Zámky, ve kterých vykrmovali vepře a oplodňovali krávy. Teď jsou z nich rodová sídla i hotely

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:30
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Zámek Kvasetice, dnes hotel. Když ho současní majitelé koupili, byla to ruina.

Zámek Kvasetice, dnes hotel. Když ho současní majitelé koupili, byla to ruina. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Miloš Novák začal s opravami hradu Starý Berštejn už v sedmdesátých letech 20....
Miloš Novák začal Starý Berštejn opravovat v 70. letech 20. století.
Radim Beneš v roce 2009 před zámkem Pluhův Žďár
Radim Beneš v době rekonstrukce zámku Pluhův Žďár v roce 2008.
12 fotografií
Byla to společenská skupina určená po roce 1948 k vyhynutí. Z jejich domovů se staly internáty, kasárna, sklady, ale i stáje pro dobytek. Osudy šlechtických sídel byly neslavné. Nikdo je neudržoval, proháněl se v nich vítr a netopýři.

Klenoty jako Orlík, Karlštejn, Hluboká či Český Krumlov si komunisté hýčkali jako historické dědictví a taky zdroj peněz od návštěvníků. Stovky menších šlechtických tvrzí, zámků nebo letních sídel ale chátraly. Po roce 1989 se řada hradů a zámků vrátila původním majitelům. Jiné se staly, a stále stávají, majetkem novodobých zámeckých a hradních pánů. Stojí to peníze a chce to nadšení.

„Bylo to zarostlé, propadaly se střechy, ruina na první pohled,“ říká Dana Krpálková, manažerka havlíčkobrodské firmy vyrábějící robotické sekačky Spider. Firma před lety hledala objekt, který by sloužil jak k prezentaci pro zákazníky, tak pro školení zaměstnanců.

Zámek Kvasetice, dnes hotel. Když ho současní majitelé koupili, byla to ruina.

Téměř zřícenina v Kvaseticích v pseudogotickém stylu , která byla postavena v roce 1864, se jim kupodivu zalíbila. I přes pohnuté osudy a hlavně reálný stav.

Soudruzi, budete tady inseminovat!

Po roce 1948 se kvasetický zámek stal majetkem havlíčkobrodského statku, zřídili tu školu a inseminační stanici a možná i byty. V 70. letech zámek prodali podniku Pleas, ten z něho chtěl udělat rekreační sídlo, jenže peníze nebyly, a tak zámek chátral, chátral, až zchátral...

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„Nakonec z toho byl nápad na hotel, a tak jsme to začali pomalu dávat do kupy,“ říká Krpálková, která má provoz a postupnou obnovu, jak se říká, „na hrbu“. Přiznává, že cesta, kterou se majitelé vydali, není vždy obvyklá. V současnosti se stává, že když velká společnost pořídí podobnou nemovitost, nechá ji obvykle kompletně zrekonstruovat.

„Opravuje se podle toho, jak jsou peníze, tedy aby to nezasáhlo do hospodaření,“ vysvětluje Krpálková třeba fakt, že od brány svítí zámek jako filmová kulisa, z parku ale uvidíte oprýskanou omítku nebo rovnou holé cihly. Boutique hotel, jak je v současnosti moderní podobná místa nazývat, zatím nabízí pár pokojů v prvním patře a restauraci v přízemí. Ve druhém křídle další apartmány teprve vznikají. Mělo by jich být nakonec celkově jedenáct nebo dvanáct.

Zámek Kvasetice

Tam, kde je nyní luxusní restaurace, bylo pravděpodobně, podle dochovaných zbytků objevených během rekonstrukce , „ubytování“ pro prasata. Jak se ostatně zámek postupně proměňuje, to si může každý host prohlédnout ve fotoknihách, které dokumentují každý rok postupné oživování objektu.

Klasicistní „vepřín“ šlechtického rodu Kinských

Prasata se ale nastěhovala i do zámku, který po restituci začal opět sloužit jako rodové sídlo jedné části šlechtického rodu Kinských v Kostelci nad Orlicí. Klasicistní památka začala, stejně jako zámek v Kvaseticích, sloužit jako inseminační stanice a také jako Výzkumný ústav pro živočišnou výrobu. Bádalo se tu především na prasatech. Po restituci na začátku devadesátých let se Kinským podařilo vrátit sídlu jeho původní kouzlo.

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Prasečí epizoda zámku se objevila i v Českým lvem oceněném filmu Zapomenuté světlo. Mimochodem, filmové rodové sídlo představoval také zchátralý zámek v Bečvárech u Kolína. Jeho majitelem se později stal, a do kupy ho dal, Robert Kodym ze skupiny Wanastowi vjecy.

Prezidentova kletba

Neradostně dědictví spadlo do klína i rodině Benešových, potomků po Vojtovi Benešovi, starším bratrovi prezidenta Edvarda Beneše. Benešovi se museli po roce 1948 potýkat s „cejchem“ po buržoazním politikovi.

Když jim vrátili statek, a především malý zámek v Pluhově Žďáru, museli se také vypořádat se zanedbanými objekty. Zámek spíše čekal na ránu z milosti. I tady ale vše dopadlo dobře jako v Kvaseticích nebo v Kostelci u Kinských.

Plácl si se starostou a začal zříceninu opravovat

Před postupným chátráním zachránil zbytky hradu Starý Berštejn na Českolipsku bývalý voják Miloš Novák. Zřícenina na vysokém vulkanickém kopci ho zaujala už před padesáti lety. Dohodl se tehdy s místním starostou, že si hrad za symbolickou korunu pronajme.

Miloš Novák začal s opravami hradu Starý Berštejn už v sedmdesátých letech 20. století (foto 2009).
Miloš Novák začal Starý Berštejn opravovat v 70. letech 20. století.
Radim Beneš v roce 2009 před zámkem Pluhův Žďár
Radim Beneš v době rekonstrukce zámku Pluhův Žďár v roce 2008.
Zámek Kvasetice
12 fotografií

A po dvaceti letech tahání všeho nahoru na kopec, včetně vody, cementu, dřeva a dalšího vybavení si splnil sen a začal si užívat pocitu hradního pán. Měl hrad a česká krajina nepřišla o krásnou dominantu.

Knihy i filmy

  • O devastaci lidských osudů české šlechty po roce 1948 vyprávějí knižní i filmové příběhy.
  • Černí baroni z pera Miroslava Švandrlíka zachycují i pohled na aristokraty v armádních pracovních jednotkách. S humorem.
  • Film Zámek v Čechách přibližuje návrat bývalé hraběnky do města, kde měla zakázáno žít. A kde chátrá její zámek.
  • V Zapomenutém světle režiséra Vladimíra Michálka si zahrál i skutečný hrabě Antonín Kinský.

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