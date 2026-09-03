Ještě myslí víc na „blbosti“ prožívané o prázdninách. Zajímají je víc hry a to, co lítá kolem. Děti jsou při cestě do školy v září ohroženější než na konci školního roku.
Začátek školního roku patří v okolí škol z hlediska počtu nehod k nejrizikovějším obdobím. Nehod je o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu roku, denní maximum přichází kolem třetí odpoledne, kdy se děti rozcházejí a rodiče je vyzvedávají.
Nepozornost
Ve 28 procentech byla hlavní příčina nehody auta s dětmi u škol nedání přednosti v jízdě.
Nejčastější příčinou je nesprávný způsob jízdy. Střety s chodci tvoří jen menší část nehod, jejich následky však bývají výrazně závažnější. Tyto závěry vycházejí z analýzy nehod Portálu nehod, které se v letech 2010 až 2025 staly v bezprostředním okolí mateřských a základních škol – v okruhu sto metrů.
Děti do 15 let tvoří více než polovinu střetů
Do této analýzy bylo zahrnuto 9 833 škol. Za sledované období se v jejich okolí stalo 76 022 nehod. „V září je nehod o deset procent více, než činí běžný měsíční průměr, v říjnu téměř o 13 procent více,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Jak uvádí portál BESIP, za posledních deset let bylo v září evidováno 4 570 dopravních nehod s účastí dětí do 14 let. Sedm dětí při nich zemřelo, 100 utrpělo těžké zranění a dalších 1 966 dětí bylo zraněno lehce. Většinu nehod tvoří kolize mezi vozidly, nehody cyklistů a další střety bez účasti chodců.
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Děti už navrhly úpravu desítek přechodů nebo chodníků u škol
„Srážky s chodci představují něco přes šest procent všech nehod v okolí škol. V porovnání s celkovým počtem může jít na první pohled o malé číslo. Alarmující ale je, že děti do patnácti let stojí za více než polovinou nehod zaviněných chodci, nejčastěji jde o děti ve věku od osmi do deseti let,“ komentuje analýzu Marek Sibal.
Každá osmá nehoda je s těžkých zraněním
Zásadní rozdíl se ukazuje při pohledu na následky zkoumaných případů. U všech nehod v okolí škol skončily bez zranění více než čtyři z pěti případů (82,5 procenta). U střetů s chodcem se však bez zranění obešlo jen 6,9 procenta.
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23 zraněných, z toho 8 dětí. Tramvaj napálila do autobusu a vykolejila
Téměř čtyři z pěti těchto nehod (79,5 procenta) skončily lehkým zraněním a přibližně každá osmá (12,3 procenta) zraněním těžkým. Smrtelný následek mělo 1,4 procenta střetů.
To, co statistiku rozlišuje, je fakt, zda k nehodě došlo ráno, před začátkem vyučování, nebo odpoledne, po jeho skončení. Zatímco na začátku školního roku doprovázejí děti častěji rodiče, odpoledne se už děti vracejí spíše samy domů.
Řidiči mají nad dětmi převahu 60 ku 40
Nejvyšší počet nehod během dne připadá skutečně na dobu přibližně kolem třetí odpoledne. „Neplatí přitom, že by viníky nehod byly většinou děti, ve většině případů jsou jimi naopak řidiči osobních aut. V době uvedené ranní špičky však analýza identifikovala 40 procent případů, kdy nehodu se zraněním zavinilo samo dítě,“ vyjmenovává konkrétní data Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.
Odborníci radí, aby na cestě do školy a z ní by děti v okolí přechodů a křižovatek nesledovaly mobily. „Při přecházení má dítě navázat oční kontakt s řidičem a v případě jízdy na kole či koloběžce vždy používat přilbu,“ říká Neřold.