Zdarma, ale nebezpečné. Koupání v lomech láká tisíce lidí. Tady je 5 nejkrásnějších míst

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  18:28
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Mašovický lom.

Mašovický lom. | foto: Valéria Hlivjaková

Kurovický lom
Zatopený lom ve Výklekách na Přerovsku, oblíbené místo ke koupání, letos...
Lom Jílové u Držkova (Liberecký kraj)
Zatopený lom u Trhové Kamenice
5 fotografií
Křišťálově čistá voda, dramatické skalní stěny a romantická příroda. Zatopené lomy jsou v létě oblíbenou alternativou k přeplněným koupalištím a přehradám, nejsou však bez rizika. Přinášíme výběr pěti lokalit, kde se můžete v horkých dnech osvěžit. Dejte si však pozor na pravidla, která doporučují záchranáři.

Láká vás koupání bez hlavy na hlavě a v obklopení divoké přírody? Zapomeňte na chlorovaná koupaliště a vyrazte k zatopeným lomům. Nabízejí průzračnou vodu i dechberoucí scenérie, ale skrývají i nečekaná rizika. Zde je pět nejkrásnějších zatopených lomů.

Obsah

Kurovický lom (Zlínský kraj)

Zatopený vápencový lom nedaleko Tlumačova patří k nejkrásnějším přírodním koupáním na Moravě. Návštěvníky láká průzračnou vodou i okolní krajinou ukrytou mezi stromy. Zároveň jde o přírodní památku s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, proto je třeba respektovat pravidla areálu. Lom je otevřený od května do září a vstup je zpoplatněný.

Kurovický lom

Mašovický lom (Jihomoravský kraj)

Jen několik kilometrů od Znojma leží bývalý kamenolom s křišťálově čistou vodou, který si oblíbili nejen plavci, ale také potápěči. Těžba kamene zde skončila v roce 1999, poté prošel areál rekultivací a dnes je chráněnou přírodní památkou. Lom je v soukromém vlastnictví, veřejnosti je ale během letní sezony přístupný za vstupné.

Pražská koupaliště 2026: Kam se vydat k vodě a kde letos zdražilo vstupné?

Zatopený lom Výkleky (Olomoucký kraj)

Lom u obce Výkleky na Přerovsku patří mezi nejvyhledávanější místa ke koupání v Olomouckém kraji. Průzračnou vodu obklopují vysoké skály, přesto se na jednom místě nachází poměrně pohodlný vstup do vody. Díky výborné viditelnosti pod hladinou lokalitu vyhledávají také potápěči. Návštěvníci mohou využít velké parkoviště, od roku 2025 je ale vstup i parkování zpoplatněné.

Zatopený lom ve Výklekách na Přerovsku, oblíbené místo ke koupání, letos zaplavily tisíce malých, zhruba dvoucentimetrových medúzek sladkovodních (Craspedacusta sowerbii).

Lom Jílové u Držkova (Liberecký kraj)

Menší břidlicový lom na Jablonecku připomíná kulisy dobrodružného filmu. Nabízí průzračnou vodu, travnaté plochy k odpočinku i krásné výhledy z okolních skal. Vstup je zdarma, návštěvníci ale musí počítat s tím, že na místě není občerstvení ani další zázemí.

Lom Jílové u Držkova (Liberecký kraj)

Lom u Trhové Kamenice (Pardubický kraj)

Uprostřed lesa na Hlinecku se ukrývá zatopený žulový lom s průzračnou vodou, která ani během nejteplejších letních dnů obvykle nepřesáhne 20 stupňů Celsia. Skalní stěny vystupující vysoko nad hladinu vytvářejí působivou kulisu a lokalitu si oblíbili především potápěči. Hloubka lomu dosahuje až 25 metrů, proto je při koupání potřeba zvýšené opatrnosti.

Zatopený lom u Trhové Kamenice

Pozor na bezpečnost

  • Koupání v zatopených lomech má své kouzlo, ale také svá rizika. Voda bývá i během horkých letních dnů velmi studená, břehy často prudce klesají do velké hloubky a pod hladinou mohou být kameny nebo další překážky.
  • Záchranáři proto doporučují nevstupovat do neznámé vody skokem, ale postupně, a vždy respektovat pravidla konkrétní lokality.
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Témata: Koupání

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