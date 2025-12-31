Zapomeňte na drastické změny. Novoroční předsevzetí Čechů se v roce 2026 zásadně promění

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  15:00
První týdny v roce mají zvláštní atmosféru. Svět se na chvíli zpomalí, kalendář je ještě relativně prázdný a v hlavě se objeví otázka, která se vrací každý leden: nechci letos žít trochu jinak? Klidněji, zdravěji a s pocitem, že jsou věci pod kontrolou. Novoroční předsevzetí tak nemusí být projevem slabosti ani naivity, ale pokusem nadechnout se a znovu si srovnat priority. A ve výsledku, nebudeme si nic nalhávat. Spousta Čechů miluje předsevzetí.

Začít se hýbat patří mezi hity novoročních předsevzetí. Následující jógové výzvy jako začátečníci v příštím roce asi nezdoláte, napoví však, co vše se dá s tělem provést. U leckterých pozic je obtížné vybrat si, zda působí vtipně, nebo spíš strašidelně, všechny však vyvolají obdiv. Jóganidrásana mezi ně jistě patří. | foto: Profimedia.cz

Podle aktuálního průzkumu agentury Perfect Crowd pro společnost Allegro si do roku 2026 stanovilo novoroční předsevzetí 57 procent Čechů. Pro 16 procent z nich jde o každoroční rituál, dalších 41 procent si je dává spíše nepravidelně. Čtyřicet tři procent lidí si žádná předsevzetí nestanovuje vůbec, často proto, že už předem nevěří, že by u nich dokázali dlouhodobě vydržet.

Z výsledků je zřejmé, že se samotná předsevzetí výrazně proměňují. Rok 2026 se nese ve znamení péče. O tělo, o vztahy i o vlastní budoucnost. Nejčastěji lidé zmiňují zdravější stravování, více pohybu a větší prostor pro rodinu a blízké. Mladší dospělí ve věku 18 až 34 let se více soustředí na fyzickou kondici a osobní rozvoj, zatímco lidé ve středním věku kladou důraz na udržitelnost změn, work life balance a čas s rodinou.

Lednové nadšení slábne

Napříč generacemi ale rezonuje ještě jedno téma, a to finanční jistota. Třicet jedna procent Čechů plánuje v roce 2026 více spořit nebo se pustit do investování. V kontextu posledních let nejde o překvapení. Nejistota se promítá i do toho, jak přemýšlíme o budoucnosti a vlastním klidu. „Novoroční předsevzetí velmi dobře odrážejí to, čím lidé v posledních letech procházeli a co považují za skutečně důležité,“ říká Monika Brichtová z Allegro.cz. Podle ní v současnosti lidé nehledají jen lepší fyzickou kondici, ale také rovnováhu mezi prací a osobním životem a větší jistotu ve financích. Značky, které tyto potřeby dokážou reflektovat, mají podle ní šanci oslovit široké spektrum zákazníků.

Přelom roku představuje již tradiční příležitost, kdy si lidé dávají novoroční předsevzetí.

Přesto se každý rok opakuje stejný scénář. Lednové nadšení postupně slábne a zhruba jen třetina lidí u svých předsevzetí vydrží dlouhodobě. Většina přiznává, že motivace vyprchá během několika týdnů nebo měsíců, často ve chvíli, kdy se po svátcích naplno rozběhne pracovní realita.

Podle fyziologa Radima Šlachty, spoluzakladatele longevity start-upu Elonga, není hlavním problémem nedostatek disciplíny, ale nerealistická očekávání. „Začátek roku je silný motivátor, ale většina lidí selže proto, že čeká okamžité a výrazné výsledky. Změna návyků je postupný proces, který vyžaduje malé kroky, realistické cíle a pravidelný monitoring,“ vysvětluje pro Metro.

Ještě hlouběji jde psycholožka Šárka Miková, autorka knihy Milovat nestačí. Podle ní stojí proti našim předsevzetím samotný mozek. „To, co nám kdysi pomáhalo přežít, se dnes často staví proti změnám. Mozek automaticky volí staré cesty, protože jsou pro něj bezpečné a energeticky úsporné,“ říká pro Metro. Dobrou zprávou podle ní je, že se s mozkem dá spolupracovat.

Letos začnu víc číst. I to patří, i když v menšině, mezi naše novoroční plány. Knihovny nabízejí k uskutečnění dost příležitostí.

Oxytocin vs. endorfiny

Klíčovou roli hrají takzvané hormony štěstí. Dopamin se uvolňuje už při malém pokroku, ne až při dosažení cíle. Když si předsevzetí rozdělíme na drobné kroky, mozek dostává jasný signál, že se věci hýbou správným směrem.

Endorfiny naopak přinášejí úlevu po krátké fyzické námaze a mohou nastartovat motivaci i ve chvíli, kdy se nám nechce vůbec nic. Oxytocin pomáhá snižovat stres a posiluje vytrvalost ve chvíli, kdy na změnu nejsme sami. A serotonin přichází s pocitem vlastní hodnoty a smyslu. Podle Mikové je ale stejně důležité zohlednit i rozdíly mezi lidmi.

Témata: Motivace, rodina, průzkum

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Zapomeňte na drastické změny. Novoroční předsevzetí Čechů se v roce 2026 zásadně promění

Začít se hýbat patří mezi hity novoročních předsevzetí. Následující jógové...

První týdny v roce mají zvláštní atmosféru. Svět se na chvíli zpomalí, kalendář je ještě relativně prázdný a v hlavě se objeví otázka, která se vrací každý leden: nechci letos žít trochu jinak?...

31. prosince 2025

Mrazivé počasí výrazně vylepšilo podmínky pro lyžování ve Zlínském kraji

ilustrační snímek

Mrazivé počasí v uplynulých dnech výrazně zlepšilo podmínky pro lyžování na sjezdovkách ve Zlínském kraji. Zimní střediska díky němu mohla spustit sněžná děla...

31. prosince 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Mrazivé počasí pomohlo v Plzeňském kraji vylepšit sjezdovky technickým sněhem

MrazivĂ© poÄŤasĂ­ pomohlo v PlzeĹskĂ©m kraji vylepĹˇit sjezdovky technickĂ˝m snÄ›hem

Mrazivé počasí posledních dní umožnilo provozovatelům lyžařských areálů v Plzeňském kraji vyrábět technický sníh. Přelom roku tak mohou lyžaři strávit na...

31. prosince 2025  12:43,  aktualizováno  12:43

Silničáři zavřou od 14:00 kvůli sněžení pro kamiony I/10 z Tanvaldu na Harrachov

ilustrační snímek

Na základě výstrahy meteorologů, kteří očekávají intenzivní sněžení a mráz, uzavřou dnes ve 14:00 silničáři pro nákladní auta nad 3,5 tuny hlavní tah I/10 z...

31. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skiareály v Pardubickém kraji lákají na dobré podmínky a novoroční akce

ilustrační snímek

Skiareály v Pardubickém kraji nabízejí dobré podmínky k lyžování a desítky centimetrů sněhu, většinou technického. V týdnu nasněžilo několik centimetrů...

31. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Lyžaři dnes na Žďársku absolvovali 56. ročník Silvestrovského běhu

LyĹľaĹ™i dnes na Ĺ˝ÄŹĂˇrsku absolvovali 56. roÄŤnĂ­k SilvestrovskĂ©ho bÄ›hu

V Polničce na Žďársku dnes lyžaři absolvovali Silvestrovský běh na historických lyžích. Akce k pobavení nejen místních se v obci uskutečnila pošestapadesáté....

31. prosince 2025  12:34,  aktualizováno  12:34

Stovky lidí stojí frontu u Národního muzea, končí unikátní výstava

Stovky lidí stály v mrazivém počasí dlouhou frontu před budovou Národního muzea...

Unikátní výstava 100 pokladů, 100 příběhů v pražském Národním muzeu v poslední den letošního roku končí. Před budovou se od rána tvoří fronta těch, kteří se na expozici ještě chtějí na poslední...

31. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Venčený had i škodolibý brouk. Moravskoslezští policisté řešili kuriózní případy

Ilustrační snímek

Moravskoslezští policisté se i tento rok zabývali netradičními případy. Řešili například podvod s prasetem, venčeného hada a brouka, který rušil nájemníky domu. Přijali i oznámení ženy, která...

31. prosince 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Plzeňský kraj má peníze na projekt nemocnice následné péče v Plané na Tachovsku

ilustrační snímek

Plzeňský kraj vyčlenil v rozpočtu na příští rok peníze na projekt nové nemocnice následné péče v Plané na Tachovsku. Dokumentaci chce mít hotovou do konce roku...

31. prosince 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Jste v zimě unavení? Vyzkoušejte konopné procedury

31. prosince 2025  13:09

Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují, běžkaři ale musí počkat

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují. Mrazivé počasí umožňuje provozovatelům zasněžovat sjezdovky a rozšiřuje se tak počet otevřených areálů, zjistila...

31. prosince 2025  11:18,  aktualizováno  11:18

Chystáte se na Silvestra odpalovat ohňostroj? Mapa ukazuje, kde si koledujete o pokutu

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Silvestrovské oslavy letos doprovází nejistota, kde je možné ohňostroj odpálit a kde už by to znamenalo porušení zákona. Od začátku prosince totiž platí novela zákona o pyrotechnice, která zavedla...

31. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.