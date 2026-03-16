Zase o hodinu spánku méně. Kdy v roce 2026 začne letní čas a proč se na tom Evropa neshodne?

Ivana Vaňkátová
  10:00
V noci ze soboty 28. na neděli 29. března 2026 nás čeká tradiční rituál, který většina Čechů podle průzkumů odmítá. A není jim to nic platné. Ve 2:00 ráno se ručičky hodin posunou na 3:00. Začíná letní čas. Přestože Evropská unie už v roce 2018 navrhla plán na jeho zrušení, proces se zasekl a nebyl realizován podle původních ambiciózních plánů.
Proč si v Česku dál dvakrát ročně „rozhasíme“ biorytmy, když 84 % obyvatel EU v obří anketě jasně prohlásilo, že střídání času nechce? Odpověď je ukrytá v bruselských chodbách. Přestože Evropský parlament návrh podpořil, členské státy se nedokázaly dohodnout na jedné zásadní věci: Který čas si nechat? Část zemí chce trvale ten „přirozený“ (standardní), část volá po „věčném létě“.

Proč změna času stále platí?

V Česku je situace jasná minimálně do konce letošního roku. Platí totiž nařízení vlády, které stanovilo termíny letního času pro roky 2022–2026. Pokud by Česko zrušilo střídání jednostranně, nastal by chaos v dopravě i obchodu s našimi sousedy. Dokud tedy nepadne společné rozhodnutí na úrovni EU, budeme hodinky posouvat dál.

Únava, nehody i rozbití skřivani

Zatímco podzimní návrat k zimnímu času většina lidí vítá jako hodinu spánku k dobru, jarní posun je pro organismus zátěží. Odborníci z American Academy of Sleep Medicine i čeští fyziologové upozorňují, že jarní skok o hodinu vpřed zvyšuje riziko:

  • Kardiovaskulárních příhod: Statistiky ukazují mírný nárůst infarktů v prvních dnech po změně.
  • Dopravních nehod: Podle studií roste v týdnu po změně počet kolizí o více než 3 %, a to kvůli únavě a rannímu šeru.
  • Pracovní nepohody: Lidé s chronotypem skřivana, tedy ranní ptáčata, snášejí jarní změnu hůře, protože musejí vstávat do tmy.

Světový unikát? Spíše evropský přežitek

Zatímco my se trápíme s přeřizováním, většina světa se nad tím jen usmívá. Letní čas používá jen asi třetina zemí.

  • Turecko: Od roku 2016 zrušilo střídání úplně a zůstalo u letního času po celý rok.
  • Island, Rusko a Bělorusko: Další evropské země, které čas už dávno neřeší.
  • Asie a Afrika: Giganti jako Čína, Indie nebo Japonsko letní čas nepoužívají vůbec.
  • USA: Zde je situace pestrá – zatímco většina států střídá, třeba Arizona nebo Havaj si drží svůj čas po celý rok.
Jak si přenastavit hodiny?

Změna proběhne v neděli 29. března 2026 ve 2:00 ráno.

  1. Chytrá zařízení (mobil, PC, televize): Nemusíte dělat nic. Pokud máte zapnutou automatickou synchronizaci času, zařízení se přenastaví sama, zatímco vy budete spát.
  2. Auto a kuchyně (mikrovlnka, trouba): Tady vás práce nemine. Většina palubních počítačů v autech a domácích spotřebičů stále vyžaduje ruční zásah.
  3. Klasické hodinky a budíky: Nezapomeňte si je přetočit o hodinu dopředu. Ideálně to udělejte už v sobotu večer před spaním, abyste se v neděli neprobudili s nepříjemným překvapením.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

