Zahradník, komorník a princ. První fotbalový zápas na našem území se zrodil z noblesy i nadšení

Marek Hýř
  11:27
Na začátku nebyly vyprodané stadiony ani kotle fanoušků. Jen tráva v zámeckém parku, pár odhodlaných mladíků a míč. Psal se rok 1889, když se z anglické Cambridge vrátil princ Erich Thurn-Taxis. Přivezl si s sebou víc než jen vzpomínky na studia. V kufru měl i pravidla hry, která měla změnit české sportovní dějiny.

FK Loučeň, nejstarší klub u nás

V městečku Loučeň na Nymbursku tehdy nikdo netušil, že se stane kolébkou organizovaného fotbalu u nás. A přece právě tam vzniklo zámecké mužstvo, které tvořil princ a trojice Angličanů – kapitán a trenér Hudgson, zahradník Mill a komorník Beckett a osm hochů z Loučeně a nedalekého Patřína.

Tréninky probíhaly v zámeckém parku. Míč se odrážel od nerovného terénu, hráči se učili pravidla, která byla pro mnohé stejně exotická jako samotná Anglie. Dva roky sehrávali především přátelská utkání, často proti studentům z Prahy a Mladé Boleslavi.

A pak přišel den, který dnes nese punc historického mezníku.

Císařská louka, 18. dubna 1893

Pod názvem Sportovní klub Loučeň nastoupila jedenáctka 18. dubna 1893 v Praze na Císařské louce proti německé Regattě. Bylo to víc než jen utkání, byl to okamžik, kdy se kopaná na našem území poprvé nadechla k organizovanému životu.

Výsledek? Prohra 0:5. Regatta byla lepší, zkušenější, sehranější. Jenže na skóre se dějiny neptají. Právě toto datum je považováno za počátek existence dnešního FK Loučeň 1893, nejstaršího dosud existujícího českého fotbalového klubu.

Traduje se, že zápasu přihlíželi i bratři Rudlové. A právě oni na podzim téhož roku založili klub AC Sparta Praha, druhý nejstarší český fotbalový klub. Často se sice za nejstarší považuje SK Slavia Praha, jenže ta tehdy fungovala jako cyklistický spolek.

