Je to pár týdnů, co jsem se rozhodl pořídit si ikonické tenisky Nike Air Force 1. V mém případě už jde o čtvrtý pár, takže jsem přibližně věděl, co od této volnočasové obuvi čekat. Přesto jsem si před on-line nákupem udělal menší průzkum – a dobře jsem udělal. Na dánském webu runrepeat.com jsem při pročítání jejich mimořádně detailního testu, který mimo jiné obsahoval i video podélného rozřezávání boty na polovinu, zjistil nejen to, jak se tento model za poslední roky technologicky proměnil. Dočetl jsem se také, že pokud zvolím verzi LV8, budou boty výrazně pohodlnější.
„Tato bota se nazývá LV8 kvůli své vyvýšené mezipodešvi, což je jeden z hlavních rozdílů oproti původnímu modelu. Během laboratorního testování jsme ale objevili i řadu dalších odlišností, například v odolnosti polstrování paty,“ uvádí na webu runrepeat.com jeho hlavní výzkumník Danny McLoughlin. Pro kontext je vhodné dodat, že tento web funguje od roku 2014, má miliony návštěv měsíčně a jako srovnávací platforma (nikoli prodejce) dosahuje poměrně vysoké míry důvěryhodnosti (asi 84/100).
Na zmíněném webu najdete mimo jiné i přehledné tabulky, které pomáhají vybrat ideální tenisku pro konkrétní použití. Řeší se zde nejen boty na běžné nošení, ale také treková obuv či basketbalové modely. Většina bot prochází testem odolnosti, sledují se materiály i jejich prodyšnost. Komfort se pak často odvozuje od konstrukce mezipodešve, jejíž parametry jsou zde uváděny s milimetrovou přesností. Veškerá měření jsou navíc doložena fotografiemi i krátkými videy.
„Boty se dodávají v párech. Jednu necháme v původním stavu. Druhou rozebíráme – nejprve oddělíme svršek od spodní části a následně pásovou pilou podélně rozřízneme mezipodešev na polovinu. Děláme to proto, že některé testy vyžadují kompletní rozkrytí konstrukce. A také proto, že jsme puntičkáři,“ uvádí web. Podle jejich měření například model Converse Chuck 70 s výškou podpatku 26,2 mm nabízí velmi pevný došlap. Průměrná tloušťka podešve pod patou u stovek testovaných modelů se pak pohybuje kolem 30,7 mm.
Vítězství dat nad marketingem
Osobně to na mě zpočátku působilo poněkud depresivně. Někdo vezme zcela nové boty za několik tisíc korun a bez váhání je rozpůlí pilou. Přesto právě tato radikální metoda v posledních letech fascinuje miliony diváků po celém světě. Videa, v nichž se boty doslova pitvají, totiž odhalují něco, co běžný zákazník nikdy neuvidí – jejich skutečnou konstrukci.
Jedním z průkopníků tohoto trendu se stal americký youtuber Rose Anvil a jeho stejnojmenný kanál. Kožedělník, vlastním jménem Weston Kay, prorazil kolem roku 2020 videem, ve kterém rozřízl boty Dr. Martens. Šlo o virální moment, ze kterého těží dodnes. Značku tím poměrně nekompromisně demystifikoval – poukázal na používání levných materiálů i na to, že místo tradiční konstrukce často převládá lepidlo.
Od té doby Anvil systematicky rozřezává boty různých značek – od luxusních modelů po pracovní obuv – a hodnotí kvalitu materiálů i zpracování. Jedním z důvodů jeho popularity není jen fascinace destrukcí, ale i rostoucí nedůvěra spotřebitelů k marketingovým tvrzením výrobců. Značky často zdůrazňují inovace, prémiové materiály nebo ergonomii. Jakmile je však bota rozříznuta, zůstane jen realita: pěna, lepidlo a vrstvy textilu.
Katovna známých módních domů
Podobně jako Dr. Martens dopadly v jeho testech opakovaně i boty Timberland, u nichž se ukazuje, že výroba v posledních letech prošla výraznou optimalizací nákladů. Anvil dokonce některé modely roztrhl před kamerou holýma rukama. Kritice neunikly ani sportovní značky jako Nike – například modely z řady Janoski podle něj ukazují trend zjednodušování konstrukce a úspor na materiálech. V segmentu pracovní a „heritage“ obuvi pak zmiňuje značky jako Carhartt, Brunt, Harley-Davidson či L.L. Bean, kde poukazuje na rozdíl mezi marketingem a skutečným vnitřním zpracováním.
Zajímavé je, že pod jeho pilou neuspěly ani ikonické či prémiové značky. Australské R.M. Williams nebo módní label Rick Owens ukazují, že vyšší cena automaticky nezaručuje odpovídající kvalitu materiálů – alespoň z hlediska konstrukční analýzy. Vyloženě pak poškodil pověst ikonických minimalistických tenisek od módního domu Common Projects. Upozornil totiž na jejich tenké a nepříliš umně vyrobené podešve, které se na luxusní tenisku mohou rozpadnout až nečekaně brzy.
Nejdřív kritizoval, pak prodával
Je však fér dodat, že Anvil není jen destruktivní kritik. Naopak opakovaně vyzdvihuje menší řemeslné výrobce, jako je Goral, u nichž oceňuje kvalitu šití i opravitelnost. Podobně pozitivně hodnotí tradiční americké značky jako Whiteʼs Boots nebo Red Wing, které si zachovávají klasické konstrukční postupy, například Goodyear welt nebo stitchdown.
Právě tento kontrast – mezi masově vyráběnými ikonami a menšími, často dražšími, ale poctivěji konstruovanými značkami – tvoří jádro jeho vlivu. Nejde jen o destrukci produktu, ale o narušení příběhu, který kolem něj značka buduje.
Je však také nutné dodat, že Anvil svá videa netočí pouze „z čistého nadšení“. Vedle nezávislých testů, které jeho kanál proslavily, se zapojil i do spoluprací se značkami. Mezi nejznámější patří limitované edice s Grant Stone, dále projekty s Nicks Boots nebo spolupráce se značkami jako Parkhurst či Origin, které staví na důrazu na řemeslo a transparentní výrobu. Tím se jeho role posouvá od nezávislého recenzenta k aktérovi, jenž se částečně podílí i na vývoji produktů – což zároveň otevírá otázku, kde končí nezávislá kritika a začíná spolupráce s průmyslem, který původně podroboval ostrému hodnocení.
Do boty nevstoupíš?