Zapomenutý poklad léta? Tyhle sladké plody možná znáte méně, než si myslíte

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Plody moruše černé jsou plné šťávy, která barví. Nesázejte ji tedy například k terase nebo blízko domu, padající plody by pak mohly být nepříjemnou komplikací. | foto: Shutterstock

Na první pohled připomínají protáhlé ostružiny. Když je ale ochutnáte, překvapí vás jejich nezaměnitelná sladkost a vůně, ve které se mísí med, lesní ovoce i chuť vrcholícího léta. Moruše patří mezi nejstarší pěstované ovocné dřeviny na světě, přesto je dnes mnoho lidí téměř nezná.

Zatímco dříve byly běžnou součástí zahrad i městských alejí, postupně ustoupily známějším druhům ovoce. V posledních letech se ale tento trochu pozapomenutý poklad znovu vrací do hledáčku zahrádkářů, pěstitelů i milovníků zdravého životního stylu.

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Morušovník, strom nesoucí tyto plody, pochází převážně z Asie. Existuje několik druhů, nejznámější jsou moruše bílá, červená a černá. Jejich plody mohou mít různé odstíny od bílé přes růžovou a červenou až po tmavě fialovou nebo téměř černou barvu. Přestože vzhledem připomínají ostružiny, botanicky s nimi nemají mnoho společného.

Za nejvýraznější bývá často považována chuť černých moruší. Jsou sladké, aromatické a příjemně nakyslé. Bílé moruše naopak vynikají jemnější medovou chutí. Právě tato pestrost je jedním z důvodů, proč si moruše získávají stále více příznivců.

Strom, který pomáhal vyrábět hedvábí

Historie moruší je úzce spojená s výrobou hedvábí. Listy morušovníku bílého totiž představují hlavní potravu bource morušového, jehož kokony se využívají k výrobě přírodního hedvábí. Právě kvůli chovu těchto housenek se morušovníky rozšířily z Číny do dalších částí světa včetně Evropy.

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Také v českých zemích měly morušovníky své pevné místo. Pěstovaly se už ve středověku a jejich význam vzrostl zejména v době rozvoje hedvábnictví. V 19. století vznikly například rozsáhlé výsadby na pražském Petříně, které sloužily právě pro potřeby chovu bource morušového. Dnes už tato tradice téměř zanikla, samotné stromy však na mnoha místech dosud připomínají zajímavou kapitolu naší historie.

Morušovník si většina lidí představí jako rozložitý strom s širokou korunou. Ve skutečnosti však existuje řada odrůd s velmi rozdílným vzhledem. Vedle statných stromů, které mohou dorůstat výšky přes deset metrů, najdeme i kompaktnější kultivary vhodné do menších zahrad.

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Velké oblibě se těší zejména převislé formy s elegantně splývajícími větvemi. Ty působí velmi dekorativně a během léta bývají doslova obsypané plody. Morušovník tak není jen užitkovou dřevinou, ale také atraktivním solitérem, který dokáže ozdobit zahradu stejně dobře jako některé okrasné stromy.

Bílá je dobrá…

Právě moruše bílá je v posledních letech předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Obsahuje totiž látku nazývanou 1-deoxynojirimycin (DNJ), která může zpomalovat vstřebávání některých cukrů ve střevě. Proto se sušené plody nebo výtažky z moruše bílé často objevují v jídelníčku lidí, kteří si hlídají hladinu krevního cukru.

V obchodě je nemají

  • Jedním z důvodů, proč nejsou moruše běžně k dostání v supermarketech, je jejich velmi krátká trvanlivost. Zralé plody jsou měkké, snadno se otlačí a špatně snášejí přepravu. Nejlepší jsou proto čerstvě utržené přímo ze stromu.
  • Právě kvůli omezené trvanlivosti se častěji prodávají v sušené podobě. Sušené moruše si zachovávají příjemnou sladkost a připomínají kombinaci medu a sušeného ovoce. Oblíbené jsou v müsli směsích, kaších nebo domácích energetických tyčinkách.

Kdo se někdy pustil do sklizně zralých moruší, dobře ví, že toto ovoce má jednu zvláštnost. Tmavé plody, zejména u moruše černé, obsahují vysoké množství přírodních barviv. Jejich šťáva intenzivně barví ruce, oblečení, zahradní nábytek i chodníky pod stromem. Skvrny připomínají ty od borůvek, bývají však ještě výraznější a odolnější.

Právě vysoký obsah těchto látek známých jako anthokyany je jedním z důvodů, proč jsou tmavé moruše ceněny i z nutričního hlediska. Tyto antioxidanty pomáhají chránit buňky před působením oxidačního stresu a dávají ovoci jeho charakteristickou sytou barvu. Není proto divu, že se z tmavých moruší připravují nádherně zbarvené džemy, sirupy, domácí limonády nebo vína s rubínovým odstínem.

Zdravé sladké mlsání

Moruše obsahují vitamin C, který podporuje správnou funkci imunitního systému, železo důležité pro krvetvorbu i draslík přispívající ke správné činnosti svalů a nervové soustavy. Nechybí ani vláknina podporující trávení a řada antioxidantů, které pomáhají chránit buňky před působením oxidačního stresu. Některé studie navíc naznačují, že látky obsažené v moruších by mohly příznivě působit na hladinu cholesterolu nebo zdraví srdce a cév.

Co z moruší připravit?

Pokud máte na zahradě morušovník nebo se k plodům dostanete během letního výletu, možností využití je celá řada. Skvěle chutnají samotné, ale výborně se hodí také do dezertů.

Lívance s morušemi

Díky své přirozené sladkosti jsou oblíbenou surovinou pro domácí džemy, kterým prospívá několik kapek citronové šťávy pro zvýraznění chuti. Moruše můžete přidat do smoothie, jogurtů nebo ovesných kaší. Výborně fungují také v bublanině, drobenkovém koláči či cheesecaku.

Oblíbené jsou rovněž domácí sirupy, které dodají originální chuť limonádám nebo čajům. V některých regionech se z moruší tradičně vyrábí také víno či ovocné likéry. Zajímavou variantou je domácí zmrzlina z morušového pyré a smetany.

Ovoce, které stojí za návrat

  • Moruše jsou krásným příkladem ovoce, které bylo kdysi běžnou součástí evropských zahrad, ale postupně upadlo v zapomnění. Přitom nabízí všechno, co si dnes s takzvanými superpotravinami spojujeme, tedy špičkovou a velmi originální chuť, pestré využití v kuchyni i slušnou porci vitaminů, minerálních látek a antioxidantů.
  • Morušovník navíc představuje mnohem víc než jen zdroj sladkých letních plodů. Je také krásnou okrasnou dřevinou, která do zahrady vnese kus historie i osobitého kouzla. A pokud někde narazíte na obsypaný morušovník, neváhejte ochutnat jeden z nejvíce podceňovaných ovocných pokladů našeho léta.
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Témata: Morušovník, Léto, strom

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