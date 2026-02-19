Vlajkonoši české výpravy při slavnostním zakončení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. O jejich volbě informovali zástupci Český olympijský výbor. Závěrečný ceremoniál se uskuteční v neděli ve Veroně.
„Myslím, že tu není vůbec třeba používat slovo ‚proč‘. Martina je legenda. Metoděj je hvězda, která tady zazářila. Je to úplně krásné, že si tu vlajku ponesou spolu a vlastně si ji předají,“ uvedl v nahrávce pro média šéf výpravy Martin Doktor.
Pro osmatřicetiletou Sáblíkovou znamenaly hry v Itálii šestou a zároveň poslední olympijskou účast v kariéře. Trojnásobná olympijská vítězka a sedminásobná medailistka se musela kvůli nemoci odhlásit ze závodu na 3 000 metrů. S olympijskými ovály se rozloučila na trati 5 000 metrů, kde obsadila jedenácté místo.
„Samozřejmě jsem hrozně nadšená. Nést vlajku je pro mě vždy hrozná čest. Jsem ráda, že tam ještě naposledy budu moci být a navíc po boku Metyho. Co víc bych si mohla na konec kariéry přát,“ řekla Sáblíková.
Nejúspěšnější člen české výpravy
Devatenáctiletý Jílek je v Itálii nejúspěšnějším českým reprezentantem. Po stříbru v závodě na 5000 metrů vyhrál „desítku“ a vybojoval druhé zlato české výpravy na těchto hrách. Před ním triumfovala snowboardistka Zuzana Maděrová.
I on byl z možnosti nést vlajku nadšený. „Je to pocta a jsem hrozně rád, že můžu nést tak vzácnou vlajku na slavnostním zakončení olympiády a ještě k tomu s Martinou Sáblíkovou,“ řekl Jílek novinářům po dnešním závodě na 1500 metrů, v kterém obsadil 16. místo.
Symbolické spojení legendy českého rychlobruslení s jeho novou hvězdou tak podtrhne slavnostní tečku za olympijskými hrami, které české výpravě přinesly výrazné úspěchy i generační předání štafety.
|
Metoděj Jílek zamířil na patnáctistovku. Boj o již třetí cenný kov na ZOH se ale odkládá