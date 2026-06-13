Zapomeňte na pohádky. Budoucí panovnice v maskáčích skáčou s padákem a velí vojákům

Autor: Vilém Janouš
  16:36
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Ještě nedávno se od princezen očekávalo především zvládnutí etikety a státního protokolu. Dnes však budoucí evropské panovnice absolvují vojenský výcvik, seskoky padákem i důstojnickou přípravu. Na trůny totiž míří generace žen, které se chystají nejen vládnout, ale také velet.
Ingrid Alexandra

Ingrid Alexandra | foto: Profimedia.cz

Švédská korunní princezna Victoria
Leonor
Victoria
Elisabeth
6 fotografií

Nad vyprahlou krajinou Murcie se otevírá padák. Pod ním klesá dvacetiletá španělská princezna Leonor. Ještě před několika desetiletími by následnice evropského trůnu pravděpodobně trávila čas především studiem etikety, diplomacie a státního protokolu. Nyní se učí seskakovat z letadla.

V evropských monarchiích se totiž odehrává tichá revoluce. Do poloviny století mohou na většinu evropských trůnů usednout ženy. A jejich příprava se v mnohém podobá té, kterou po staletí absolvovali budoucí králové.

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Španělská následnice trůnu přitom neabsolvuje jednorázový kurz pro fotografy. Bylo jí teprve sedmnáct let, když poprvé prošla branou Všeobecné vojenské akademie v Zaragoze, jen několik týdnů po dokončení studia na internátní škole v britském Walesu.

O rok později nastoupila na Námořní akademii v Marínu v Galicii. Jako kadetka se nalodila na školní plachetnici Juan Sebastián de Elcano a absolvovala několikaměsíční plavbu přes Atlantik.

Leonor

Nástupnictví

Evropské monarchie, které zrušily pravidla zvýhodňující mužské potomky:

  • Švédsko – 1980
  • Nizozemsko – 1983
  • Norsko – 1990
  • Belgie – 1991
  • Dánsko – 2009
  • Lucembursko – 2011
  • Velká Británie – 2013

Loni v září už nastoupila na Všeobecnou akademii letectva a kosmických sil v San Javieru v Murcii, hlavní důstojnickou školu španělského letectva. V prosinci absolvovala první samostatný let na cvičném letounu Pilatus PC-21, prošla kurzem přežití a letos v květnu dokončila parašutistický výcvik na letecké základně Alcantarilla. Stejnou cestou před ní prošli i její otec král Felipe VI. a dědeček Juan Carlos I.

Vaše Výsosti, mohu vás ujistit, že nám kadetka Borbón Ortiz bude chybět. Zanechala jste stopu mezi spolužáky i instruktory,“ rozloučil se s Leonor při jejím odchodu z akademie v Zaragoze její ředitel, generál Manuel Pérez López.

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Průkopnice

Leonor není výjimkou. Podobnou cestou se vydávají i další následnice evropských trůnů. Průkopnicí je švédská korunní princezna Victoria.

Nyní se to zdá samozřejmé. Když se však Victoria v roce 1977 narodila, byla následnicí trůnu jen několik měsíců. Tehdejší zákony totiž dávaly přednost mužům a po narození prince Carla Philipa se tak ocitla až za svým mladším bratrem. Zlom přišel v roce 1980, kdy Švédsko jako první evropská monarchie zavedlo absolutní primogenituru. O nástupnictví od té doby rozhoduje pořadí narození, nikoli pohlaví dítěte. Victoria se tak znovu stala následnicí trůnu a otevřela cestu generaci budoucích evropských královen.

Victoria

Změna zákona však vyvolala další otázku. Pokud mají na trůn usednout ženy, mají být připravovány jinak než jejich mužští předchůdci? Švédsko odpovědělo záporně. Také Victoria během let absolvovala vojenský výcvik, studium obrany státu i řadu kurzů pořádaných švédskými ozbrojenými silami.

Příprava budoucí panovnice navíc neskončila ani po desítkách let. V roce 2024 nastoupila tehdy šestačtyřicetiletá korunní princezna speciální důstojnický kurz, během něhož si prohlubovala znalosti taktiky, vojenské strategie a fungování ozbrojených sil. Její nástupkyně však jdou ještě dál.

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Příští velitelky

Na svou budoucí roli se intenzivně připravují i další ženy. Čtyřiadvacetiletá Elisabeth je následnicí belgického trůnu od roku 2013. Na Royal Military Academy v Bruselu vystudovala společenské a vojenské vědy, prošla důstojnickou přípravou a složila vojenskou přísahu. Získala hodnost podporučíka.

Nešlo přitom jen o reprezentativní kurz pro členku královské rodiny. Součástí výcviku byla i příprava na velení četě o zhruba třiceti vojácích. Jak po ukončení programu uvedl belgický královský palác, teoretická výuka, taktická cvičení i bojové postupy měly kadety poprvé připravit na roli důstojníka.

Elisabeth

Před více než dvěma lety nastoupila do armády také dnes dvaadvacetiletá norská následnice trůnu Ingrid Alexandra. Sloužila u ženijního praporu Brigade Nord za polárním kruhem. Po absolvování základního výcviku byla zařazena jako střelec na bojovém vozidle CV90. Službu si přitom sama prodloužila z dvanácti na patnáct měsíců.

„Naučila jsem se, že člověk dokáže víc, než si myslí. A že společně jsme silnější než sami,“ prohlásila princezna po skončení služby.

Ingrid Alexandra

Vojenskou přípravou prochází i dvaadvacetiletá nizozemská následnice trůnu Catharina-Amalia. Studuje politiku, psychologii, právo a ekonomii na univerzitě v Amsterdamu. Loni však zároveň vstoupila do programu Defensity College, který propojuje vysokoškolské studium s vojenskou přípravou. Absolvovala základní vojenský výcvik, byla povýšena na desátníka a následně nastoupila na stáž u nizozemského letectva.

Catharina-Amalia

Princezna je považována za první nizozemskou následnici trůnu, která absolvovala vojenský výcvik. Za evropskými trůny nyní míří generace princezen, které se připravují na role po staletí vyhrazené mužům. Nejen na vládnutí, ale i na funkci vrchních velitelek ozbrojených sil.

Pouštní bojovnice

  • Evropské monarchie nyní připravují budoucí královny na velení armád. V jednom království však podobnou cestu vyšlapaly princezny už před desítkami let.
  • Průkopnicí byla jordánská princezna Aisha bint Hussein, sestra současného krále Abdulláha II. V 80. letech se stala první ženou z Blízkého východu přijatou na prestižní britskou vojenskou akademii Sandhurst. Později absolvovala parašutistický výcvik, sloužila v ozbrojených silách a dosáhla generálské hodnosti. Vojenskou akademii Sandhurst vystudovala také její sestra Iman bint Hussein.
  • Na jejich odkaz navázala další generace. Princezna Salma bint Abdullah, dcera krále Abdulláha II. a neteř Aishy i Iman, se stala první ženou v historii jordánského letectva, která dokončila výcvik vojenského pilota proudových letounů.
  • Na rozdíl od Leonor, Elisabeth nebo Ingrid Alexandry však jordánské princezny nejsou následnicemi trůnu. Právě v tom spočívá evropská zvláštnost: vojenským výcvikem v současnosti procházejí ženy, které se jednou skutečně stanou panovnicemi a vrchními velitelkami ozbrojených sil.

Přestože je od sebe dělí stovky kilometrů, udržují spolu kontakt. Americký magazín People loni odhalil, že belgická princezna Elisabeth, nizozemská následnice Catharina-Amalia a norská princezna Ingrid Alexandra mají společnou skupinu na WhatsAppu. Sdílejí v ní zkušenosti se studiem, veřejným životem i rolí budoucích panovnic.

Nová generace

Nad Murcií se otevírá padák a pod ním k zemi klesá budoucí španělská královna. Není sama. V Bruselu se budoucí belgická královna učila velet, za polárním kruhem ještě nedávno sloužila budoucí norská panovnice a v Nizozemsku kombinuje následnice trůnu univerzitní studium s armádním výcvikem.

Jejich cestu přitom před desítkami let pomohla otevřít švédská korunní princezna Victoria. Když se v roce 1980 znovu stala následnicí trůnu, šlo především o změnu zákona. V současnosti už je zřejmé, že šlo o mnohem víc.

Po staletí evropským monarchiím vládli převážně muži. Nyní se na jejich trůny připravuje generace žen, které mají převzít nejen korunu, ale i velení. Tichá revoluce evropských monarchií je v plném proudu.

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