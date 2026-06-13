Nad vyprahlou krajinou Murcie se otevírá padák. Pod ním klesá dvacetiletá španělská princezna Leonor. Ještě před několika desetiletími by následnice evropského trůnu pravděpodobně trávila čas především studiem etikety, diplomacie a státního protokolu. Nyní se učí seskakovat z letadla.
V evropských monarchiích se totiž odehrává tichá revoluce. Do poloviny století mohou na většinu evropských trůnů usednout ženy. A jejich příprava se v mnohém podobá té, kterou po staletí absolvovali budoucí králové.
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Španělská následnice trůnu přitom neabsolvuje jednorázový kurz pro fotografy. Bylo jí teprve sedmnáct let, když poprvé prošla branou Všeobecné vojenské akademie v Zaragoze, jen několik týdnů po dokončení studia na internátní škole v britském Walesu.
O rok později nastoupila na Námořní akademii v Marínu v Galicii. Jako kadetka se nalodila na školní plachetnici Juan Sebastián de Elcano a absolvovala několikaměsíční plavbu přes Atlantik.
Nástupnictví
Evropské monarchie, které zrušily pravidla zvýhodňující mužské potomky:
Loni v září už nastoupila na Všeobecnou akademii letectva a kosmických sil v San Javieru v Murcii, hlavní důstojnickou školu španělského letectva. V prosinci absolvovala první samostatný let na cvičném letounu Pilatus PC-21, prošla kurzem přežití a letos v květnu dokončila parašutistický výcvik na letecké základně Alcantarilla. Stejnou cestou před ní prošli i její otec král Felipe VI. a dědeček Juan Carlos I.
„Vaše Výsosti, mohu vás ujistit, že nám kadetka Borbón Ortiz bude chybět. Zanechala jste stopu mezi spolužáky i instruktory,“ rozloučil se s Leonor při jejím odchodu z akademie v Zaragoze její ředitel, generál Manuel Pérez López.
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Průkopnice
Leonor není výjimkou. Podobnou cestou se vydávají i další následnice evropských trůnů. Průkopnicí je švédská korunní princezna Victoria.
Nyní se to zdá samozřejmé. Když se však Victoria v roce 1977 narodila, byla následnicí trůnu jen několik měsíců. Tehdejší zákony totiž dávaly přednost mužům a po narození prince Carla Philipa se tak ocitla až za svým mladším bratrem. Zlom přišel v roce 1980, kdy Švédsko jako první evropská monarchie zavedlo absolutní primogenituru. O nástupnictví od té doby rozhoduje pořadí narození, nikoli pohlaví dítěte. Victoria se tak znovu stala následnicí trůnu a otevřela cestu generaci budoucích evropských královen.
Změna zákona však vyvolala další otázku. Pokud mají na trůn usednout ženy, mají být připravovány jinak než jejich mužští předchůdci? Švédsko odpovědělo záporně. Také Victoria během let absolvovala vojenský výcvik, studium obrany státu i řadu kurzů pořádaných švédskými ozbrojenými silami.
Příprava budoucí panovnice navíc neskončila ani po desítkách let. V roce 2024 nastoupila tehdy šestačtyřicetiletá korunní princezna speciální důstojnický kurz, během něhož si prohlubovala znalosti taktiky, vojenské strategie a fungování ozbrojených sil. Její nástupkyně však jdou ještě dál.
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Příští velitelky
Na svou budoucí roli se intenzivně připravují i další ženy. Čtyřiadvacetiletá Elisabeth je následnicí belgického trůnu od roku 2013. Na Royal Military Academy v Bruselu vystudovala společenské a vojenské vědy, prošla důstojnickou přípravou a složila vojenskou přísahu. Získala hodnost podporučíka.
Nešlo přitom jen o reprezentativní kurz pro členku královské rodiny. Součástí výcviku byla i příprava na velení četě o zhruba třiceti vojácích. Jak po ukončení programu uvedl belgický královský palác, teoretická výuka, taktická cvičení i bojové postupy měly kadety poprvé připravit na roli důstojníka.
Před více než dvěma lety nastoupila do armády také dnes dvaadvacetiletá norská následnice trůnu Ingrid Alexandra. Sloužila u ženijního praporu Brigade Nord za polárním kruhem. Po absolvování základního výcviku byla zařazena jako střelec na bojovém vozidle CV90. Službu si přitom sama prodloužila z dvanácti na patnáct měsíců.
„Naučila jsem se, že člověk dokáže víc, než si myslí. A že společně jsme silnější než sami,“ prohlásila princezna po skončení služby.
Vojenskou přípravou prochází i dvaadvacetiletá nizozemská následnice trůnu Catharina-Amalia. Studuje politiku, psychologii, právo a ekonomii na univerzitě v Amsterdamu. Loni však zároveň vstoupila do programu Defensity College, který propojuje vysokoškolské studium s vojenskou přípravou. Absolvovala základní vojenský výcvik, byla povýšena na desátníka a následně nastoupila na stáž u nizozemského letectva.
Princezna je považována za první nizozemskou následnici trůnu, která absolvovala vojenský výcvik. Za evropskými trůny nyní míří generace princezen, které se připravují na role po staletí vyhrazené mužům. Nejen na vládnutí, ale i na funkci vrchních velitelek ozbrojených sil.
Pouštní bojovnice
Přestože je od sebe dělí stovky kilometrů, udržují spolu kontakt. Americký magazín People loni odhalil, že belgická princezna Elisabeth, nizozemská následnice Catharina-Amalia a norská princezna Ingrid Alexandra mají společnou skupinu na WhatsAppu. Sdílejí v ní zkušenosti se studiem, veřejným životem i rolí budoucích panovnic.
Nová generace
Nad Murcií se otevírá padák a pod ním k zemi klesá budoucí španělská královna. Není sama. V Bruselu se budoucí belgická královna učila velet, za polárním kruhem ještě nedávno sloužila budoucí norská panovnice a v Nizozemsku kombinuje následnice trůnu univerzitní studium s armádním výcvikem.
Jejich cestu přitom před desítkami let pomohla otevřít švédská korunní princezna Victoria. Když se v roce 1980 znovu stala následnicí trůnu, šlo především o změnu zákona. V současnosti už je zřejmé, že šlo o mnohem víc.
Po staletí evropským monarchiím vládli převážně muži. Nyní se na jejich trůny připravuje generace žen, které mají převzít nejen korunu, ale i velení. Tichá revoluce evropských monarchií je v plném proudu.