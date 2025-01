Zdarma, nebo kolik dovolí vaše peněženka. Českem se šíří „pozitivní epidemie“

Do stálé expozice zdarma, nebo můžete zaplatit dle svého uvážení. Tak funguje galerie Lázně v Liberci od roku 2024. | foto: Wikipedia

„Víme, že někteří lidé to netuší, a když přijdou právě v této době, je to pro ně milé překvapení. Jiní sem míří právě s tím, že je volný vstup,“ vysvětluje Gabriela Bučková. Tuto praxi provozuje galerie přibližně od roku 2019, kdy sem nastoupil nový ředitel a prohlídky zdarma ke konci dne zavedl.

Galerie versus muzeum

Bez placení, nebo můžete sami určit, za kolik návštěva galerie stojí. Tak funguje instituce s názvem Lázně – Oblastní galerie Liberec, která je v historické budově městských lázní. Volná návštěva platí pro stálé expozice, na aktuální výstavy se platí 160 korun. „V pokladničce, kam lze dávat dobrovolné vstupné, bývá měsíčně kolem dvou tisíc korun,“ říká Šárka Pleslová z oddělení komunikace. Lidé, pokud už dobrovolně přispějí, házejí do kasičky spíše drobnější částky. Častěji prý platí němečtí turisté.

„Tento druh placení jsme zavedli ve spolupráci s Libereckým krajem od loňského roku. Trochu nám v tomto směru konkuruje Severočeské muzeum, které sídlí naproti. Tam je vstup zdarma na všechno, takže když se rodina rozhoduje, co navštívit, je to pro ně jasná volba,“ říká s mírným humorem Pleslová.

O příchozí ale Lázně určitě nepřicházejí, lidi údajně táhnou právě aktuální výstavy umělců, byť za ně musejí platit. Na vernisáže výstav je ovšem vstup zdarma.

Dobrovolné vstupné se osvědčilo například v Moravské galerii Brno. Za loňský rok kompletní vyhodnocení sice ještě nemají, ale s „dobrovolnou“ sezonou 2023 jsou prý spokojeni. „Bereme v potaz hlavně skutečnost, že v roce 2023 byla jedna z našich budov, Místodržitelský palác, od začátku března po celý rok uzavřena. I přes toto omezení se vybralo 155 887 Kč, což je o skoro šedesát procent více, než se před deseti lety vybralo na placeném vstupném do stálých expozic,“ shrnuje zkušenosti s platební dobrovolností Bohdana Slezák Holešová, manažer pro média Moravské galerie v Brně.

Peníze ušetříte i v cizině. Vyplatí se příprava

Na vstupech do muzeí a galerií lze pochopitelně ušetřit také při cestách do zahraničí. Určitě to ale chce zapátrat předem, u mnohých kulturních institucí se návštěva bez nutnosti placení vstupného omezuje buď na konkrétní hodiny (nejčastěji na sklonku dne), nebo bývá jeden celý den v týdnu bezplatný.

Bez placení se dostanete od úterý do neděle (v pondělí je zavřeno) zdarma například v Bruselu do Královského vojenského muzea, zatímco do muzea Autoworld, kde jsou k vidění i české závodní vozy a které je hned naproti, si dospělý musí připravit v přepočtu okolo 425 korun. Fandové motorů nemusejí vytahovat peněženky v Německu. Tam najdete hned několik automobilových expozic, kam vás pustí bez placení. Jeden Motoworld je v Mnichově, další, se stejným názvem, v Kolíně nad Rýnem. Na vozy BMW v Mnichově lze také zajít bezplatně. PAVEL HRABICA