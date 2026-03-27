Nejvýraznější postava české kultury, která kdysi vyměnila moření se s opravováním slohovek a diktátů za tvůrčí život, Zdeněk Svěrák zítra oslaví 90. narozeniny.
Spoluautor génia Járy Cimrmana, který se v anketě České televize málem stal „největším Čechem“, má za sebou velmi plodný život. Dramatik, scenárista, textař, herec, spisovatel a cimrmanolog obraz české kulturní scény spoluvytváří od šedesátých let minulého století. Za své dílo získal řadu ocenění. Od Magnesie Litery, která se věnuje knihám a jejím autorům, přes filmové ceny Český lev a Oscar po nejvyšší státní ocenění Řád bílého lva.
Nedoceněný český génius
Vystudovaný učitel, který několik let učil například v Žatci, začal v půlce šedesátých let pracovat na rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka. Tady se díky němu a kolegovi Jiřímu Šebánkovi poprvé objevil Jára Cimrman, bylo to přesně 16. září 1966. Nedoceněný český velikán ho poté provázel celý život.
V rozhlase také poznal hudebníka Jaroslava Uhlíře. Ten byl později spojován především s Karlem Šípem. Ale právě se Zdeňkem Svěrákem spoluvytvořil slavné komedie. Uhlíř jako autor hudby a Svěrák jako scenárista. Vznikly tak filmy Ať žijí duchové!, Vrchní, prchni, Lotrando a Zubejda. A především spousta písniček pro děti.
Naučil Čechy smát se vlastní malosti
Svěrák spolu s Ladislavem Smoljakem, kterého znal už z vysokoškolských studií, v 1966 spoluzaložil Divadlo Járy Cimrmana a divadlo také často překryl film. Se Smoljakem jako scenárista a také herec natočil komedie Vrchní prchni nebo Jáchyme, hoď ho do stroje! či Kulový blesk. Nesmíme zapomenout také na pohádku Tři veteráni, kterou podle předlohy s Janem Werichem natočil Oldřich Lipský, další velká postava české kinematografie. Anebo další kultovní komedii Na samotě u lesa.
Zdeněk Svěrák, který zítra oslaví 90. narozeniny, Čechy naučil smát se vlastní malosti. Narážejí přitom na fiktivního Járu Cimrmana. Vystudovaný kantor Svěrák přinesl do humoru pseudovědu a mystifikaci, v jeho případě podanou mistrovsky učitelsky.
Pedagogický přístup oslavující nesmysl je známý také z cimrmanovských seminářů. Patrný je také například u role pana Lavičky v komedii Na samotě u lesa. Za scénář k ní Svěrák dostal tučnou odměnu, kterou si musel odpracovat. A vznikl tak další legendární kousek Vesničko má středisková. Jeho tvorba, ať už divadelní, filmová, literární, či písňová, oslovuje opakovaně nové generace Čechů svou moudrostí, laskavým humorem i hlubokým porozuměním lidskosti. Je pevnou součástí českého kulturního dědictví.
