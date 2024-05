Zálivky do korporátů jsou zbytečně plné chemie, říká omáčkář z Moravy

Každé sousto jakékoli fermentované potraviny obsahuje biliony prospěšných bakterií různých typů, což je mnohem více, než nám mohou nabídnout kdejaké doplňky stravy. Není proto divu, že je fermentace neboli kvašení trendem poslední doby. Fermentace potravin totiž zlepšuje jejich stravitelnost a dodává jim typickou návykovou chuť umami, známou také jako přírodní glutamát. Chuť umami je často to, co dodává jídlu největší šmrnc a nutí vás jíst dál a dál a hraje klíčovou roli například v japonské kuchyni.

Chuť Japonska z Moravy

Na vlně fermentovacího trendu se veze například tuzemská značka Fermato. „Naše produkty pomáhají lidem jíst více zeleniny, což díky zvýšenému příjmu vlákniny má pozitivní dopad na náš střevní mikrobiom. Takže určitě to má dopad na zdraví lidí. Zároveň jsou naše produkty postaveny tak, abyste již po jejich použití nemuseli nijak řešit další dochucování. Takže vám to urychlí čas strávený v kuchyni,“ říká pro deník Metro zakladatel značky Radim Stráník a míní, že je v současnosti nutné při své práci být také co nejvíce eko. V provozu se proto on i jeho zaměstnanci snaží mít co nejméně odpadu.

„To je vidět na našich produktech například šimráto nebo chilli crunch, kde používáme sekundárně zpracované zbytky po přepasírování rajčat z výroby zálivek. Lidi prostě více prioritizují svůj čas a zdraví, takže pro naše produkty je přesně správný čas, kdy je po nich velká poptávka,“ dodává pro deník Metro Stráník.

Voda a škrob

S výrobou kvašených okurek pomáhalo svým babičkám v dětství jistě mnoho Čechů. Když ale dojde na fermentované omáčky, z regálů většiny obchodů s potravinami je vůbec neznáme. A to i přesto, že se jejich výrobou kromě firmy Fermato zabývají v tuzemsku i společnosti jako Živina, Koji bakers, Baues chilli oil nebo třeba Oceterie.cz. „Když v dnešní době přijdete do obchodu a podíváte se na regál se zálivkami, tak buď nenajdete žádné, nebo zálivky od nadnárodních korporací, kde na prvním místě je voda, škrob a poté takové množství zahušťovadel, emulgátorů, že se vám to složení ani nechce číst dál. My to prostě chceme dělat jinak. Zálivky ze základních potravin, které získávají svou trvanlivost pomocí fermentace a kde marně bude ve složení hledat slovo, kterému nerozumíte,“ krčí rameny Stráník.

Už také fermentujete?

Způsob uchování potravin pomocí kvašení se sice může jevit jako trend poslední doby, využívali ho však lidé už v dávné historii. Jde o jeden z prvních způsobů, jak lidé dokázali uchovávat potraviny po delší dobu. Nepleťte si však fermentaci a zavařování. Při druhém zmiňovaném způsobu se záměrně zvyšuje teplota, čímž dochází k pasterizaci, která zabije většinu prospěšných bakterií, jež jsou prospěšné pro náš organismus. Fermentace se hojně využívá v potravinářství – kysané mléčné výrobky, droždí, ocet, kvašení zeleniny a jiných potravin. Kvašením lze také vyrábět alkoholické nápoje. Například kombech.

„Je to vlastně symbiotická kultura kvasinek a prospěšných bakterií, které se fermentují v čaji, a výsledkem je léčivý a přirozeně perlivý nápoj. Ve starověkém Japonsku byla kombech nazývaná čajem nesmrtelnosti a v Koreji se od starověku používala k omlazujícím kosmetickým procedurám,“ uvádí na prodejním webu candy-store.cz výrobce fermentovaných nápojů FYK.

Kombech je obvykle alkoholická jen opravdu lehce. Obsahuje 0,5 až 1,2 procenta alkoholu, který přirozeně vzniká při fermentaci. Jako bonus pomáhá organismu v boji s patogeny.