Zdeněk Svěrák slaví 90! Učitel z Žatce dobyl Oscary i srdce Čechů. Co o něm možná nevíte?

Autor: Marek Peška
  15:57
Zhruba šest desetiletí spoluvytváří podobu české kultury. Autor kultovních postav a příběhů v sobotu 28. března slaví 90. narozeniny. „Všechno, co jsem kdy psal, jsem psal za jediným účelem. Aby bylo veseleji. A později se do toho přimísil prvek jistého soucitu, jímavosti,“ říká cimrmanolog, scénárista, herec a autor písniček Zdeněk Svěrák.

„Všem lidem chci připomenout, že v těžkých dobách naší historie jsme neztráceli humor,“ říká jubilant Zdeněk Svěrák. | foto: PROFIMEDIAProfimedia.cz

Nejvýraznější postava české kultury, která kdysi vyměnila moření se s opravováním slohovek a diktátů za tvůrčí život, Zdeněk Svěrák zítra oslaví 90. narozeniny.

Spoluautor génia Járy Cimrmana, který se v anketě České televize málem stal „největším Čechem“, má za sebou velmi plodný život. Dramatik, scenárista, textař, herec, spisovatel a cimrmanolog obraz české kulturní scény spoluvytváří od šedesátých let minulého století. Za své dílo získal řadu ocenění. Od Magnesie Litery, která se věnuje knihám a jejím autorům, přes filmové ceny Český lev a Oscar po nejvyšší státní ocenění Řád bílého lva.

Nedoceněný český génius

Vystudovaný učitel, který několik let učil například v Žatci, začal v půlce šedesátých let pracovat na rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka. Tady se díky němu a kolegovi Jiřímu Šebánkovi poprvé objevil Jára Cimrman, bylo to přesně 16. září 1966. Nedoceněný český velikán ho poté provázel celý život.

V rozhlase také poznal hudebníka Jaroslava Uhlíře. Ten byl později spojován především s Karlem Šípem. Ale právě se Zdeňkem Svěrákem spoluvytvořil slavné komedie. Uhlíř jako autor hudby a Svěrák jako scenárista. Vznikly tak filmy Ať žijí duchové!, Vrchní, prchni, Lotrando a Zubejda. A především spousta písniček pro děti.

Naučil Čechy smát se vlastní malosti

Svěrák spolu s Ladislavem Smoljakem, kterého znal už z vysokoškolských studií, v 1966 spoluzaložil Divadlo Járy Cimrmana a divadlo také často překryl film. Se Smoljakem jako scenárista a také herec natočil komedie Vrchní prchni nebo Jáchyme, hoď ho do stroje! či Kulový blesk. Nesmíme zapomenout také na pohádku Tři veteráni, kterou podle předlohy s Janem Werichem natočil Oldřich Lipský, další velká postava české kinematografie. Anebo další kultovní komedii Na samotě u lesa.

Zdeněk Svěrák, který zítra oslaví 90. narozeniny, Čechy naučil smát se vlastní malosti. Narážejí přitom na fiktivního Járu Cimrmana. Vystudovaný kantor Svěrák přinesl do humoru pseudovědu a mystifikaci, v jeho případě podanou mistrovsky učitelsky.

Pedagogický přístup oslavující nesmysl je známý také z cimrmanovských seminářů. Patrný je také například u role pana Lavičky v komedii Na samotě u lesa. Za scénář k ní Svěrák dostal tučnou odměnu, kterou si musel odpracovat. A vznikl tak další legendární kousek Vesničko má středisková. Jeho tvorba, ať už divadelní, filmová, literární, či písňová, oslovuje opakovaně nové generace Čechů svou moudrostí, laskavým humorem i hlubokým porozuměním lidskosti. Je pevnou součástí českého kulturního dědictví.

  • Zdeněk Svěrák je také autorem knih. Například za Po strništi bos obdržel cenu Magnesia Litera. „Chtěl bych vydat ještě jednu knížku povídek. Jde mi to pomalu, ale jistě,“ říká Svěrák.
  • Spoluzaložil Centrum paraple, které pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy.
  • Před 13 lety Svěrák chtěl žalovat hnutí Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové, která jeho „metelesku blesku“ z komedie Marečku, podejte mi pero použila ve své hymně. Tehdy Svěráka kritizoval zakladatel bloku Boris Šťastný, nynější ministr pro sport a prevenci. „Pan Svěrák je děsivá sebestředná postava,“ řekl Šťastný. K soudu nakonec nedošlo, hnutí se rozpadlo.
  • Letos 15. května to bude přesně 30 let od premiéry filmu Kolja, který 27. března 1997 v USA získal Oscara. Podle serveru ČSFD.cz scenárista Svěrák a jeho syn a režisér Kolji Jan Svěrák zvažovali, že by se film jmenoval jinak. Tehdy byly na stole názvy jako Trabant story, Žili byli, Cizí kluk, Dušičky nebo Cello a housličky.
  • Jeho dílo připomene například Česká televize nebo Český rozhlas.

Muzeum v Liberci získalo při rekonstrukci knihovny několikametrový skener obrazů

