Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Filip Jaroševský
  18:53
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete více lepidla než stehů nití, o odfláknutých modelech Nike či Adidas nemluvě. Uvidět znamená uvěřit. Právě proto si část internetu už řadu let ujíždí na videích a článcích, ve kterých se odvážlivci rozhodnou tu či onu zbrusu novou botu rozpůlit pásovou pilou. A kdoví, možná budete po dočtení tohoto textu patřit mezi ně.
Pitvání bot se stalo globálním hitem. | foto: Rose Anvil

Boty přefiknuté napůl: Trend, který demystifikuje slavné značky
Co skrývá podrážka? Virální videa ukazují realitu za marketingem.
Je to pár týdnů, co jsem se rozhodl pořídit si ikonické tenisky Nike Air Force 1. V mém případě už jde o čtvrtý pár, takže jsem přibližně věděl, co od této volnočasové obuvi čekat. Přesto jsem si před on-line nákupem udělal menší průzkum – a dobře jsem udělal. Na dánském webu runrepeat.com jsem při pročítání jejich mimořádně detailního testu, který mimo jiné obsahoval i video podélného rozřezávání boty na polovinu, zjistil nejen to, jak se tento model za poslední roky technologicky proměnil. Dočetl jsem se také, že pokud zvolím verzi LV8, budou boty výrazně pohodlnější.

„Tato bota se nazývá LV8 kvůli své vyvýšené mezipodešvi, což je jeden z hlavních rozdílů oproti původnímu modelu. Během laboratorního testování jsme ale objevili i řadu dalších odlišností, například v odolnosti polstrování paty,“ uvádí na webu runrepeat.com jeho hlavní výzkumník Danny McLoughlin. Pro kontext je vhodné dodat, že tento web funguje od roku 2014, má miliony návštěv měsíčně a jako srovnávací platforma (nikoli prodejce) dosahuje poměrně vysoké míry důvěryhodnosti (asi 84/100).

Přefiknuto za vás

Na zmíněném webu najdete mimo jiné i přehledné tabulky, které pomáhají vybrat ideální tenisku pro konkrétní použití. Řeší se zde nejen boty na běžné nošení, ale také treková obuv či basketbalové modely. Většina bot prochází testem odolnosti, sledují se materiály i jejich prodyšnost. Komfort se pak často odvozuje od konstrukce mezipodešve, jejíž parametry jsou zde uváděny s milimetrovou přesností. Veškerá měření jsou navíc doložena fotografiemi i krátkými videy.

„Boty se dodávají v párech. Jednu necháme v původním stavu. Druhou rozebíráme – nejprve oddělíme svršek od spodní části a následně pásovou pilou podélně rozřízneme mezipodešev na polovinu. Děláme to proto, že některé testy vyžadují kompletní rozkrytí konstrukce. A také proto, že jsme puntičkáři,“ uvádí web. Podle jejich měření například model Converse Chuck 70 s výškou podpatku 26,2 mm nabízí velmi pevný došlap. Průměrná tloušťka podešve pod patou u stovek testovaných modelů se pak pohybuje kolem 30,7 mm.

Vítězství dat nad marketingem

Osobně to na mě zpočátku působilo poněkud depresivně. Někdo vezme zcela nové boty za několik tisíc korun a bez váhání je rozpůlí pilou. Přesto právě tato radikální metoda v posledních letech fascinuje miliony diváků po celém světě. Videa, v nichž se boty doslova pitvají, totiž odhalují něco, co běžný zákazník nikdy neuvidí – jejich skutečnou konstrukci.

Jedním z průkopníků tohoto trendu se stal americký youtuber Rose Anvil a jeho stejnojmenný kanál. Kožedělník, vlastním jménem Weston Kay, prorazil kolem roku 2020 videem, ve kterém rozřízl boty Dr. Martens. Šlo o virální moment, ze kterého těží dodnes. Značku tím poměrně nekompromisně demystifikoval – poukázal na používání levných materiálů i na to, že místo tradiční konstrukce často převládá lepidlo.

Od té doby Anvil systematicky rozřezává boty různých značek – od luxusních modelů po pracovní obuv – a hodnotí kvalitu materiálů i zpracování. Jedním z důvodů jeho popularity není jen fascinace destrukcí, ale i rostoucí nedůvěra spotřebitelů k marketingovým tvrzením výrobců. Značky často zdůrazňují inovace, prémiové materiály nebo ergonomii. Jakmile je však bota rozříznuta, zůstane jen realita: pěna, lepidlo a vrstvy textilu.

Katovna známých módních domů

Podobně jako Dr. Martens dopadly v jeho testech opakovaně i boty Timberland, u nichž se ukazuje, že výroba v posledních letech prošla výraznou optimalizací nákladů. Anvil dokonce některé modely roztrhl před kamerou holýma rukama. Kritice neunikly ani sportovní značky jako Nike – například modely z řady Janoski podle něj ukazují trend zjednodušování konstrukce a úspor na materiálech. V segmentu pracovní a „heritage“ obuvi pak zmiňuje značky jako Carhartt, Brunt, Harley-Davidson či L.L. Bean, kde poukazuje na rozdíl mezi marketingem a skutečným vnitřním zpracováním.

Zajímavé je, že pod jeho pilou neuspěly ani ikonické či prémiové značky. Australské R.M. Williams nebo módní label Rick Owens ukazují, že vyšší cena automaticky nezaručuje odpovídající kvalitu materiálů – alespoň z hlediska konstrukční analýzy. Vyloženě pak poškodil pověst ikonických minimalistických tenisek od módního domu Common Projects. Upozornil totiž na jejich tenké a nepříliš umně vyrobené podešve, které se na luxusní tenisku mohou rozpadnout až nečekaně brzy.

Nejdřív kritizoval, pak prodával

Je však fér dodat, že Anvil není jen destruktivní kritik. Naopak opakovaně vyzdvihuje menší řemeslné výrobce, jako je Goral, u nichž oceňuje kvalitu šití i opravitelnost. Podobně pozitivně hodnotí tradiční americké značky jako Whiteʼs Boots nebo Red Wing, které si zachovávají klasické konstrukční postupy, například Goodyear welt nebo stitchdown.

Právě tento kontrast – mezi masově vyráběnými ikonami a menšími, často dražšími, ale poctivěji konstruovanými značkami – tvoří jádro jeho vlivu. Nejde jen o destrukci produktu, ale o narušení příběhu, který kolem něj značka buduje.

Je však také nutné dodat, že Anvil svá videa netočí pouze „z čistého nadšení“. Vedle nezávislých testů, které jeho kanál proslavily, se zapojil i do spoluprací se značkami. Mezi nejznámější patří limitované edice s Grant Stone, dále projekty s Nicks Boots nebo spolupráce se značkami jako Parkhurst či Origin, které staví na důrazu na řemeslo a transparentní výrobu. Tím se jeho role posouvá od nezávislého recenzenta k aktérovi, jenž se částečně podílí i na vývoji produktů – což zároveň otevírá otázku, kde končí nezávislá kritika a začíná spolupráce s průmyslem, který původně podroboval ostrému hodnocení.

Do boty nevstoupíš?

  • S poměrně originální metodikou, jak odhalovat výšku podrážek nejprodávanějších bot, přišel před mnoha lety britský fanouškovský web celebheights.com. Vše se zde ale obejde bez nutnosti cokoli rozřezávat.
  • Web, který se primárně zaměřuje na odhadování a porovnávání výšky známých osobností, jako jsou herci, sportovci nebo hudebníci, totiž obsahuje i sekci, v níž lze nalézt na milimetry přesně změřené šířky podrážek několika desítek bot.
  • Hlavní editor a správce obsahu Rob Paul je zjišťuje poměrně jednoduše. Nejprve si pomocí jakéhosi důmyslného osobního měřidla změří výšku své postavy naboso, poté si obuje konkrétní boty. Rozdíl mezi těmito hodnotami pak odpovídá výšce podrážky pod patou.
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop

Molochov. Stavěli ho v letech 1936 až 1938.

Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti domů na Letenské pláni vyvolával emoce od svého vzniku. Obývali ho židovští obchodníci a podnikatelé,...

Letiště v Ralsku obsadily tisíce dětí, které si při blackoutu poradí i bez mobilu

Jsou zvyklí být bez elektřiny, nerozhodí je nepohodlí a krizové situace by...

Jsou zvyklí být bez elektřiny, nerozhodí je nepohodlí a krizové situace by navzdory nízkému věku zvládli možná lépe než dospělí. Přes tři tisícovky mladých skautů z Evropy během víkendového...

Na účastníky Pouti smíření v Brně čekali u Mendlova náměstí odpůrci

Dvě až tři stovky odpůrců Sudetoněmeckých dní a Pouti smíření dnes odpoledne čekaly v Brně u Mendlova náměstí na příchod účastníků pochodu. Někteří měli české...

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory."

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

MS v hokeji 2026: Češi v dramatickém derby přehráli Slováky

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Čeští hokejisté nastoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku v jednom z klíčových duelů základní skupiny. Ve fribourgské BCF Areně vyzvali dosud neporažené Slovensko a ve hře byly mimořádně důležité...

9. den na MS v hokeji 2026: Česko zvládlo derby Slovenskem, v plánu je i severský souboj

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Sobota 23. května nabídne na MS v hokeji 2026 další atraktivní program základních skupin. Největší pozornost českých fanoušků poutalo derby se Slovenskem. Přinášíme kompletní program dne, časy zápasů...

Po pátečním úhynu slonice otevře zlínská zoo v pondělí opět expozici Karibuni

ilustrační snímek

Po úhynu slonice, kterou napadl samec, otevře zlínská zoologická zahrada v pondělí znovu expozici Karibuni. Po pátečním incidentu ji pro návštěvníky uzavřela....

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

Na festivalu v Mladé Boleslavi vybuchla plynová lahev. Pro zraněného letěl vrtulník

Jen ventil zapečetěný fólií nebo plombou zaručuje, že lahev řádně naplnil...

Složky integrovaného záchranného systému zasahují na mladoboleslavském výstavišti, informovali policisté na síti X. Na místě, kde probíhá food festival, explodovala propan-butanová láhev. Podle...

Květinová Třeboň dnes nabídla trh, výměnu rostlin nebo workshop

ilustrační snímek

Květinový trh, výměnu rostlin nebo workshop na aranžmá květin dnes nabídla Třeboň na Jindřichohradecku. Konala se tam akce s názvem Květinová Třeboň....

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Návštěvníci Vodňanských rybářských dnů viděli mimo jiné fakultní laboratoře

ilustrační snímek

Tisíce lidí navštívily třídenní Vodňanské rybářské dny, které dnes vyvrcholily. Lidé si mohli mimo jiné projít ve městě rodinnou stezku nebo si prohlédnout...

