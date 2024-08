Zavřete všechna okna! Nastal čas ušatých, hvízdavých i plachých záletníků

Netopýří trable, odborník je potřeba skoro vždycky Největší škody musí uživatel nemovitosti řešit v momentě, kdy se chlupatí létavci dostanou do místností, ve kterých se dlouhodobě nikdo moc nepohybuje. Například na chalupách či v bytech v době dovolené pak nenalézají zdaleka je trus.

V případě, že byste se jali netopýra odchytávat, určitě se o to nepokoušejte holýma rukama a opatřete si ruku rukavicí či ručníkem.

Když netopýra uchopíte, cítí se v ohrožení a může se bránit zuby. Na druhou stranu je velmi křehký, nesmíte ho držet silou.

Časté výjezdy kvůli netopýřím invazím a péče o vyčerpané nebo raněné jedince jsou pro záchranné stanice časově i finančně velice náročné. Pomoci jim můžete buď finančním příspěvkem, nebo dodržováním preventivních opatření, jako je například nenechávání otevřených oken během dovolené a podobně.

V Evropě je v současnosti známo několik desítek netopýřích druhů. V České republice je pravidelně zaznamenáváno asi 27 druhů. Všechny druhy netopýrů žijících u nás jsou chráněné, některé až kriticky ohrožené. Příčin je hned několik. Především úbytek stromů s dutinami, kde by mohli odpočívat, a také používání pesticidů a herbicidů, jež je systematicky otravují. Na vině je i vyrušování při zimování, ke kterému logicky dochází hlavně tehdy, pokud netopýři „zakotví“ ve městech.

Netopýrem let 2024–2025 se stal netopýr velký (Myotis myotis). Hlasováním o tom rozhodlo 35 partnerů mezinárodní organizace BatLife Europe. Netopýr velký je druhem žijícím často v těsné blízkosti člověka. Letní kolonie milují hlavně půdy.