Podle aktuálního průzkumu agentury Perfect Crowd pro společnost Allegro si do roku 2026 stanovilo novoroční předsevzetí 57 procent Čechů. Pro 16 procent z nich jde o každoroční rituál, dalších 41 procent si je dává spíše nepravidelně. Čtyřicet tři procent lidí si žádná předsevzetí nestanovuje vůbec, často proto, že už předem nevěří, že by u nich dokázali dlouhodobě vydržet.
Z výsledků je zřejmé, že se samotná předsevzetí výrazně proměňují. Rok 2026 se nese ve znamení péče. O tělo, o vztahy i o vlastní budoucnost. Nejčastěji lidé zmiňují zdravější stravování, více pohybu a větší prostor pro rodinu a blízké. Mladší dospělí ve věku 18 až 34 let se více soustředí na fyzickou kondici a osobní rozvoj, zatímco lidé ve středním věku kladou důraz na udržitelnost změn, work life balance a čas s rodinou.
Lednové nadšení slábne
Napříč generacemi ale rezonuje ještě jedno téma, a to finanční jistota. Třicet jedna procent Čechů plánuje v roce 2026 více spořit nebo se pustit do investování. V kontextu posledních let nejde o překvapení. Nejistota se promítá i do toho, jak přemýšlíme o budoucnosti a vlastním klidu. „Novoroční předsevzetí velmi dobře odrážejí to, čím lidé v posledních letech procházeli a co považují za skutečně důležité,“ říká Monika Brichtová z Allegro.cz. Podle ní v současnosti lidé nehledají jen lepší fyzickou kondici, ale také rovnováhu mezi prací a osobním životem a větší jistotu ve financích. Značky, které tyto potřeby dokážou reflektovat, mají podle ní šanci oslovit široké spektrum zákazníků.
Přesto se každý rok opakuje stejný scénář. Lednové nadšení postupně slábne a zhruba jen třetina lidí u svých předsevzetí vydrží dlouhodobě. Většina přiznává, že motivace vyprchá během několika týdnů nebo měsíců, často ve chvíli, kdy se po svátcích naplno rozběhne pracovní realita.
Podle fyziologa Radima Šlachty, spoluzakladatele longevity start-upu Elonga, není hlavním problémem nedostatek disciplíny, ale nerealistická očekávání. „Začátek roku je silný motivátor, ale většina lidí selže proto, že čeká okamžité a výrazné výsledky. Změna návyků je postupný proces, který vyžaduje malé kroky, realistické cíle a pravidelný monitoring,“ vysvětluje pro Metro.
Ještě hlouběji jde psycholožka Šárka Miková, autorka knihy Milovat nestačí. Podle ní stojí proti našim předsevzetím samotný mozek. „To, co nám kdysi pomáhalo přežít, se dnes často staví proti změnám. Mozek automaticky volí staré cesty, protože jsou pro něj bezpečné a energeticky úsporné,“ říká pro Metro. Dobrou zprávou podle ní je, že se s mozkem dá spolupracovat.
Oxytocin vs. endorfiny
Klíčovou roli hrají takzvané hormony štěstí. Dopamin se uvolňuje už při malém pokroku, ne až při dosažení cíle. Když si předsevzetí rozdělíme na drobné kroky, mozek dostává jasný signál, že se věci hýbou správným směrem.
Endorfiny naopak přinášejí úlevu po krátké fyzické námaze a mohou nastartovat motivaci i ve chvíli, kdy se nám nechce vůbec nic. Oxytocin pomáhá snižovat stres a posiluje vytrvalost ve chvíli, kdy na změnu nejsme sami. A serotonin přichází s pocitem vlastní hodnoty a smyslu. Podle Mikové je ale stejně důležité zohlednit i rozdíly mezi lidmi.