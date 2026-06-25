„Chtěli jsme udělat knížku, která bude fungovat jako praktická příručka první pomoci a v reálné situaci dokáže lidem zachránit život,“ uvádí Martin Moravec. Tvorba novinky, která trvala od prosince, s sebou nesla i mnoho vtipných momentů. Vzhledem k časové vytíženosti Dvořáka se musely rozhovory odehrávat brzy ráno, pozdě večer nebo také on-line s dvanáctihodinovým časovým rozdílem, když byl jeden z pánů na dovolené. Pro novináře tentokrát připravili i praktickou ukázku. Jednoho horkého červnového dne jsme se sešli v bazénu v Podolí.
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Tonutí je tiché. Filmové mýty neplatí
Úvodní kapitola knihy se totiž zaměřuje na problematiku tonutí, konkrétně dětí. Podle Dvořáka mezi lidmi panuje mylná představa, že topící se člověk křičí a mává kolem sebe rukama. „Takhle to nikdy není. Tonutí je tichá záležitost,“ upozorňuje lékař Marek Dvořák. Člověk, kterému docházejí síly nebo bojuje s náhlou zdravotní indispozicí – například s poruchou srdečního rytmu, infarktem či prudkým poklesem tlaku – se zpočátku snaží situaci vyřešit sám. Ve chvíli, kdy si uvědomí, že situaci nezvládne, už nemá dostatek sil na volání o pomoc ani na mávání a tiše zmizí pod hladinou.
Záznamy z veřejných bazénů potvrzují, že lidé nacházející se dva až tři metry od tonoucího si situace vůbec nevšimli. Často se domnívali, že dotyčný pouze splývá nebo že si dítě ve vodě hraje. „U dětí bývá hlavní příčinou neštěstí chvilková nepozornost rodičů, kteří se otočí do domu nebo se podívají do mobilního telefonu. U dospělých může hrát významnou roli alkohol, popřípadě zmíněná náhlá zdravotní indispozice,“ dodává Dvořák.
Výjimky, které potvrzují pravidlo
Marek Dvořák je velkým propagátorem první pomoci také na Instagramu, opakovaně zde zdůrazňuje, že při záchraně života se již léta nedoporučuje dávat umělé dýchání. „Výjimku ale tvoří tři situace, když jde o dítě, když se někdo něčím dusil nebo se topil,“ říká a vysvětluje: „Důvodem je, že srdce se u tonutí zastavilo kvůli nedostatku kyslíku v těle a ten tam potřebujete dostat. Ale nebojte, veškerý postup vám řeknou operátoři a operátorky po zavolání linky 155.“
Už letím
Přesto přidává pár základních rad. Je-li člověk vytažený z vody v bezvědomí a nedýchá normálně, došlo u něj k zástavě oběhu. Záchrana proto vždy začíná pěti úvodními umělými vdechy do úst postiženého se zakloněnou hlavou. Pokud se neobnoví známky života (kašel, aktivní pohyb), pokračuje se v masáži hrudníku v poměru 30 stlačení ku dvěma vdechům. Hrudník se u dospělého stlačuje do hloubky pět až šest centimetrů, u dětí do jedné třetiny předozadního průměru hrudníku.
Při použití automatizovaného defibrilátoru (AED) je nutné pacienta před nalepením elektrod osušit a zajistit, aby zachránci nestáli v kaluži vody. Pokud je na místě více lidí, operátoři linky 155 v současnosti využívají videoasistenci – zašlou na mobilní telefon odkaz na videohovor, přes který vidí situaci na místě, a mohou v reálném čase korigovat polohu rukou i frekvenci stlačování.
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Kniha Už letím vyšla před několika dny. Podle autorů jsou první reakce čtenářů na sociálních sítích pozitivní a oceňují jak emoce v příbězích, tak praktickou stránku první pomoci. Pro spisovatele a novináře Martina Moravce šlo s touto knížkou poprvé o návrat k osobě, se kterou už jednu napsal. „Bylo to náročné, ačkoli jsem si myslel, že tentokrát to bude snazší. Že ‚jenom‘ sepíšu příběhy, ale nebylo to tak,“ dodává s úsměvem a uvádí, že o tom, že napíšou další knihu, měli jasno už od začátku původní spolupráce. „Jenom jsme nevěděli, kdy na to přijde čas, a ten nastal letos. Původně jsem měl představu deníkových zápisků, ale od toho nápadu jsme nakonec upustili a šli formou příběhů a praktických rad,“ upřesňuje Moravec vývoj. A teď? „Po dlouhé době jsem knížku vydal ještě před létem, takže teď si můžu užít prázdniny a volno, letos už další neplánuji,“ dodává.
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