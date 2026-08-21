Klenoty jako Orlík, Karlštejn, Hluboká či Český Krumlov si komunisté hýčkali jako historické dědictví a taky zdroj peněz od návštěvníků. Stovky menších šlechtických tvrzí, zámků nebo letních sídel ale chátraly. Po roce 1989 se řada hradů a zámků vrátila původním majitelům. Jiné se staly, a stále stávají, majetkem novodobých zámeckých a hradních pánů. Stojí to peníze a chce to nadšení.
„Bylo to zarostlé, propadaly se střechy, ruina na první pohled,“ říká Dana Krpálková, manažerka havlíčkobrodské firmy vyrábějící robotické sekačky Spider. Firma před lety hledala objekt, který by sloužil jak k prezentaci pro zákazníky, tak pro školení zaměstnanců.
Téměř zřícenina v Kvaseticích v pseudogotickém stylu , která byla postavena v roce 1864, se jim kupodivu zalíbila. I přes pohnuté osudy a hlavně reálný stav.
Soudruzi, budete tady inseminovat!
Po roce 1948 se kvasetický zámek stal majetkem havlíčkobrodského statku, zřídili tu školu a inseminační stanici a možná i byty. V 70. letech zámek prodali podniku Pleas, ten z něho chtěl udělat rekreační sídlo, jenže peníze nebyly, a tak zámek chátral, chátral, až zchátral...
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„Nakonec z toho byl nápad na hotel, a tak jsme to začali pomalu dávat do kupy,“ říká Krpálková, která má provoz a postupnou obnovu, jak se říká, „na hrbu“. Přiznává, že cesta, kterou se majitelé vydali, není vždy obvyklá. V současnosti se stává, že když velká společnost pořídí podobnou nemovitost, nechá ji obvykle kompletně zrekonstruovat.
„Opravuje se podle toho, jak jsou peníze, tedy aby to nezasáhlo do hospodaření,“ vysvětluje Krpálková třeba fakt, že od brány svítí zámek jako filmová kulisa, z parku ale uvidíte oprýskanou omítku nebo rovnou holé cihly. Boutique hotel, jak je v současnosti moderní podobná místa nazývat, zatím nabízí pár pokojů v prvním patře a restauraci v přízemí. Ve druhém křídle další apartmány teprve vznikají. Mělo by jich být nakonec celkově jedenáct nebo dvanáct.
Tam, kde je nyní luxusní restaurace, bylo pravděpodobně, podle dochovaných zbytků objevených během rekonstrukce , „ubytování“ pro prasata. Jak se ostatně zámek postupně proměňuje, to si může každý host prohlédnout ve fotoknihách, které dokumentují každý rok postupné oživování objektu.
Klasicistní „vepřín“ šlechtického rodu Kinských
Prasata se ale nastěhovala i do zámku, který po restituci začal opět sloužit jako rodové sídlo jedné části šlechtického rodu Kinských v Kostelci nad Orlicí. Klasicistní památka začala, stejně jako zámek v Kvaseticích, sloužit jako inseminační stanice a také jako Výzkumný ústav pro živočišnou výrobu. Bádalo se tu především na prasatech. Po restituci na začátku devadesátých let se Kinským podařilo vrátit sídlu jeho původní kouzlo.
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Prasečí epizoda zámku se objevila i v Českým lvem oceněném filmu Zapomenuté světlo. Mimochodem, filmové rodové sídlo představoval také zchátralý zámek v Bečvárech u Kolína. Jeho majitelem se později stal, a do kupy ho dal, Robert Kodym ze skupiny Wanastowi vjecy.
Prezidentova kletba
Neradostně dědictví spadlo do klína i rodině Benešových, potomků po Vojtovi Benešovi, starším bratrovi prezidenta Edvarda Beneše. Benešovi se museli po roce 1948 potýkat s „cejchem“ po buržoazním politikovi.
Když jim vrátili statek, a především malý zámek v Pluhově Žďáru, museli se také vypořádat se zanedbanými objekty. Zámek spíše čekal na ránu z milosti. I tady ale vše dopadlo dobře jako v Kvaseticích nebo v Kostelci u Kinských.
Plácl si se starostou a začal zříceninu opravovat
Před postupným chátráním zachránil zbytky hradu Starý Berštejn na Českolipsku bývalý voják Miloš Novák. Zřícenina na vysokém vulkanickém kopci ho zaujala už před padesáti lety. Dohodl se tehdy s místním starostou, že si hrad za symbolickou korunu pronajme.
A po dvaceti letech tahání všeho nahoru na kopec, včetně vody, cementu, dřeva a dalšího vybavení si splnil sen a začal si užívat pocitu hradního pán. Měl hrad a česká krajina nepřišla o krásnou dominantu.
Knihy i filmy