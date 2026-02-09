Zdráhalová před startem na ZOH: Led v Miláně je zrádný, rozhodne závod

Mistryně Evropy Nikola Zdráhalová vstoupí na olympijských hrách v Miláně do závodu na 1000 metrů. Přestože se na místním ledě zatím hledá, na svůj olympijský start se těší a spoléhá i na podporu českých fanoušků.
Nikola Zdráhalová na patnáctistovce v Salt Lake City | foto: Reuters

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se dnes před 18. hodinou poprvé představí na ZOH 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo v závodě na 1000 metrů. Jedná se o trať, na které se letos v lednu stala mistryní Evropy. Češka je nalosovaná do osmé rozjížďky s Japonkou Jukinou Jošidaovou. Závod je možné sledovat na ČT Sport.

Zatímco forma ji v sezoně zdobí, podmínky v místní hale jí úplně nesedí. „Těžko říct, jak jsem na tom. To uvidíme až zítra. Já se na tom ledě pořád nějak hledám, nedokážu odhadnout, jak mám vlastně jet technicky. Prostě to není ideální led pro mě a každý den je to úplně jiné. A vůbec nedokážu ani odhadnout, jaké časy se tady na tom kiláku pojedou,“ uvedla včera česká rychlobruslařka. Poslední trénink jí ale dodal alespoň trochu optimismu.

Ženský závod na 1000 metrů. Češka Nikola Zdráhalová v akci na ZOH v Pekingu 2022. (17. února 2022)

Devětadvacetiletá reprezentantka, která startovala už na hrách v Pchjongčchangu a Pekingu, se přesto na olympijský závod těší. V hale má podporu rodičů i českých fanoušků a samotná účast je pro ni splněným snem, zvlášť po zdravotních pauzách v minulých sezonách. Na kiláku letos ve Světovém poháru zajela nejlépe osmé místo.

Zdráhalová navíc bedlivě sleduje i výkony českých kolegů. Radost jí udělalo zejména zlato snowboardistky Zuzany Maděrové a fandila také Metoději Jílkovi v rychlobruslařském závodě na pět kilometrů.

3. den ZOH 2026: Sjezd Zabystřana, české páry na ledě i hokej s Kanadou. Kdo další jde do akce?

