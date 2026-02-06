Ať už jste sportovním fanouškem nebo ne, víte, že dnes je den D. Od 20 hodin oficiálně odstartují XXV. zimní olympijské hry. Jejich dějiště jsou hlavně Milán a Cortina d’Ampezzo. Miliony diváků si večer zapnou televizi a vychutnají si slavnostní zahájení sportovní události roku. Přidáte se? Máme pár důvodů, proč show sledovat!
1. Světové hudební hvězdy v netradičních rolích
Zahajovací ceremoniál sází na silná jména, která zaručují globální pozornost. Hlavní hvězdou večera je Mariah Carey, pětinásobná držitelka Grammy. Podle zákulisních informací ale nepůjde jen o její anglické hity – zpěvačka má vzdát hold hostitelské zemi i italskou skladbou.
Domácí publikum potěší návrat slavného tenoristy Andrey Bocelliho, který se na olympijskou scénu vrací dvacet let po hrách v Turíně. Doplní ho Laura Pausini, další ikona italské hudby s mezinárodním přesahem.
Zaujme i účast čínského klavírního virtuosa Lang Langa, jehož vystoupení má symbolizovat propojení kultur a kontinentů.
|
Kde sledovat ZOH 2026: Máme přehledný program vysílání Her v Miláně a Cortině
2. Revoluční nástup sportovců
Zapomeňte na klasický průvod, kdy všechny výpravy krouží po jednom stadionu. ZOH 2026 přinášejí polycentrický koncept, který je v olympijské historii unikátní.
Sportovci budou nastupovat současně na čtyřech místech – na San Siru v Miláně a zároveň na náměstích v Cortině d’Ampezzo, Livignu a Predazzu. Televizní režie bude všechna místa živě propojovat, čímž vznikne vizuální kontrast mezi městskou energií a zimní romantikou alpských hor.
Tento formát navíc šetří samotné závodníky, kteří nemusí absolvovat dlouhé přesuny a mohou se lépe soustředit na své olympijské výkony.
|
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
3. Dva olympijské ohně poprvé v historii
Největší novinkou slavnostního zahájení ZOH 2026 bude moment, který nemá obdoby. Olympijský oheň se nerozhoří jen na jednom místě, ale současně na dvou – v Miláně i v Cortině d’Ampezzo.
V Miláně vzplane oheň u památníku Arco della Pace (Brána míru), zatímco v horské Cortině se ve stejný okamžik rozsvítí na náměstí Piazza Angelo Dibona. Symbolicky tak spojí město a hory, modernu a tradici, což je hlavní myšlenka celých her.
Technicky jde navíc o unikát. Pylony inspirované nákresy Leonarda da Vinciho nejsou statické. Konstrukce z leteckého hliníku se při zapálení „nadechne“, mění svůj průměr a bude působit jako živý organismus. Navíc je ekologická, poháněná bio-LPG palivem.
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
4. San Siro a velké loučení
Legendární stadion San Siro se při zahájení ZOH 2026 promění k nepoznání. Dominantou večera bude spirálovité LED pódium uprostřed hřiště, z něhož povedou čtyři rampy symbolizující propojení, plynulost a harmonii.
Ceremoniál s názvem Armonia (Harmonie) režíruje Marco Balich a jeho cílem je propojit minulost s budoucností – od odkazu Leonarda da Vinci po digitální současnost. Do show se zapojí přes 1 200 dobrovolníků a součástí programu bude i technicky náročná choreografie inspirovaná světem módy.
Zahájení olympiády bude navíc jednou z posledních velkých akcí na San Siru, které má být v příštích letech zbouráno. Půjde tak o symbolickou rozlučku s jedním z nejslavnějších stadionů sportovní historie.
|
Zimní olympiáda 2026 a česká inovace: Elektronická madla přinášejí revoluci v curlingu
5. Emoce, pocta Armanimu a olympijský příběh
Silným momentem večera bude pocta módnímu návrháři Giorgiu Armanimu, který byl s Milánem neodmyslitelně spjatý a loni zemřel. Právě móda, design a italský styl budou jedním z hlavních motivů celého ceremoniálu.
Vedle hudby a vizuálních efektů dostanou prostor i příběhy sportovců z různých koutů světa, emoce, symbolika a připomenutí 100 let od prvních zimních olympijských her v Chamonix.
Kde sledovat slavnostní zahájení ZOH 2026?