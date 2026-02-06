Zahájení ZOH 2026: 5 důvodů, proč sledovat slavnostní start olympiády

Marek Hýř
Marek Hýř
  18:07
Zimní olympijské hry 2026 odstartují slavnostním ceremoniálem v Miláně. Ikonický fotbalový stadion San Siro se promění v obří divadelní scénu a vůbec poprvé v dějinách olympiády vzplanou dva olympijské ohně současně. Proč byste si zahájení ZOH 2026 rozhodně neměli nechat ujít?
Ať už jste sportovním fanouškem nebo ne, víte, že dnes je den D. Od 20 hodin oficiálně odstartují XXV. zimní olympijské hry. Jejich dějiště jsou hlavně Milán a Cortina d’Ampezzo. Miliony diváků si večer zapnou televizi a vychutnají si slavnostní zahájení sportovní události roku. Přidáte se? Máme pár důvodů, proč show sledovat!

1. Světové hudební hvězdy v netradičních rolích

Zahajovací ceremoniál sází na silná jména, která zaručují globální pozornost. Hlavní hvězdou večera je Mariah Carey, pětinásobná držitelka Grammy. Podle zákulisních informací ale nepůjde jen o její anglické hity – zpěvačka má vzdát hold hostitelské zemi i italskou skladbou.

Domácí publikum potěší návrat slavného tenoristy Andrey Bocelliho, který se na olympijskou scénu vrací dvacet let po hrách v Turíně. Doplní ho Laura Pausini, další ikona italské hudby s mezinárodním přesahem.

Zaujme i účast čínského klavírního virtuosa Lang Langa, jehož vystoupení má symbolizovat propojení kultur a kontinentů.

Kde sledovat ZOH 2026: Máme přehledný program vysílání Her v Miláně a Cortině

2. Revoluční nástup sportovců

Zapomeňte na klasický průvod, kdy všechny výpravy krouží po jednom stadionu. ZOH 2026 přinášejí polycentrický koncept, který je v olympijské historii unikátní.

Sportovci budou nastupovat současně na čtyřech místech – na San Siru v Miláně a zároveň na náměstích v Cortině d’Ampezzo, Livignu a Predazzu. Televizní režie bude všechna místa živě propojovat, čímž vznikne vizuální kontrast mezi městskou energií a zimní romantikou alpských hor.

Tento formát navíc šetří samotné závodníky, kteří nemusí absolvovat dlouhé přesuny a mohou se lépe soustředit na své olympijské výkony.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

3. Dva olympijské ohně poprvé v historii

Největší novinkou slavnostního zahájení ZOH 2026 bude moment, který nemá obdoby. Olympijský oheň se nerozhoří jen na jednom místě, ale současně na dvou – v Miláně i v Cortině d’Ampezzo.

V Miláně vzplane oheň u památníku Arco della Pace (Brána míru), zatímco v horské Cortině se ve stejný okamžik rozsvítí na náměstí Piazza Angelo Dibona. Symbolicky tak spojí město a hory, modernu a tradici, což je hlavní myšlenka celých her.

Technicky jde navíc o unikát. Pylony inspirované nákresy Leonarda da Vinciho nejsou statické. Konstrukce z leteckého hliníku se při zapálení „nadechne“, mění svůj průměr a bude působit jako živý organismus. Navíc je ekologická, poháněná bio-LPG palivem.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

4. San Siro a velké loučení

Legendární stadion San Siro se při zahájení ZOH 2026 promění k nepoznání. Dominantou večera bude spirálovité LED pódium uprostřed hřiště, z něhož povedou čtyři rampy symbolizující propojení, plynulost a harmonii.

Ceremoniál s názvem Armonia (Harmonie) režíruje Marco Balich a jeho cílem je propojit minulost s budoucností – od odkazu Leonarda da Vinci po digitální současnost. Do show se zapojí přes 1 200 dobrovolníků a součástí programu bude i technicky náročná choreografie inspirovaná světem módy.

Zahájení olympiády bude navíc jednou z posledních velkých akcí na San Siru, které má být v příštích letech zbouráno. Půjde tak o symbolickou rozlučku s jedním z nejslavnějších stadionů sportovní historie.

Zimní olympiáda 2026 a česká inovace: Elektronická madla přinášejí revoluci v curlingu

5. Emoce, pocta Armanimu a olympijský příběh

Silným momentem večera bude pocta módnímu návrháři Giorgiu Armanimu, který byl s Milánem neodmyslitelně spjatý a loni zemřel. Právě móda, design a italský styl budou jedním z hlavních motivů celého ceremoniálu.

Vedle hudby a vizuálních efektů dostanou prostor i příběhy sportovců z různých koutů světa, emoce, symbolika a připomenutí 100 let od prvních zimních olympijských her v Chamonix.

Pamatujete si české úspěchy na ZOH? Otestujte se v našem olympijském kvízu

Kde sledovat slavnostní zahájení ZOH 2026?

  • Česká televize
    Slavnostní ceremoniál ZOH 2026 poběží ve vysílání České televize. Pravděpodobně na kanálu ČT sport. Přesný čas začátku přenosu ČT standardně bývá několik minut před zahájením programu tzn. přibližně v 19:45–19:50.
  • Eurosport / Discovery+
    Další alternativou, kde slavnostní zahájení sledovat, je Eurosport, případně streamovací služba Discovery+.
  • Přenos si můžete užít i v podrobné online reportáži na iDNES.cz.









