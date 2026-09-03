Září je u škol rizikové. Nehod přibývá, největší nebezpečí hrozí v nečekanou denní dobu

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  15:30
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Září a říjen jsou pro školáky kritické měsíce. V tomto období dochází...

Září a říjen jsou pro školáky kritické měsíce. V tomto období dochází nejčastěji ke střetům s auty u škol a v jejich blízkém okolí. | foto: AI

V září jsou děti ještě myslí na prázdninách. Ostražitost na přechodu se určitě...
V září jsou děti ještě myslí na prázdninách. Ostražitost na přechodu se určitě...
V září jsou děti ještě myslí na prázdninách. Ostražitost na přechodu se určitě...
V září jsou děti ještě myslí na prázdninách. Ostražitost na přechodu se určitě...
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Začátek školního roku znamená pro děti nejen návrat do lavic, ale také vyšší riziko dopravních nehod. V okolí škol jich v září přibývá zhruba o desetinu a nejnebezpečnější část dne přichází kolem třetí odpoledne, kdy děti míří domů.

Ještě myslí víc na „blbosti“ prožívané o prázdninách. Zajímají je víc hry a to, co lítá kolem. Děti jsou při cestě do školy v září ohroženější než na konci školního roku.

Začátek školního roku patří v okolí škol z hlediska počtu nehod k nejrizikovějším obdobím. Nehod je o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu roku, denní maximum přichází kolem třetí odpoledne, kdy se děti rozcházejí a rodiče je vyzvedávají.

Nepozornost

Ve 28 procentech byla hlavní příčina nehody auta s dětmi u škol nedání přednosti v jízdě.

Nejčastější příčinou je nesprávný způsob jízdy. Střety s chodci tvoří jen menší část nehod, jejich následky však bývají výrazně závažnější. Tyto závěry vycházejí z analýzy nehod Portálu nehod, které se v letech 2010 až 2025 staly v bezprostředním okolí mateřských a základních škol – v okruhu sto metrů.

V září jsou děti ještě myslí na prázdninách, ale také pod pozornějším dohledem rodičů, kteří je častěji doprovázejí do školy.

Děti do 15 let tvoří více než polovinu střetů

Do této analýzy bylo zahrnuto 9 833 škol. Za sledované období se v jejich okolí stalo 76 022 nehod. „V září je nehod o deset procent více, než činí běžný měsíční průměr, v říjnu téměř o 13 procent více,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Jak uvádí portál BESIP, za posledních deset let bylo v září evidováno 4 570 dopravních nehod s účastí dětí do 14 let. Sedm dětí při nich zemřelo, 100 utrpělo těžké zranění a dalších 1 966 dětí bylo zraněno lehce. Většinu nehod tvoří kolize mezi vozidly, nehody cyklistů a další střety bez účasti chodců.

Děti už navrhly úpravu desítek přechodů nebo chodníků u škol

„Srážky s chodci představují něco přes šest procent všech nehod v okolí škol. V porovnání s celkovým počtem může jít na první pohled o malé číslo. Alarmující ale je, že děti do patnácti let stojí za více než polovinou nehod zaviněných chodci, nejčastěji jde o děti ve věku od osmi do deseti let,“ komentuje analýzu Marek Sibal.

V září jsou děti ještě myslí na prázdninách. Ostražitost na přechodu se určitě vyplatí oboustranně. Jak od řidičů, tak od dětí. V okolí škol to platí dvojnásobně.

Každá osmá nehoda je s těžkých zraněním

Zásadní rozdíl se ukazuje při pohledu na následky zkoumaných případů. U všech nehod v okolí škol skončily bez zranění více než čtyři z pěti případů (82,5 procenta). U střetů s chodcem se však bez zranění obešlo jen 6,9 procenta.

23 zraněných, z toho 8 dětí. Tramvaj napálila do autobusu a vykolejila

Téměř čtyři z pěti těchto nehod (79,5 procenta) skončily lehkým zraněním a přibližně každá osmá (12,3 procenta) zraněním těžkým. Smrtelný následek mělo 1,4 procenta střetů.

To, co statistiku rozlišuje, je fakt, zda k nehodě došlo ráno, před začátkem vyučování, nebo odpoledne, po jeho skončení. Zatímco na začátku školního roku doprovázejí děti častěji rodiče, odpoledne se už děti vracejí spíše samy domů.

Řidiči mají nad dětmi převahu 60 ku 40

Nejvyšší počet nehod během dne připadá skutečně na dobu přibližně kolem třetí odpoledne. „Neplatí přitom, že by viníky nehod byly většinou děti, ve většině případů jsou jimi naopak řidiči osobních aut. V době uvedené ranní špičky však analýza identifikovala 40 procent případů, kdy nehodu se zraněním zavinilo samo dítě,“ vyjmenovává konkrétní data Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

V září jsou děti ještě myslí na prázdninách. Ostražitost na přechodu se určitě vyplatí oboustranně. Jak od řidičů, tak od dětí. V okolí škol to platí dvojnásobně. Pro děti bývá kritickým místem přechod pro chodce, a to nejen na začátku školního roku.

Odborníci radí, aby na cestě do školy a z ní by děti v okolí přechodů a křižovatek nesledovaly mobily. „Při přecházení má dítě navázat oční kontakt s řidičem a v případě jízdy na kole či koloběžce vždy používat přilbu,“ říká Neřold.

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