„Už od 1. dubna evidujeme výrazný nárůst poptávky po letenkách do Severní Ameriky. Nejvíce roste zájem o lety do Mexika, kde český tým odehraje většinu zápasů základní skupiny,“ říká ředitelka prodeje Student Agency Martina Hrnčířová.
Fanoušci kombinují fotbal s dovolenou
Zájem se nesoustředí pouze na města, kde se odehrají zápasy české reprezentace, jako jsou Mexico City, Guadalajara nebo Atlanta. Češi čím dál častěji volí i další destinace, které nabízejí výhodnější ceny nebo lepší dostupnost.
Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu
Výrazně roste například poptávka po letech do přímořského letoviska Cancúnu, které patří mezi cenově dostupnější varianty. Lze tak očekávat, že řada fanoušků spojí návštěvu mistrovství světa s dovolenou u moře.
Ceny letenek už rostou a porostou dál
Ceny letenek na období mistrovství (11. června – 19. července) jsou již nyní vyšší než obvykle a odrážejí zvýšený zájem. S blížícím se začátkem turnaje lze očekávat další zdražování.
Ceny se výrazně liší také podle konkrétních termínů zápasů české reprezentace. V jejich okolí roste poptávka skokově – a spolu s ní i ceny.
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi
Nejvýraznější zdražení se týká Atlanty, kde jsou letenky až o 33 % dražší než mimo šampionát. U spojení do Guadalajary vzrostly ceny přibližně o 26 %, zatímco u Mexico City je nárůst zatím mírnější, kolem 8 %.
Orientační ceny zpátečních letenek v červnu a červenci