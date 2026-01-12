Neobvyklý jev byl pozorovatelný od Šumavy přes střední Čechy až po jih Moravy a okamžitě zaplavil sociální sítě. Mnozí svědci přiznávali, že netušili, na co se vlastně dívají. Jak později vysvětlila Česká astronomická společnost, nešlo o přírodní úkaz ani o mimozemskou aktivitu, ale o stopu po kosmické technologii. Konkrétně o druhý stupeň rakety Falcon 9 společnosti SpaceX, kterou vlastní miliardář Elon Musk.
Vypouštění přebytečného paliva
Raketa odstartovala v neděli krátce před třetí hodinou odpolední středoevropského času z kosmodromu Vandenberg v Kalifornii. Při svém oběhu kolem Země se její horní stupeň dostal i nad Evropu, kde před plánovanou deorbitací vypouštěl přebytečné palivo. Právě tento proces stojí za vznikem neobvyklého vizuálního efektu.
Ve vakuu se palivo na rozdíl od zemské atmosféry prudce rozpíná a vytváří rozsáhlý oblak plynů a drobných ledových krystalků. Zásadní roli hraje také osvětlení – zatímco na povrchu Země už panovala noc, ve vysoké výšce byl objekt stále ozářen Sluncem. Díky tomu oblak na temném pozadí oblohy výrazně zářil. Spirálovitý tvar pak vznikl v důsledku rotace rakety během vypouštění paliva.
Vzpomínáte na satelit NASA Pandora?
Podobný jev nebyl pro české pozorovatele úplnou novinkou. Velmi podobná spirála se nad republikou objevila už loni na jaře, rovněž v souvislosti s letem rakety Falcon 9.
Let byl součástí mise nazvané Twilight, jejímž hlavním cílem bylo vynesení většího počtu satelitů různých zákazníků na oběžnou dráhu. SpaceX tím pokračuje ve své dlouhodobé strategii sdílených startů, které umožňují dopravit satelity na takovou dráhu, aby přeletovaly nad stejnými oblastmi Země vždy přibližně ve stejném slunečním čase.
Mezi nejzajímavější náklad patřil i malý satelit NASA s názvem Pandora. Ten má za úkol studovat atmosféry exoplanet a hledat v nich známky vody či oblačnosti – tedy klíčové stopy, které mohou napovědět, zda by se na vzdálených světech mohly vyskytovat podmínky vhodné pro život.
Zatímco pro vědce šlo o rutinní technický manévr, pro veřejnost se stal krátkým, ale působivým divadlem, které opět ukázalo, že moderní kosmonautika dokáže překvapit i ty, kteří se běžně dívají na noční oblohu jen letmým pohledem.