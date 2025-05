Anna K. se během své hudební kariéry stala oblíbenou zpěvačkou. Film zachycuje na unikátních záběrech ze zpěvaččina soukromého archivu její cestu od nejútlejšího dětství stráveného s rodiči a milovanou babičkou v Krkonoších přes divadelní začátky v Semaforu a studium na pražské konzervatoři až po první úspěchy na hudební scéně. Nevyhne se ale ani zpěvaččinu opakovanému boji se závažnou nemocí a bolesti z nenaplněného snu o mateřství.

„Bylo to pro mě velké rozhodnutí, otevřít se před kamerou a ukázat nejen profesní cestu, ale i soukromí. Vždycky jsem si zakládala na tom, že si svou intimitu chráním. Proto bylo náročné nechat svět nahlédnout do těch nejosobnějších částí mého života. Ale zároveň jsem cítila, že je to přirozený krok, pokud chci ukázat nejen příběh zpěvačky, ale i to, co se může skrývat za tím, co lidé vidí na koncertech. Můj život není jen o hudbě a vystupování, je o hledání rovnováhy. Vždy jsem chtěla zůstat autentická, protože je to pro mne nepřirozenější a vždycky mne to udrželo při životě. A hlavně mi to dává svobodu být tím, kým jsem,“ říká Anna K., která ve filmu odhaluje velké celoživotní odhodlání a pokoru, lásku k hudbě, lidem, horám a životu jako takovému.

Autenticita i přátelství

Film režiséra Víta Bělohradského zároveň autenticky zachycuje její křehkost a citlivost. „Původně krátký, jednoduchý a rychlý životopisný dokument se v průběhu změnil ve dvouleté natáčení, během jehož cesty nás to s Annou K. svedlo k velkému přátelství, díky kterému může být film tak otevřený, upřímný a opravdový, jaký je,“ dodává režisér Vít Bělohradský.

Ze zpěvaččiných přátel ve filmu vystupují bývalí spolužáci Michal Suchánek, Sagvan Tofi, Václav Kopta, členové skupiny Anna K Band, ale také muzikanti Robert Kodym, Tomáš Vartecký, Jan P. Muchow či hudební kritik Honza Vedral.

Premiéra v Lucerně, v sobotu pak ČT1

„Film bylo těžké dát dohromady, ale z výsledku mám velkou radost i s ohledem na to, jak citlivý materiál byl dlouho sbírán. A moc děkuji Anně K. za neskutečně poctivý přístup a otevřenost, s jakou k celému natáčení přistupovala. Pohybovat se jako zpěvačka stabilně po třicet let na hudební scéně je nádherné, o to větší výzvy někdy přicházejí v osobním životě,“ popisuje kreativní producentka České televize Martina Šantavá.

Po slavnostní premiéře, která proběhla v úterý večer v sále pražského Kina Lucerna, budou moci dokument vidět televizní diváci v sobotu ve 21.20 na programu ČT1.