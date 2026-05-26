Nejen o tom, co na nich fanoušky na JelenFest čeká a proč je těžké skládat písně pro děti, si deník Metro povídal s frontmanem kapely Jindrou Polákem.
Pobavila mě věta, že se z vás rodinná kapela stala během let samovolně. Myslíte, že tomu pomohlo, že jste, až na výjimky, začali s kariérou ne jako puberťáci a měli už dospělejší témata?
Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Spíš si říkám, že jsme přišli v době, kdy tady trošičku chyběl formát klasických písniček. Písničky, které si lidé můžou opravdu zazpívat, které mají jasnou a zpěvnou melodii a texty, co jsou o něčem. Příběhy, se kterými se člověk ztotožní. Díky tomu si tu melodii můžou zazpívat i malé děti. A druhá věc je ta, že atmosféra v kapele je hrozně přátelská. Celé to máme založené na tom, že je nám spolu dobře, a myslím, že se to přenáší i na lidi. Tyhle věci dohromady vytvořily atmosféru, která vyhovuje celému spektru generací.
|
Kapela Jelen chystá velké letní festivalové turné. Nabídne 20 koncertů
Umělci, kteří tvoří přímo pro děti, často říkají, že je to to nejvíc nekompromisní publikum. Děti se neumějí přetvařovat – když je to nebaví, odejdou. Jak to vnímáte vy?
Máme výhodu právě v tom, že nejsme dětská kapela. Děti, co na nás chodí, tam jsou proto, že samy chtějí a že se jim naše hudba líbí. Nemusíme je vůbec o ničem přesvědčovat. Je to pak taková společná rodinná akce.
Letos v létě jste si ale vymysleli vlastní putovní festival JelenFest. Už dřív jste si to několikrát vyzkoušeli v Přibyslavi a teď si ten koncept dáte hned dvacetkrát. Co vás k tomu vedlo?
Vycházíme přesně z konceptu našich koncertů Jelen a přátelé, které jsme dělali v Přibyslavi, kde je víc než půlka kapely a týmu doma. Byly to celodenní akce, které jsme si poskládali tak, aby tam hráli naši kamarádi a hudebně i lidsky spřízněné duše. Atmosféra nás bavila a chtěli jsme ji přenést i na další místa. Druhým důvodem bylo, že na klasických festivalech hrajeme často pozdě večer. Pak vidíme rodiče, jak jim děti usínají na zádech, a bylo nám líto, že to ti nejmenší nevydrží. Proto jsme chtěli udělat festival, který bude od začátku do konce pro celou rodinu. Na úvod budeme mít dokonce speciální minikoncert pro děti, kde budeme hrát kromě našich věcí i klasické dětské písničky a chceme do toho děti hodně zapojit.
Testujete ty dětské písničky na vlastních dětech nebo na dětech z okolí?
Mojí dceři už je šestnáct, takže u nás doma úplně ne (smích). Ale kluci v kapele mají i menší děti. Všichni to máme tak, že s dětmi odmala hrajeme a zpíváme, takže nějaká zkušenost tam je.
Můžeme hrát na velkém festivalu, pak udělat O2 arenu, pak vyrazit na komorní divadelní turné pro pár lidí na blízko a mezitím si střihnout koncert s filharmonií. JelenFest byl další logický krok, který jsme si chtěli vyzkoušet.
Jindra Polák, frontman kapely Jelen
Lákadlem na festivalové turné je píseň Toulaví zpěváci, což je předělávka od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Už dřív jste znovuoživili písničky Michala Tučného či spolupracovali s Hradišťanem. Je to váš záměr – vracet tyhle české klasiky zpátky do mainstreamu?
Vždycky to spíš vyplyne přirozeně. Když jsme věděli, že chceme dělat dětské písničky, přemýšleli jsme, která by se k tomu hodila. Vzpomněl jsem si na dětství, jak jsme s babičkou jezdili autem na chatu. Tenkrát nebyly dálnice ani rychlá auta, takže i krátká cesta trvala hrozně dlouho. Aby se z nás babička v autě nezbláznila, hráli jsme hru Pějme píseň dokola, takové rozpočítávadlo, a na koho to padlo, ten musel zpívat. Babička mě tehdy naučila právě písničku Toulaví zpěváci od pana Suchého a Šlitra. Úplně jsem si ji zamiloval, mám ji spojenou s tou tehdejší pohodou. Zahrál jsem skladbu klukům a okamžitě jim padla do noty, protože nám sedí i textově – je vlastně trochu o nás. Nahráli jsme ji zkušebně a napsali jsme panu Suchému, jestli je to z jeho strany v pořádku. Poslal nám nádhernou zprávu, popřál nám štěstí a řekl, že bude moc rád, když ji nahrajeme a budeme zpívat. To nás hrozně zahřálo u srdce. Rozhodli jsme se z toho udělat i soutěž. Lidé nám posílají videa, jak tuhle písničku zpívají jejich děti, a na každém koncertě vybereme jednoho vítěze, který si ji zazpívá na pódiu přímo s námi.
Je to opravdu takový rozdíl napsat písničku pro děti oproti vaší běžné tvorbě?
Myslím, že to je úplně jiná disciplína. Je to pro nás něco nového. Možná nás k tomu teď náš festival trochu nakopne a v budoucnu se do toho pustíme, ale zatím jsme si netroufli. K dětem musíte přistupovat úplně jinak, jak jsme se bavili, jsou mimo jiné opravdu přísné publikum.
Jak konkrétně tedy bude vypadat program?
Přes den tam bude program pro děti a svůj akustický recitál odehraje Adéla Orlová, která představí písničky ze své nové desky. Na každém místě budeme mít také jednoho speciálního hudebního hosta. Večer to pak uzavřeme velkou jelení show. Bude to náš klasický velký koncert, kam bychom chtěli přenést atmosféru loňské O2 areny. Chceme tu velkou scénu a zážitek přivézt do regionů lidem, kteří se za námi do Prahy nedostali.
Podílíte se i vy jako kapela na organizaci? Vybíráte třeba i catering?
Snažíme se starat úplně o všechno. Tím, jak je nás v kapele hodně a každý je do něčeho nadšený, tak si to dělíme – od organizace až po kreativní část. Chceme se za ten výsledek postavit na sto procent. Nejvíc se těšíme, že budeme mít možnost strávit s lidmi celý den v klidu. Vždycky jsme si zakládali na tom, že po koncertech zůstáváme, děláme podpisovky a jsme tam, dokud má někdo zájem. Přímá zpětná vazba je to nejhezčí, co muzikant může mít. Jenže minulý rok už toho hraní bylo tolik, že jsme to časově všude nezvládali a hrozně nám to chybělo. Na JelenFestu budeme celé odpoledne mezi lidmi, budeme soutěžit a potkávat se na atrakcích.
Chystáte se na to jako frontman, na kterého je vždy upřena větší pozornost, nějak speciálně?
Tím, že jsme měli od prosincové O2 areny víceméně pauzu, tak jsem měl možnost si odpočinout. Je pravda, že jsem povahou spíš introvert. Nejsem člověk, který by se vyžíval v tom, že pořád někde lítá v davu. Ale atmosféra na našich podpisovkách je vždycky tak přátelská a euforická, že mě to ve výsledku hrozně nabíjí. A největší relax pro mě stejně je, když se pak vrátím domů. Bydlíme na malé vesnici kousek od lesa, takže vyrazit tam na procházku, to je pro mě nejlepší dobíjení baterek.
Jak dlouho nápad na vlastní festival zrál?
Přemýšleli jsme o tom dlouho, odhadem tak dva tři roky jsme s tou myšlenkou koketovali. Postupně uzrávala a teď přišel správný čas. Na tom, jak děláme muziku, nás hrozně baví pestrost. Můžeme hrát na velkém festivalu, pak udělat O2 arenu, pak vyrazit na komorní divadelní turné pro pár lidí na blízko a mezitím si střihnout koncert s filharmonií. JelenFest byl další logický krok, který jsme si chtěli vyzkoušet.
|
Film o Davidu Stypkovi jde na dřeň. Režisér odhalí i dosud skryté momenty života
Podle čeho jste vybírali místa pro festival?
Chtěli jsme v první řadě objet celou republiku, abychom se dostali do všech regionů. Volili jsme místa, která už dobře známe a máme je rádi, a zároveň takové areály, kam se pohodlně vejde všechno, co tam pro lidi chceme mít tak, aby to pro ně bylo příjemné a komfortní.
Zmínil jste Adélu Orlovou, která s vámi už nějakou dobu jezdí jako doprovodná zpěvačka. Ta se tedy představí i sama i s vámi?
Adéla s námi jezdí už třetí sezonu, letí to a pro nás už je nedílnou součástí kapely. Na JelenFestu bude mít na menším pódiu i svůj vlastní akustický koncert. Je to skvělá písničkářka a sama říká, že je to pro ni možnost představit lidem ty písničky přesně tak, jak je napsala – sama u sebe v pokoji s kytarou.
Původním povoláním jste grafik a vím z našich rozhovorů na začátku kariéry kapely Jelen, že jste ještě několik let obě profese kombinoval. Na přebalu nového alba Adély Orlové jste uvedený jako grafik, takže jste se k tomu opět vrátil?
Grafiku už na plný úvazek vůbec nedělám. Jediné, co jsem si nechal, jsou obaly pro naše cédéčka a naše kapelní věci. Plus občas udělám něco pro radost pro někoho, kdo je mi blízký. A Adélina deska mi blízká je. Nejen proto, že s námi zpívá a máme na jejím albu společnou písničku, ale hlavně proto, že jsem měl možnost být u vzniku desky od začátku, protože ji natáčela s naším dvorním producentem Martinem Ledvinou. Za mě se jim deska zvukově ohromně povedla, je to jedna z nejhezčích věcí, co jsem za poslední dobu slyšel. Má v sobě poklidnou, milou energii, a i když jsou některé písničky popovější, pořád je tam zachovaný akustický ráz. Je cítit, že Martin Ledvina pořád vychází ze svých bluegrassových kořenů, což mě baví. Adéla je naše jelení sestra, hudebně mi to sedlo, takže když byla možnost, moc rád jsem s tou grafikou pomohl.