Namířeno na české řidiče. Za cenu lehce nad 700 tisíc korun vznikl mix, který jinde nenajdete. Nová Dacia Bigster kombinuje LPG, elektrifikovaný pohon a čtyřkolku způsobem, který je na dnešním trhu téměř unikátní. Výsledkem je SUV s mimořádně nízkými provozními náklady, dlouhým dojezdem a technikou, která může oslovit široké spektrum motoristů.
Na novinku čekali fanoušci značky dlouhé měsíce. Když jsme usedli za volant předsériového vozu, budil Bigster pozornost doslova na každém kroku. Nejednou se za námi objevili řidiči starších dacií, kteří se snažili zjistit, jaká verze právě projíždí kolem. A není divu.
Bigster sází na kombinaci LPG a elektřiny
Největší zajímavostí je technické řešení pohonu všech kol. Dacia totiž opustila tradiční systém s kardanovou hřídelí. Přední kola pohání přeplňovaný tříválcový motor 1,2 litru spalující benzin i LPG, zatímco zadní náprava má vlastní elektromotor. Ten dodává výkon 23 kW a pomáhá nejen při rozjezdech, ale i v náročnějším terénu.
Dacia zvolila pragmatickou cestu a vytvořila vůz, který kombinuje nízké provozní náklady, dlouhý dojezd a schopnost offroadu.
V jednom z jízdních režimů lze zadní elektromotor aktivovat natrvalo, takže nejde jen o pomocný systém, ale o skutečnou elektrickou čtyřkolku. Celkový výkon soustavy činí 154 koní a kombinace spalovacího motoru s elektromotorem působí při běžné jízdě překvapivě svižně. Reakce na plyn jsou plynulé a auto si poradí i s rozbitými cestami bez vysokých servisních nákladů, které bývají spojeny s klasickými čtyřkolkami.
Dojezd přes 1400 kilometrů bez nabíjení
Zajímavé je i hospodaření s energií. Uprostřed vozu pracuje malá 48V baterie s kapacitou 0,84 kWh, která se dobíjí výhradně rekuperací. Řidič tak nemusí hledat nabíjecí stanice ani řešit kabely. Podle výrobce dokáže systém ve městě zvládnout až 60 procent času jízdy s vypnutým spalovacím motorem.
Právě provozní náklady budou pro mnoho zákazníků hlavním argumentem. Bigster totiž kombinuje benzinovou nádrž s plnohodnotnou nádrží na LPG. Teoretický dojezd přesahuje 1 400 kilometrů, což z něj dělá jednoho z rekordmanů současného trhu. Na jednu nádrž tak lze bez problémů projet Českou republiku několikrát tam a zpět.
Bigster Hybrid-G 150 zároveň ukazuje, že elektrifikace nemusí znamenat drahý plug-in hybrid ani čistý elektromobil. Novinka míří především na řidiče, kteří chtějí nízké provozní náklady, dlouhý dojezd a praktičnost bez nutnosti pravidelného nabíjení.
Dominantou palubní desky je 10palcový centrální dotykový displej a digitální přístrojový štít, kokpit působí moderněji než u Dusteru.
Přežila dacie tankodrom?
- Dacii Bigster s pohonem všech kol a hybridním motorem s LPG jsme vytáhli do bývalého vojenského prostoru v Milovicích. Jak si poradila v realitě rozbitého offroadu, hlubokých kolejí a křížení náprav? Překvapivě dobře.
- Základ je netradiční. Mezi nápravami není kardan – spojení probíhá výhradně elektronicky. V praxi to znamená, že auto je většinu času předokolka. Jakmile ale systém vyhodnotí ztrátu trakce, během zlomku sekundy připojí zadní elektromotor a auto se „dotlačí“ do záběru. V režimu Lock drží pohon všech kol aktivní trvale.
- V Milovicích přichází na řadu křížení náprav. Bigster má světlou výšku kolem 220 mm, což je v této třídě velmi solidní základ. V praxi to znamená, že zvládá hluboké vyjeté koleje i přejezdy terénních vln bez kontaktu podvozku. Při křížení je znát, že mechanická vazba mezi nápravami chybí – o trakci se stará výhradně elektronika a zadní elektromotor s výkonem 23 kW (31 koní). Ten okamžitě dorovnává situaci, kdy přední kola ztrácí kontakt s podkladem.
V agresivnějším terénu je cítit, že jde spíše o komfortní SUV.
- Geometrie karoserie je nastavená spíš prakticky než extrémně. Bigster nabízí nájezdové úhly kolem 23° vpředu a 24° vzadu, což v Milovicích stačí na většinu terénních zlomů a výjezdů z hlubších kolejí. Limit přichází spíš na dlouhém převisu karoserie než na samotném podvozku.
- Na suchu auto působí jako klidné SUV s lehkým hybridním přifouknutím výkonu. V bahně se ale ukazuje hlavní trik: okamžitý nástup zadního elektromotoru.
- Není to klasická mechanická čtyřkolka, jež „tahá pořád“. Je to spíš systém, který neustále počítá přilnavost a podle toho přepíná režimy. A docela chytře.
- Jak Dacie Bigster v terénu vypadá, zjistíte i na našem Instagramu. Reel si pusťte níže.
LPG, hybrid a čtyřkolka? Zní to jako nesmysl. Dokud s tím nevjedete do offroad parku v Milovicích.
S ambassadorkou značky Ester Geislerovou jsme vzali Dacii Bigster tam, kde končí asfalt a začíná... savana. Výjezdy, příčné náklony, bláto i terén, který by od rodinného SUV čekal málokdo. A výsledek? Bigster se zakousl do terénu překvapivě sebevědomě a ukázal, že rozumné auto nemusí být nuda.
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18. června 2026 v 12:26, příspěvek archivován: 25. června 2026 v 13:07