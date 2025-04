Začátkem dubna odstartovaly zápisy do prvních tříd, které potrvají až do konce měsíce. Zápisy jsou však v Česku spojené s dlouhodobě vysokým počtem odkladů a v letošním roce tomu nejspíš nebude jinak.

„Vysokou míru odkladů školní docházky lze očekávat i v letošním školním roce. Vyšší počet odkladů je přetrvávajícím jevem navzdory řadě opatření, která byla za účelem jejich redukce v uplynulých letech zavedena,“ potvrdil pro web Metro.cz Petr Suchomel, ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy České školní inspekce (ČŠI).

V posledních letech se počet odkladů pohybuje okolo 23 procent, což je podle České školní inspekce výrazný nadprůměr oproti ostatním evropským zemím. Například loni to bylo podle dat ČŠI 23,6 procenta, což bylo zhruba 39 tisíc dětí. Důvodů takto vysokého podílu odkladů je hned několik. „Jedním z nich je určitá historická tradice, snaha „prodloužit některým dětem dětství“, obavy z příliš velkých nároků na prvním stupni základní školy nebo snaha získat výhodu větší zralosti oproti spolužákům. Část odkladů je pak oprávněných, některé děti skutečně nejsou na vstup do školy připraveny,“ zdůvodnilo tiskové oddělení ministerstva školství.

Snížit počet odkladů by mohla novela

Snížit počet dětí s odkladem povinné školní docházky by měla novela školského zákona, která je nyní ve Sněmovně. Odklad by do budoucna byl možný jen tehdy, pokud zdravotní stav dítěte, například závažné fyzické či psychické postižení, neumožňuje účast ve výuce. Žádost o odklad by bylo třeba doložit doporučením lékaře specialisty, například onkologa nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení. Pediatři by doporučení dávat nemohli. „Celý přechod na nový systém posuzování odkladů je rozložen do tří let. Systémová podpora pak startuje od září 2026. Současně bude po celou dobu fungovat podpora ze strany Národního pedagogického institutu,“ doplnil resort školství.

Podíl žáků s odkladem povinné školní docházky (v %)

Kraj 2021/22 2022/23 2023/24 Praha 21,4 23,1 21,6 Středočeský 21,4 23,6 22,1 Jihočeský 24,6 24,9 23,7 Plzeňský 23,5 24,8 23,9 Karlovarský 25,1 27,0 26,0 Ústecký 26,2 28,6 25,7 Liberecký 25,0 26,1 24,8 Královéhradecký 24,9 27,0 25,8 Pardubický 21,9 24,8 22,0 Vysočina 21,9 23,9 21,1 Jihomoravský 23,1 24,7 23,2 Olomoucký 25,8 27,5 27,6 Zlínský 24,8 27,2 26,0 Moravskoslezský 22,6 24,5 23,4 ČR 23.3 25,1 23.6

Zdroj: Česká školní inspekce

Do prvních tříd mají letos v září nastoupit děti narozené od 1. září 2018 do 31. srpna 2019. Kromě nich se zápisy týkají i sedmiletých a starších dětí, které dříve dostaly odklad povinné školní docházky. Podle odhadů ministerstva by k zápisům mělo přijít asi 119 tisíc šestiletých dětí a zhruba 27,5 tisíce sedmiletých a starších. Ve výjimečných případech rodiče mohou zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech, letos by podle odhadů úřadu mohlo takových dětí přijít k zápisu přibližně tisícovka. Celkem by jich tak k zápisu mělo přijít 147,5 tisíce a zhruba 120 tisíc z nich by mělo od září usednout do lavic.

Rodiče si mohou vybrat kteroukoli školu. Školy přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že pro ně kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí losování. Problémy s kapacitou byly v minulých letech například v Praze a okolí či v okolí dalších velkých měst. Většina rodičů zapisuje dítě na jednu až dvě školy. Ve větších městech ale zpravidla absolvují zápisů víc.

„Spádovou školu mají rodiče jako jistotu, ač to tak být nemusí. Pokud usilují o školu s lepší pověstí, kvalitnějším vybavením nebo třeba s rozšířenou výukou jazyků, často podají přihlášku i tam. V Praze a větších městech, kde je velký převis zájmu, není výjimkou, že rodiče podávají přihlášky i na tři až čtyři školy, aby zvýšili šanci na přijetí. Tento postup je možný a stále častější, protože poptávka po některých školách výrazně převyšuje jejich kapacity. Například v Praze se na jednu školu do prvních tříd hlásí i 150 dětí,“ řekl Pavel Ivon, pedagog a spoluzakladatel rezervačního systému Reservando.

Možnost zvláštního zápisu

Letos mají školy možnost v nutných případech vyhlásit takzvaný zvláštní zápis k povinné školní docházce pro ukrajinské děti s dočasnou ochranou, a to v termínu od 1. června do 15. července. Podle ministerstva školství to ale není vhodné řešení.

„Ministerstvo školství takový přístup ale nepovažuje za vhodné řešení. Dochází při něm ke znevýhodnění dětí s dočasnou ochranou, protože ostatní děti-cizinci se zapisují společně s českými dětmi, což vede k nerovnému přístupu. Prodlužuje se také doba nejistoty ohledně počtu budoucích žáků prvních tříd, protože správní řízení bude ukončeno až během letních měsíců,“ upozornil resort. Organizace zvláštního zápisu také znamená pro školu zvýšenou administrativní náročnost v době letních prázdnin a čerpání dovolených. Zvláštní termíny zápisu pro ukrajinské uprchlíky byly už dříve, loni se však nekonaly a všechny děti se zapisovaly standardně.

K zápisu může rodič dorazit i bez dítěte. Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, je ale velmi doporučována. „Učitelé mají při takzvané motivační části možnost s dítětem krátce pracovat, povídat si a orientačně posoudit jeho školní zralost – například zda je dostatečně soustředěné, jak komunikuje, jak zvládá jednoduché úkoly. Rodiče tak mohou získat zpětnou vazbu, jestli je dítě na školní docházku připraveno nebo zda by bylo vhodné uvažovat o odkladu. Pokud se dítě nemůže zápisu zúčastnit, je vhodné školu kontaktovat a domluvit se na individuálním postupu,“ doporučil pedagog a spoluzakladatel rezervačního systému Reservando Ondřej Šibrava.

Většina základních škol vypisuje pro zápisy dva termíny, zpravidla blízko sebe. Přesto se ne všichni rodiče mohou dostavit. „Pokud se rodiče nemohou dostavit v den zápisu, je důležité co nejdříve kontaktovat školu a domluvit si náhradní termín nebo způsob podání žádosti. Zápisy do prvních tříd probíhají každoročně v období od 1. dubna do 30. dubna daného kalendářního roku. Konkrétní termíny stanovují jednotlivé školy, proto je vhodné sledovat jejich webové stránky nebo úřední desky,“ uzavřel Pavel Ivon.