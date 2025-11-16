Zámek Dobříš ožije v sobotu 6. prosince vánočním trhem a doprovodným kulturním programem

Autor: Metro.cz
  18:30
Vlídná a pohodová adventní atmosféra patří už řadu let k vánočnímu trhu na zámku Dobříš. Tradiční akce pod záštitou paní Livie Colloredo-Mannsfeldové se letos uskuteční v sobotu 6. prosince od 11 do 19 hodin a nabídne několik novinek i hudební a taneční vystoupení.
Líbezný advent na zámku Dobříš | foto: Metro.cz

Zámecké nádvoří se promění v kouzelné místo plné světel, hudby a vůní. Více než třicet prodejních stánků nabídne vánoční dekorace, jmelí, svíčky, dárky, kvalitní vína a lahodné občerstvení. Návštěvníci ochutnají tradiční vánoční dobroty, svařené víno, trdelníky, domácí cukroví, masité pokrmy či rybí pochoutky od místních rybářů.

Vyfoukněte si ozdobu

Na své si přijdou i milovníci originálních rukodělných výrobků. Před vstupem do zámku bude otevřena kovářská dílna, kde si hosté prohlédnou práci mistra kováře, a zájemci sami vyzkouší drobnou práci s kovem. „Naším cílem je vytvořit atmosféru opravdového adventu – klidu, setkávání a řemesel. Každý rok se snažíme přinést něco nového, ale zároveň zachovat tradiční kouzlo, které k vánočnímu trhu na Dobříši patří. Jednou z letošních novinek bude účast mistra skláře, který představí toto tradiční řemeslo a také návštěvníkům umožní vyfouknout si vlastní vánoční ozdobu,“ říká Kateřina Doušová ze zámku Dobříš.

Akce proběhne v sobotu 6. prosince.

Živé písně a tance

Celým dnem se podle jejích slov budou prolínat a atmosféru trhu zpestřovat tradiční vánoční melodie. V zámecké konírně vystoupí během odpoledne každou hodinu žáci ZUŠ Dobříš. V Zrcadlovém sále se představí folklorní soubor Kamýček, který doplní sváteční atmosféru živými písněmi a tanci. Zrcadlový sál bude celý den otevřen veřejnosti a proběhnou zde komentované prohlídky, které návštěvníkům přiblíží historii i zajímavosti o zámku. Otevřena bude rovněž zámecká expozice a francouzský park.

Vstupné na vánoční trh je zdarma.

Více informací: www.zamekdobris.cz.

