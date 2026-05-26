Založit si vlastní festival JelenFest byl logický krok. Koketovali jsme s tím roky, říká Polák

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  5:49
Sledovat Metro na Googlu
Během třináctileté kariéry skupiny Jelen se fanouškovská základna rozrostla doslova napříč generacemi. Jak sama kapela uvedla v tiskové zprávě: „Zjednodušeně by se dalo říct, že se z Jelena samovolně stala ‚rodinná kapela‘.“ I právě to stálo u myšlenky udělat si vlastní rodinný festival. JelenFest odstartuje 5. a 6. června ve Žlutých lázních v Praze.
Fotogalerie2

Kapela Jelen a její frontman Jindra Polák (vpředu) vyrazí na vlastní festival i s Adélou Orlovou, která s nimi jezdí jako doprovodná zpěvačka, tentokrát se představí i sólově s vlastní tvorbou. | foto: Archiv kapely

Nejen o tom, co na nich fanoušky na JelenFest čeká a proč je těžké skládat písně pro děti, si deník Metro povídal s frontmanem kapely Jindrou Polákem.

Pobavila mě věta, že se z vás rodinná kapela stala během let samovolně. Myslíte, že tomu pomohlo, že jste, až na výjimky, začali s kariérou ne jako puberťáci a měli už dospělejší témata?
Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Spíš si říkám, že jsme přišli v době, kdy tady trošičku chyběl formát klasických písniček. Písničky, které si lidé můžou opravdu zazpívat, které mají jasnou a zpěvnou melodii a texty, co jsou o něčem. Příběhy, se kterými se člověk ztotožní. Díky tomu si tu melodii můžou zazpívat i malé děti. A druhá věc je ta, že atmosféra v kapele je hrozně přátelská. Celé to máme založené na tom, že je nám spolu dobře, a myslím, že se to přenáší i na lidi. Tyhle věci dohromady vytvořily atmosféru, která vyhovuje celému spektru generací.

Kapela Jelen chystá velké letní festivalové turné. Nabídne 20 koncertů

Umělci, kteří tvoří přímo pro děti, často říkají, že je to to nejvíc nekompromisní publikum. Děti se neumějí přetvařovat – když je to nebaví, odejdou. Jak to vnímáte vy?
Máme výhodu právě v tom, že nejsme dětská kapela. Děti, co na nás chodí, tam jsou proto, že samy chtějí a že se jim naše hudba líbí. Nemusíme je vůbec o ničem přesvědčovat. Je to pak taková společná rodinná akce.

Letos v létě jste si ale vymysleli vlastní putovní festival JelenFest. Už dřív jste si to několikrát vyzkoušeli v Přibyslavi a teď si ten koncept dáte hned dvacetkrát. Co vás k tomu vedlo?
Vycházíme přesně z konceptu našich koncertů Jelen a přátelé, které jsme dělali v Přibyslavi, kde je víc než půlka kapely a týmu doma. Byly to celodenní akce, které jsme si poskládali tak, aby tam hráli naši kamarádi a hudebně i lidsky spřízněné duše. Atmosféra nás bavila a chtěli jsme ji přenést i na další místa. Druhým důvodem bylo, že na klasických festivalech hrajeme často pozdě večer. Pak vidíme rodiče, jak jim děti usínají na zádech, a bylo nám líto, že to ti nejmenší nevydrží. Proto jsme chtěli udělat festival, který bude od začátku do konce pro celou rodinu. Na úvod budeme mít dokonce speciální minikoncert pro děti, kde budeme hrát kromě našich věcí i klasické dětské písničky a chceme do toho děti hodně zapojit.

Testujete ty dětské písničky na vlastních dětech nebo na dětech z okolí?
Mojí dceři už je šestnáct, takže u nás doma úplně ne (smích). Ale kluci v kapele mají i menší děti. Všichni to máme tak, že s dětmi odmala hrajeme a zpíváme, takže nějaká zkušenost tam je.

Můžeme hrát na velkém festivalu, pak udělat O2 arenu, pak vyrazit na komorní divadelní turné pro pár lidí na blízko a mezitím si střihnout koncert s filharmonií. JelenFest byl další logický krok, který jsme si chtěli vyzkoušet.

Jindra Polák, frontman kapely Jelen

Lákadlem na festivalové turné je píseň Toulaví zpěváci, což je předělávka od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Už dřív jste znovuoživili písničky Michala Tučného či spolupracovali s Hradišťanem. Je to váš záměr – vracet tyhle české klasiky zpátky do mainstreamu?
Vždycky to spíš vyplyne přirozeně. Když jsme věděli, že chceme dělat dětské písničky, přemýšleli jsme, která by se k tomu hodila. Vzpomněl jsem si na dětství, jak jsme s babičkou jezdili autem na chatu. Tenkrát nebyly dálnice ani rychlá auta, takže i krátká cesta trvala hrozně dlouho. Aby se z nás babička v autě nezbláznila, hráli jsme hru Pějme píseň dokola, takové rozpočítávadlo, a na koho to padlo, ten musel zpívat. Babička mě tehdy naučila právě písničku Toulaví zpěváci od pana Suchého a Šlitra. Úplně jsem si ji zamiloval, mám ji spojenou s tou tehdejší pohodou. Zahrál jsem skladbu klukům a okamžitě jim padla do noty, protože nám sedí i textově – je vlastně trochu o nás. Nahráli jsme ji zkušebně a napsali jsme panu Suchému, jestli je to z jeho strany v pořádku. Poslal nám nádhernou zprávu, popřál nám štěstí a řekl, že bude moc rád, když ji nahrajeme a budeme zpívat. To nás hrozně zahřálo u srdce. Rozhodli jsme se z toho udělat i soutěž. Lidé nám posílají videa, jak tuhle písničku zpívají jejich děti, a na každém koncertě vybereme jednoho vítěze, který si ji zazpívá na pódiu přímo s námi.

Je to opravdu takový rozdíl napsat písničku pro děti oproti vaší běžné tvorbě?
Myslím, že to je úplně jiná disciplína. Je to pro nás něco nového. Možná nás k tomu teď náš festival trochu nakopne a v budoucnu se do toho pustíme, ale zatím jsme si netroufli. K dětem musíte přistupovat úplně jinak, jak jsme se bavili, jsou mimo jiné opravdu přísné publikum.

Jak konkrétně tedy bude vypadat program?
Přes den tam bude program pro děti a svůj akustický recitál odehraje Adéla Orlová, která představí písničky ze své nové desky. Na každém místě budeme mít také jednoho speciálního hudebního hosta. Večer to pak uzavřeme velkou jelení show. Bude to náš klasický velký koncert, kam bychom chtěli přenést atmosféru loňské O2 areny. Chceme tu velkou scénu a zážitek přivézt do regionů lidem, kteří se za námi do Prahy nedostali.

Kapela Jelen vyrazí letos v létě na vlastní sérii festivalů JelenFest.

Podílíte se i vy jako kapela na organizaci? Vybíráte třeba i catering?
Snažíme se starat úplně o všechno. Tím, jak je nás v kapele hodně a každý je do něčeho nadšený, tak si to dělíme – od organizace až po kreativní část. Chceme se za ten výsledek postavit na sto procent. Nejvíc se těšíme, že budeme mít možnost strávit s lidmi celý den v klidu. Vždycky jsme si zakládali na tom, že po koncertech zůstáváme, děláme podpisovky a jsme tam, dokud má někdo zájem. Přímá zpětná vazba je to nejhezčí, co muzikant může mít. Jenže minulý rok už toho hraní bylo tolik, že jsme to časově všude nezvládali a hrozně nám to chybělo. Na JelenFestu budeme celé odpoledne mezi lidmi, budeme soutěžit a potkávat se na atrakcích.

Chystáte se na to jako frontman, na kterého je vždy upřena větší pozornost, nějak speciálně?
Tím, že jsme měli od prosincové O2 areny víceméně pauzu, tak jsem měl možnost si odpočinout. Je pravda, že jsem povahou spíš introvert. Nejsem člověk, který by se vyžíval v tom, že pořád někde lítá v davu. Ale atmosféra na našich podpisovkách je vždycky tak přátelská a euforická, že mě to ve výsledku hrozně nabíjí. A největší relax pro mě stejně je, když se pak vrátím domů. Bydlíme na malé vesnici kousek od lesa, takže vyrazit tam na procházku, to je pro mě nejlepší dobíjení baterek.

Jak dlouho nápad na vlastní festival zrál?
Přemýšleli jsme o tom dlouho, odhadem tak dva tři roky jsme s tou myšlenkou koketovali. Postupně uzrávala a teď přišel správný čas. Na tom, jak děláme muziku, nás hrozně baví pestrost. Můžeme hrát na velkém festivalu, pak udělat O2 arenu, pak vyrazit na komorní divadelní turné pro pár lidí na blízko a mezitím si střihnout koncert s filharmonií. JelenFest byl další logický krok, který jsme si chtěli vyzkoušet.

Film o Davidu Stypkovi jde na dřeň. Režisér odhalí i dosud skryté momenty života

Podle čeho jste vybírali místa pro festival?
Chtěli jsme v první řadě objet celou republiku, abychom se dostali do všech regionů. Volili jsme místa, která už dobře známe a máme je rádi, a zároveň takové areály, kam se pohodlně vejde všechno, co tam pro lidi chceme mít tak, aby to pro ně bylo příjemné a komfortní.

Zmínil jste Adélu Orlovou, která s vámi už nějakou dobu jezdí jako doprovodná zpěvačka. Ta se tedy představí i sama i s vámi?
Adéla s námi jezdí už třetí sezonu, letí to a pro nás už je nedílnou součástí kapely. Na JelenFestu bude mít na menším pódiu i svůj vlastní akustický koncert. Je to skvělá písničkářka a sama říká, že je to pro ni možnost představit lidem ty písničky přesně tak, jak je napsala – sama u sebe v pokoji s kytarou.

Původním povoláním jste grafik a vím z našich rozhovorů na začátku kariéry kapely Jelen, že jste ještě několik let obě profese kombinoval. Na přebalu nového alba Adély Orlové jste uvedený jako grafik, takže jste se k tomu opět vrátil?
Grafiku už na plný úvazek vůbec nedělám. Jediné, co jsem si nechal, jsou obaly pro naše cédéčka a naše kapelní věci. Plus občas udělám něco pro radost pro někoho, kdo je mi blízký. A Adélina deska mi blízká je. Nejen proto, že s námi zpívá a máme na jejím albu společnou písničku, ale hlavně proto, že jsem měl možnost být u vzniku desky od začátku, protože ji natáčela s naším dvorním producentem Martinem Ledvinou. Za mě se jim deska zvukově ohromně povedla, je to jedna z nejhezčích věcí, co jsem za poslední dobu slyšel. Má v sobě poklidnou, milou energii, a i když jsou některé písničky popovější, pořád je tam zachovaný akustický ráz. Je cítit, že Martin Ledvina pořád vychází ze svých bluegrassových kořenů, což mě baví. Adéla je naše jelení sestra, hudebně mi to sedlo, takže když byla možnost, moc rád jsem s tou grafikou pomohl.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Už dost! Obce kolem Brna rychle bobtnají, novým obyvatelům se snaží bránit

Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.

Řada vesnic a měst v okolí Brna se v dalších letech musí připravit na velký nárůst počtu obyvatel, které láká blízkost krajské metropole. Radnice proto chtějí stavbu bytů omezit, obávají se hlavně...

26. května 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Založit si vlastní festival JelenFest byl logický krok. Koketovali jsme s tím roky, říká Polák

Kapela Jelen a její frontman Jindra Polák (vpředu) vyrazí na vlastní festival i...

Během třináctileté kariéry skupiny Jelen se fanouškovská základna rozrostla doslova napříč generacemi. Jak sama kapela uvedla v tiskové zprávě: „Zjednodušeně by se dalo říct, že se z Jelena samovolně...

26. května 2026  5:49

Teplický soud znovu řeší žádost bývalého poslance Feriho o propuštění z vězení

ilustrační snímek

Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpykává...

26. května 2026,  aktualizováno 

Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku blokoval pozdě večer požár vozidla

ilustrační snímek

Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku blokoval dnes pozdě večer požár vozidla. Uzavírka se týkala úseku dálnice mezi Mankovicemi a Hladkými Životicemi ve směru...

25. května 2026  23:05,  aktualizováno  23:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku zastavil pozdě večer požár vozidla

ilustrační snímek

Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku zastavil dnes pozdě večer požár vozidla. Uzavírka se týká úseku dálnice mezi Mankovicemi a Hladkými Životicemi ve směru na...

25. května 2026  22:40,  aktualizováno  22:40

Při odbočování na cyklostezku se střetl s autem. Cyklista je v kritickém stavu

Srážku s osobním automobilem u Horního Bezděkova nepřežil cyklista. Řidič...

Těžká zranění utrpěl v pondělí odpoledne na Opavsku čtyřiapadesátiletý cyklista. Do nemocnice jej v kritickém stavu přepravil vrtulník, řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Policie...

25. května 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

Se zajištěním bezpečnosti v České Lípě pomáhá strážníkům soukromá agentura

ilustrační snímek

Se zajištěním bezpečnosti v České Lípě pomáhá od začátku května strážníkům soukromá agentura, smlouvu má do 27. září. Pracovníci agentury dohlížejí na...

25. května 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Konference v Třebíči připomene 75 let babického případu

ilustrační snímek

Třebíč připomene 75. výročí takzvaného babického případu konferencí Babice - rudá heydrichiáda. Bude 17. června, informovala mluvčí třebíčské radnice Irini...

25. května 2026  18:41,  aktualizováno  18:41

Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od...

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

25. května 2026  20:02

Pod Jižní branou hradu Veveří našli archeologové základy středověké hradby

ilustrační snímek

Základy mocné středověké hradby, silné přes dva metry, našli archeologové z Národního památkového ústavu a společnosti Archaia Brno pod Jižní branou hradu...

25. května 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

Těšínské divadlo po rekonstrukci otevřelo i hvězdárnu a střešní terasu

TÄ›ĹˇĂ­nskĂ© divadlo po rekonstrukci otevĹ™elo i hvÄ›zdĂˇrnu a stĹ™eĹˇnĂ­ terasu

Těšínské divadlo dnes po opravě otevřelo hvězdárnu a střešní terasu. Oba prostory jsou novou součástí Těšínského divadelního a kulturního centra (TDKC)....

25. května 2026  18:01,  aktualizováno  18:01

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

25. května 2026  19:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.