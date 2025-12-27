Zápisy do 1. tříd začínají už v lednu, budoucí prvňáčci k nim ale vůbec nemusí

Autor: Pavla Žáková
  11:32
Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2026/27 začínají mnohem dřív, než bylo zvykem v předchozích letech. Oficiální termín stanovený ministerstvem je 15. leden až 15. únor, konkrétní školy ale umožňují zápis jen ve dvou dnech, některé jen v jednom. Co si jako rodiče předškoláků musíte pohlídat?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Zápisy do 1. tříd pražských základních škol se konají v každé městské části jinak. V některých je termín společný pro všechny školy, například v Praze 3, jinde zastupitelé nechali na samotných vzdělávacích institucích, kdy si den zápisu vyhlásí. Tak je tomu třeba v Praze 8. V každém případě však platí, že termín zápisů se nově posouvá z dubna na leden a únor, a tak je méně času i na případné sehnání doporučení k odkladu.

Mění se také spádové oblasti pro jednotlivé školy a částečně i systém zápisů, který probíhá napůl online. Přinášíme přehled informací, které jako rodiče předškoláků musíte znát, abyste své dítě zapsali k povinné školní docházce.

Zápisy do prvních tříd základních škol Prahy 1 až Prahy 10 pro rok 2026/27
Městská částZákladní školaZápisy
Praha 1Malostranská, nám. Curieových, Gutha-Jarkovského11. a 12. února 2026
Brána jazyků21. a 22. ledna 2026
Vodičkova28. ledna 2026
Praha 2Botičská, Kladská2. a 3. února 2026
Jana Masaryka3. a 4. února 2026
Londýnská7. února 2026
Na Smetance19. a 20. ledna 2026
Resslova, Sázavská, u sv. Štěpána, Vratislavova9. a 10. února 2026
Slovenská10. a 11. února 2026
Praha 3všechny školy v Praze 34. a 5. 2. 2026
Praha 4všechny školy v Praze 44. a 5. 2. 2026
Praha 5souhrnný termín bez specifikace pro jednotlivé školy2. února – 13. února 2026
Praha 6všechny školy v Praze 610. a 11. února 2026
Praha 7všechny školy v Praze 74. a 5. 2. 2026
Praha 8každá škola jindyod 19.1. (Žernosecká) do 12. 2. (Hlivická a Hovorčovická)
Praha 9všechny školy v Praze 911. – 12. února 2026
Praha 10všechny školy v Praze 1010. – 11. února 2026

Kdy začínají zápisy do prvních tříd v Praze?

Pokud jste zaregistrovali upozornění, že v roce 2026 budou zápisy do 1. tříd od poloviny ledna do poloviny února, trochu vám tuto informaci poupravíme. Jde pouze o jakési mantinely dané ministerstvem školství, do kterých se jednotlivé školy musejí „vejít“. Ve skutečnosti probíhají zápisy na každé škole pouze po dva dny, výjimečně dokonce pouze v jeden den.

Co vás ale čeká kromě samotného odevzdání přihlášky (přesněji žádosti o přijetí), je online generování přihlášky v systému, který daná škola používá. A to může začít už dříve, například 5. nebo 12. ledna.

Mapa spádovosti a spádové školy

Než se ponoříte do řešení maturitní otázky „jak zapsat dítě do školy“, čeká vás zjišťování, která základka je pro vaše dítě spádová. Každá škola v Praze má svůj seznam ulic, odkud bere děti. Někdy je dokonce ulice rozdělená podle čísel popisných na dvě části, z nichž každá spadá pod jinou školu.

Spádové oblasti se navíc rok od roku mohou měnit, třeba s tím, jak pokračuje nová výstavba nebo jaké informace má příslušný odbor školství o počtech předškolních dětí ve své městské části. Změny oproti loňsku nastaly například v Praze 3, ale také v Praze 5, kde byly problematickou lokalitou zejména Košíře.

„Pro Košíře navrhujeme sdílený spád pro ZŠ Nepomucká a ZŠ Weberova. To znamená, že dítě s trvalým bydlištěm na Cibulkách, má rezervovanou židli v obou základních školách. Opatření by mělo zajistit, že se mu dostane vzdělání poblíž místa jeho bydliště. A opačně: rodič dítěte bydlícího ve spádové oblasti ZŠ Weberova může podat přihlášku jak do ZŠ Weberova, tak do ZŠ na Cibulkách,“ vysvětlil místostarosta Prahy 5 pro školství Martin Damašek.

Pokud si nejste jistí, která škola je vaše spádová, pak se vám bude hodit mapa spádovosti.

I když máte zálusk na jinou než spádovou školu, přihlášku podejte i na tu „svoji“. „Vždy by to měla být spádová škola a potom to může být jedna nebo dvě další,“ poradil rodičům na dni otevřených dveří ředitel ZŠ Lupáčova Jiří Kopecký. Stejný postup doporučila i ředitelka školy na náměstí Jiřího z Poděbrad Jana Petřinová, podle níž školy v případě přijetí dítěte na více míst komunikují s rodiči i mezi sebou tak, aby uvolněná místa mohly nabídnout dalším dětem v pořadí. Jen spádová škola má povinnost vaše dítě přijmout, ostatní nabírají nespádové děti podle kapacity. O tom, koho vezmou na volná místa, rozhodují různé faktory, například:

  • bydliště sice mimo spádovou oblast, ale v příslušné městské části,
  • sourozenec ve škole,
  • losování.

Zápisy jsou nově už v lednu, bude více času dohnat případné nedostatky

Vyplnění přihlášky a registrace online

Pokud znáte spádovou školu a máte případně vybranou i další školu nebo školy, kam chcete dítě přihlásit, je čas navštívit weby škol. Na nich zjistíte, jak vygenerovat přihlášku a vyplnit přihlášku, jaký systém či aplikaci k tomu škola používá a odkdy se do něj dostanete, bývá to nejčastěji 5. nebo 12. leden.

V hlavním městě používají aplikaci Zápis do školPraha 3, Praha 5 a Praha 11. Praha 6 spoléhá zase na systém Jak do školy. Praha 7 upozorňuje na registrační systém na webech konkrétních škol.

DŮLEŽITÉ: S vygenerováním přihlášky vám systém vygeneruje unikátní číselný kód, který zajistí anonymitu dítěte. Později pod tímto kódem najdete informace o přijetí.

Jak uvedl na dni otevřených dveří ZŠ Jiřího z Poděbrad v Praze 3 zástupce ředitelky David Kučera, rodiče nejprve vyplní informace o dítěti a poté si zvolí školu nebo školy, kam své dítě chtějí přihlásit. Profil dítěte vyplňují pouze jednou, ne pro každou školu zvlášť.

Vytisknout, podepsat, přinést

Vyplněné žádosti o přijetí musí rodiče vytisknout, podepsat a doručit v den zápisů do škol, kam chtějí dítě přihlásit. Registrační systémy umožňují objednání na konkrétní čas. Komu se cesta do školy nehodí, může žádost doručit i jinak:

    • datovou schránkou (na fyzickou osobu, nikoli na firmu),
    • e-mail s ověřeným elektronickým podpisem.

Musí dítě přijít k zápisu?

Nemusí. Děti k zápisu přijít nemusí, zápis je především administrativní záležitost, kterou klidně obstará jeden z rodičů sám. Někdy se ale setkáte s termínem motivační zápisy – školy je nabízejí budoucím prvňáčkům, aby si mohli školní prostředí prohlédnout a seznámit se s učitelkami. Motivační zápisy jsou v režii školy, děti při nich mohou absolvovat krátký rozhovor s pedagogem, nakreslit obrázek, předvést, co umí. Povinné ale nejsou a oslovení zástupci škol doporučují, aby si rodiče rozmysleli, na kterou ze škol chtějí vzít dítě k motivačnímu zápisu, a kam pouze přinesou přihlášku.

Co naopak k zápisu musíte mít, je

  • vyplněná přihláška (v krajním případě lze vyplnit na místě, doporučujeme ale to se školou předem domluvit),
  • občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce dítěte,
  • doklad totožnosti dítěte – rodný list, příp. občanský průkaz,
  • potvrzení o trvalém bydlišti (většinou stačí OP, u cizinců povolení k pobytu).

Co když chci odklad?

Odklady povinné školní docházky novela školského zákona výrazně zpřísňuje, není ale pravda, že už by nebyly vůbec možné. Navíc nová pravidla nabývají účinnosti postupně, a tak se pro děti narozené po 1. dubnu 2020 nic nemění. Odklad mohou dostat za stejných podmínek jako dosud.

Už za měsíc začnou zápisy do prvních tříd. Všechno bude jinak

Jinak je tomu u dětí narozených do konce března 2020. Doporučení k odkladu už u nich nestačí od pediatra jako dosud. Odklad bude muset doporučit jako pedagogicko-psychologická poradna, případně speciální pedagogické centrum, tak odborný lékař (ne pediatr či praktický lékař pro děti a dorost), případně klinický psycholog.

Ministerstvo školství uvádí i konkrétní příklady, kdy již odklad nebude možný: patří mezi ně chronické onemocnění dýchacích cest, Aspergerův syndrom a autismus, socio-emoční nezralost, hyperaktivita, porucha pozornosti či jiné kulturní prostředí. Na druhé straně bude od září 2026 povinně v každé třídě nad 15 žáků asistent pedagoga.

Co když nestihnu vyřídit odklad před zápisem?

Termín zápisů do prvních tříd se nově posouvá na leden a únor. Rodiče tak na shánění doporučení k odkladu mají méně času. Ředitelé jednoznačně doporučují si v takovém případě rozhodně podat žádost o přijetí v termínu zápisů aspoň do spádové školy, a spolu s ní doručit i žádost o odklad. Formální náležitosti odkladu se vyřídit dají i později, hlavní věc je, aby škola držela dítěti místo pro případ, že by nakonec odborníci odklad nedoporučili.

Rodiče by pak mohli mít problém s hledáním místa pro svého předškoláka, museli by věc řešit ve spolupráci s vedením spádové školy, případně i s městskou částí. Pokud by to neřešili a dítě nenechali zapsat nikam, v krajním případě by mohlo jít i o přestupek či dokonce trestný čin a do věci by se vložil OSPOD. Základní rada tedy zní: pokud máte dítě, které do 1. září 2026 dovrší 6 let věku, žádost o přijetí určitě podejte. Výjimkou by byl již doporučený odklad včetně všech náležitostí – pak podejte jen žádost o odklad. Vzhledem k brzkým termínům v roce 2026 to ale málokteří rodiče stihnout vyřídit před zápisem.

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Témata: Praha 3, Praha 5

