK Blue Style Lenka Pátek. Cestující mají mít možnost využít on-line odbavení nebo samoobslužné odevzdání zavazadel, což by mělo zkrátit čekání na letišti. Novinkou je i aktivní dohled nad službami na palubě – Blue Style nově zapojuje do procesu vlastní manažerku kvality, která má být v přímém kontaktu s posádkami i přepravcem.

Bublinky v oblacích

Na palubě se bude – alespoň symbolicky – i slavit. Klienti, kteří cestují na líbánky nebo slaví narozeniny, mohou dostat lahev sektu či malý dárek. Dětem jsou určeny omalovánky a pastelky, k dispozici mají být také časopisy. Detaily mohou působit marginálně, ale právě tyto drobnosti často utvářejí zážitek z cesty.

Podle Jeddaie je cílem začít dovolenou ještě ve vzduchu. Dlouhodobým záměrem je nabízet lepší letecké služby v rámci charterového cestování, kde bývá pohodlí cestujících dosud často na druhé koleji.

Rostoucí segment

Čísla naznačují, že o komfortnější služby by mohl být zájem. V roce 2024 využilo cestu letadlem na dovolenou z českých letišť přibližně 2,6 milionu lidí (s alespoň čtyřmi noclehy), celkově pak letiště započítala do statistik přes 5 milionů cestujících v obou směrech. Podle Lenky Pátek tvoří jejich klienti přibližně pětinu těchto čísel – půl milionu osob za rok.