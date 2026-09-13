Léto skončilo a s ním i hlavní sezona dovolených. Jenže právě na začátku září může řadě zaměstnanců při pohledu na zůstatek dovolené dojít, že jim jí zbývá překvapivě hodně. Jak to ale bude s volnem, které se do konce roku nestihne vyčerpat? A opravdu si lze nevybranou dovolenou nechat proplatit?
Proplatit? Nelze
Pokud zaměstnanec u firmy dál pracuje, nemůže si jednoduše vybrat mezi dovolenou a penězi. Zákoník práce počítá s tím, že dovolená má sloužit především k odpočinku a regeneraci, a proto se během pracovního poměru standardně čerpá. „Výjimka nastává pouze při skončení pracovního poměru, kdy zaměstnavatel musí nevyčerpanou dovolenou proplatit,“ vysvětluje Simona Fialová, expertka na daně a účetnictví z poradenské společnosti Ecovis. Dohoda, že zaměstnanec místo čerpání dovolené dostane peníze, tak během trvání pracovního poměru není v souladu se zákonem.
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Když to nestihnete
Ideální je dovolenou vyčerpat ještě v roce, za který zaměstnanci náleží. Ne vždy to ale jde. Důvodem mohou být například provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo překážky, kvůli nimž zaměstnanec dovolenou čerpat nelze. V takovém případě může dovolená přejít do dalšího roku. Neznamená to ale, že staré volno zůstává několik let.
Důležitým datem je 30. červen následujícího roku. Pokud zaměstnavatel do té doby neurčí, kdy si zaměstnanec loňskou dovolenou vybere, může za určitých podmínek její čerpání určit sám zaměstnanec. Pro firmy je to přitom poměrně důležitý termín. Pokud si zůstatky dovolené včas neohlídají, mohou přijít o možnost plánovat, kdy budou zaměstnanci volno čerpat.
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Důležitá je kontrola od firem
Zaměstnavatelům se proto vyplatí nenechávat plánování dovolených na poslední chvíli. „Na začátku každého roku doporučujeme provést kontrolu zůstatků dovolené, identifikovat rizikové případy a aktivně plánovat čerpání. Ideální je rozložit dovolené rovnoměrně během roku,“ radí Simona Fialová.
Pro zaměstnance tak platí jednoduché pravidlo: na nevyčerpanou dovolenou není dobré zapomenout. Během pracovního poměru se totiž místo peněz počítá především s tím, že si volno skutečně vyberete.