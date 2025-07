Základní instinkt roku 1992 povýšil hned několik hollywoodských kariér. Michael Douglas už byl oscarovou hvězdou, ale role detektiva Nicka Currana, jenž při vyšetřování vraždy padá do víru sexuálních rozmarů s hlavní podezřelou, mu otevřela ještě víc studiových dvířek. To Sharon Stone se jako sexy spisovatelka Catherine Tramell poprvé výrazně etablovala na hollywoodské scéně, kde jí nizozemský režisér Paul Verhoeven věnoval menší prostor už v předchozí sci-fi Total Recall. V tomto případě jí (a celému filmu) zařídil nesmrtelnost už samotným záběrem na rozkrok, který Stone odhalí překřížením nohou během výslechu.

Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)

Nejen tato momentka, kterou doprovází řada bouřlivých a protichůdných zákulisních historek, se navždy zaryla do kulturního vědomí. Paradoxně pomohly i další kontroverze včetně protestů LGBTQ+ komunity, které vadilo stereotypní vylíčení Tramell jakožto bisexuální vražedkyně. Základní instinkt vydělal monstrózních 350 milionů dolarů a Eszterhas, tehdy už autor kultovního filmu Flashdance, si mohl dávat dolarové koupele. Za scénář dostal tři miliony a další skoro dva mu vyplatili jen za krátký nápad načrtnutý na ubrousek, z něhož se vyklubaly Verhoevenovy skandální Showgirls. Ty mu obstaraly Zlatou malinu za nejhorší scénář, což Eszterhas zopakoval i s podvratným experimentem Jak dobýt Hollywood… Ze showbyznysu se vytratil s pověstí jednoho z nejlépe placených scenáristů všech dob a nyní se v osmdesáti letech znovu hlásí o slovo. Zaměstnává ho psaní rebootu k Základnímu instinktu, jímž se zjevně hodlá vysmát dnešním woke tendencím a přenést do dnešní doby chlípnou esenci dřívějších dekád. Scenárista zveřejnil následující prohlášení: „Těm, kdo se ptají, co má co dělat osmdesátiletý muž s psaním sexy erotického thrilleru: zvěsti o mé filmové impotenci jsou přehnané a věkově diskriminační. Svému scenáristickému alter egu říkám Zvrácený malý muž a žije někde hluboko ve mně. Narodil se jako devětadvacetiletý, zemře jako devětadvacetiletý a říká mi, že je totálně nadšený z psaní tohoto díla a z toho, že divákům poskytne divokou a orgasmickou jízdu. To mě velmi těší.“

Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)

Eszterhas se stejně jako Verhoeven vyhnul pokleslému Základnímu instinktu 2 z roku 2006, v posledních letech ale mohl sledovat vzepětí erotických thrillerů na bázi klasik od Verhoevena či Adriena Lynea. Filmy jako Babygirl či Fair Play byly virální a sexuální motivy směřují dokonce i do spin-offu šílené panenky M3GAN s názvem Soulm8te. Eszterhas prý zatím na svůj novodobý příspěvek obdržel dva miliony dolarů, další dva dostane, pokud nový Základní instinkt vznikne. Návrat Stone může i nemusí nastat. Původní film herečku proslavil, ale uvrhl na ni také nelichotivé profesní i osobní stigma. To už se ale bohužel stává.