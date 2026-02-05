Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou novinku. Poprvé v dějinách olympijských a paralympijských her budou hořet dva hlavní olympijské ohně současně – v Miláně u vítězného oblouku Arco della Pace a v Cortině d’Ampezzo na náměstí Piazza Angelo Dibona. Symbolicky tak propojí dvě hostitelská města a podtrhnou jedinečný charakter „rozprostřené“ olympiády.
Konstrukce, v níž bude plamen umístěn, čerpá inspiraci z italského designu i geometrických studií Leonarda da Vinciho. Je vyrobena z leteckého hliníku – jednoho z nejpevnějších a zároveň nejlehčích materiálů – a nabídne výjimečnou vizuální podívanou. Dynamická struktura se bude průběžně otevírat a zavírat, čímž má symbolizovat plynutí času i přirozené střídání dne a noci.
V zavřeném stavu má konstrukce průměr 3,1 metru, po otevření se rozšíří až na 4,5 metru. Složitý mechanický systém obsahuje 244 otočných bodů a 1 440 součástek. Plamen je uložen ve skleněno-kovové nádobě uprostřed celé struktury. Organizátoři kladli důraz také na udržitelnost – zařízení se vyznačuje nízkou hlučností, minimálními emisemi kouře a maximální bezpečností pro veřejnost.
Od 7. do 22. února se olympijský oheň v Miláně stane středobodem každodenní show. Každou hodinu od 17:00 do 23:00 se rozezní hudba Roberta Cacciapaglii a během tří až pěti minut nabídne plamen působivé světelné představení.
Myšlenka více ohňů se v historii olympiád objevila už dříve, nikdy však v podobě dvou rovnocenných hlavních plamenů. Už v Berlíně 1936 byl vedle centrálního ohně zapálen další v jachtařském areálu v Kielu a ve veslařském centru Grünau. Významným milníkem byly také zimní hry ve Vancouveru 2010, kde byl hlavní oheň poprvé umístěn na veřejném místě v centru města a stal se každodenní atrakcí pro návštěvníky. Milano Cortina 2026 tento koncept posouvá ještě dál.
Po skončení olympijských her se oba ohně znovu rozhoří 6. března s příchodem paralympiády. Plameny definitivně zhasnou 15. března při závěrečném ceremoniálu paralympijských her.
Originální olympijské medaile
Nedílnou součástí olympijských her jsou rovněž medaile pro tři nejlepší sportovce v každé disciplíně. Ty navazují na tradici sahající až do Chamonix 1924, kdy byly medaile na zimních olympijských hrách uděleny vůbec poprvé. Každé hostitelské město od té doby prostřednictvím jejich designu vypráví vlastní příběh.
Medaile pro Milano i Cortinu 2026 nesou na jedné straně tradiční pětici olympijských kruhů, po obvodu pak nápis popisující událost a připomínající místo konání. Slavnostně odhaleny byly v Benátkách, kam je doprovodily dvě sportovní legendy – dvojnásobná olympijská medailistka Federica Pellegriniová a patnáctinásobná paralympijská medailistka Francesca Porcellatová.
„Medaile ztělesňují odhodlání a vášeň nejlepších světových sportovců, ale také olympijského a paralympijského ducha,“ uvedla Raffaella Panièová, ředitelka pro značku, identitu a vizuální podobu her. Podle prezidenta Italské státní mincovny Paola Perroneho představují zároveň mistrovství a dokonalost italského designu – každá z nich je výsledkem řemeslného zpracování i inovací.
Důležitou roli hraje i udržitelnost. Medaile budou vyrobeny z recyklovaného kovu, odlévány v indukčních pecích poháněných výhradně obnovitelnou energií a zabaleny do ekologických obalů s minimálním podílem plastů.
Pro sportovce mají však hodnotu, kterou nelze vyčíslit. „Olympijská medaile pro mě symbolizovala nejen dosažení největšího sportovního cíle, ale i cestu, která k němu vedla – růst a životní progres, který je větší než sport sám,“ říká bronzová olympijská medailistka v rychlobruslení Karolína Erbanová. „Je to vyznamenání za celé jedno životní období.“