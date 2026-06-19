Krajina Krušných hor a řeky Ohře vytvářejí z festivalu jedinečný kulturní zážitek, který každoročně přitahuje návštěvníky z celé republiky.
Festival Klášterecké hudební prameny se za více než dvě desetiletí stal nejen tradiční součástí kulturního léta severozápadních Čech, ale také oblíbeným cílem prázdninových výletů za krásou, hudbou a neopakovatelnou atmosférou.
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Svěcený i klarinet
Festival zahájí 14. července v 19 hodin slavnostní prolog v renesančním sále zámku s názvem Zářivé hvězdy klasiky. Publikum se může těšit na vystoupení jedné z nejvýraznějších evropských klarinetistek mladé generace Anny Paulové, renomovaného klavíristy Jaromíra Klepáče a houslisty Jaroslava Svěceného. Zazní nádherné skladby 19. a 20. století v podání mimořádných interpretů, jejichž virtuozita a citlivost slibují výjimečný hudební zážitek.
Krásná Lenny
Ve středu 15. července od 19 hodin ovládne zámecké nádvoří populární zpěvačka Lenny. Její galakoncert zazní v plné koncertní sestavě s kapelou a speciálním hostem večera bude Jaroslav Svěcený. Publikum se může těšit na energický koncert pod širým nebem i jedinečné představení různých směrů moderní popové hudby. Nádvoří kláštereckého zámku je pro to vše ideálním místem.
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Piráti z Karibiku
Čtvrteční večer 16. července nabídne od 19 hodin Zámeckou filmovou noc – hudebně-hereckou session propojující slavné filmové melodie s hereckými scénami, zpěvem, emocemi i humorem. V klášterecké premiéře projektu zazní hudba z filmů a pohádek jako Piráti z Karibiku, Šíleně smutná princezna, Noc na Karlštejně nebo Krkonošské pohádky. V programu vystoupí Viktorie Martincová, Zdeňka Žádníková, Gustav „Kevin“ Mašek, Jaroslav Svěcený a české smyčcové Heroldovo kvarteto.
Valčíky i polka
Páteční večer 17. července s poetickým názvem Na krásné modré Ohři představí slavné operetní, muzikálové a vídeňské melodie autorů jako Johann Strauss, Franz Lehár, Emmerich Kálmán či Jacques Offenbach. Nádvořím zámku zazní slavné valčíky, polky i melodie z operet Netopýr, Čardášová princezna nebo Veselá vdova. Publikum se může těšit na vystoupení sopranistek Evy Hartové a Olgy Jelínkové, tenoristy Jakuba Pustiny i komorního souboru Virtuosi Brunenses.
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Festival vyvrcholí v sobotu 18. července od 19 hodin, kdy se na nádvoří kláštereckého zámku představí legendární slovenský ansámbl Cigánski Diabli společně s Jaroslavem Svěceným a hosty.