Diskuse o tom, zda dětem zakázat sociální sítě, v poslední době nabírá na obrátkách nejen v zahraničí, ale postupně i v Česku. Řeší se ochrana před nevhodným obsahem, závislost na on-line světě i kyberšikana. Odborníci se ale neshodují, co s tím – zatímco zákaz může působit jako rychlé řešení, v praxi často naráží na limity a neřeší podstatu problému.
Zákazy mohou na první pohled dávat smysl, zejména z hlediska rodičovské kontroly a snahy chránit děti. Otázkou však zůstává jejich skutečná účinnost. „Pojďme si upřímně říct, že pro školáky dnes již není takový problém pořídit si například druhý tajný telefon, který této kontrole podléhat nebude,“ upozorňuje Marek Nieslanik, kreativní ředitel z kreativní agentury Fairy Tailors.
Ověřování věku
V prostředí, kde jsou běžně dostupné nástroje jako VPN nebo umělá inteligence, je úplná kontrola prakticky nedosažitelná. Namísto plošných zákazů proto odborníci doporučují spíše regulaci samotných platforem. „Po platformách musíme tvrdě vyžadovat anonymní metody ověřování věku, a především deaktivaci návykových mechanismů, jako je nekonečný scroll nebo agresivní doporučovací algoritmy, které těží dětskou pozornost jako surovinu,“ vysvětluje Ondřej Tyleček, ředitel a spolumajitel kreativní agentury Fairy Tailors.
Klíčovou roli ale hraje především rodina. Odborníci se shodují, že důležitější než technická omezení je kvalitní vztah a komunikace mezi rodiči a dětmi. Pokud dítě chce, zákaz si zpravidla dokáže obejít. Proto je zásadní vysvětlit důvody pravidel a nastavit jasné hranice. „Nejvíc funguje otevřená komunikace mezi rodiči a dětmi a jasně nastavená pravidla. Pokud dítě rozumí tomu, proč omezení existuje, a není to jen jednostranný zákaz bez vysvětlení, je mnohem menší tendence ho obcházet,“ říká Magdalena Vacková, manažerka sociálních sítí marketingové agentury Contexto.
Roli hraje vzdělávání