V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 1/2025, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru, je od půlnoci 26. června zatím do 29. června na celém území Středočeského kraje zakázano: používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování, vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř, zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem a podobně.
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Doporučení ČHMÚ
V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Pozor na oheň: Kde platí zákaz
V lesích, jejich okolí, na travnatých plochách, ve volné krajině, u dozrávajících polí i v okolí stohů sena a slámy je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit (s výjimkou elektronických cigaret) a jezdit parní lokomotivou.