Zdravě žít chtějí všichni, daří se to však jen polovině Evropanů a třetině Čechů. Jak je to možné?

Tereza Šimurdová
  15:40
Evropané mají o zdravém životním stylu jasno, jeho dlouhodobé dodržování je ale pro mnohé stále výzvou. Zatímco 96 % lidí v Evropě se o zdravý život zajímá, za skutečně zdravě žijící se považuje jen polovina z nich – v Česká republika dokonce pouze třetina. Hlavními překážkami jsou nedostatek motivace, času, financí i psychické obtíže, které zdravým návykům často brání.

Duševní zdraví a wellbeing téma jsou velmi oblíbené mladou generací. | foto: Profimedia.cz

Podle letošního STADA Health Report chtějí Evropané žít zdravěji než kdy dřív, jejich snaha však často naráží na realitu. Přestože 74 % Čechů a 72 % Evropanů se věnuje alespoň jedné „zdravé“ aktivitě týdně, za skutečně zdravě žijící se považuje jen 51 % Evropanů a 33 % Čechů.

Hlavními překážkami jsou:

  • Chybějící motivace
  • Nedostatek času či financí
    • Špatné duševní zdraví, které navíc úzce souvisí s finanční situací.

Zatímco lidé ve finanční tísni označují svůj životní styl za zdravý jen výjimečně, ti ve stabilní situaci mají téměř dvojnásobnou šanci, že zdravý režim udrží. Studie zároveň odhaluje, že mladí Češi patří k nejčastějším uživatelům Facebook a dalších sociálních sítí v Evropě, které mnozí využívají jako únik od stresu a psychické nepohody.

Dobré duševní zdraví je základ

Právě finanční situace a duševní zdraví – a zejména jejich úzké propojení – představují jedno z důležitých témat studie. Tyto dva faktory vytvářejí dodatečné bariéry pro Evropany, kteří chtějí žít zdravějším životním stylem. Z lidí, kteří se potýkají s finančními obtížemi, označuje svůj životní styl za zdravý pouze 36 % respondentů, v České republice dokonce jen pětina. Naopak u osob ve finančně komfortnější situaci je to 58 % (v Česku 39 %). Výraznou roli sehrává také psychika – Evropané, kteří trpí psychickými obtížemi, mají přibližně třikrát menší pravděpodobnost, že budou vést zdravý životní styl, než ti, kteří hodnotí své duševní zdraví jako dobré.

Sebevraždy jsou v Česku závažným problémem. Denně si vezmou život tři lidi. Naději ale mají

Celkově své duševní zdraví jako „dobré“ hodnotí 64 % Evropanů – zejména ve Švýcarsku (74 %) a ve Francii (71 %), v České republice je to jen 57 %. „V posledních letech se napříč společností čím dál více mluví o potřebě důslednější péče o duševní zdraví napříč generacemi. Aktuální Health Report ale ukazuje, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Více než 40 % Čechů se potýká s obtížemi s duševním zdravím, přesto pomoc terapeuta využívá pouze 6 % dotázaných Čechů – většina odborníka bohužel nevyhledá, a to především kvůli nedůvěře, finančním překážkám či pocitům studu,“ vysvětluje Martin Šlégl, generální ředitel STADA Česká republika.

Podle něj tato zjištění ukazují na nutnost silnější systémové podpory a většího důrazu na duševní zdraví ve zdravotním systému. „Jen 16 % Čechů má pocit, že je v českém zdravotnictví tento aspekt zdraví dostatečně zohledňován, ve srovnání se zdravím fyzickým, což v lidech s duševními obtížemi jen prohlubuje nedůvěru a pocity stigmatizace.“

Aplikace Záchranka nabízí Pražanům novou funkcionalitu. Tou je psychosociální modul

Nebezpečný únik od každodenní reality

Mnohem častěji než odbornou pomoc lidé využívají „alternativní“ způsoby odbourání stresu a zmírnění psychických obtíží. Třetina Čechů zmiňuje čas trávený s blízkými, 12 % nachází uvolnění a psychickou vzpruhu ve sportovních aktivitách. Především mladší generace do 35 let pak často hledá únik od reality, odpočinek a pocity štěstí na sociálních sítích – tři čtvrtiny mladých Čechů (do 35 let) je používají obsesivně alespoň jednou týdně (oproti evropskému průměru 44 %) a 42 % mladých Čechů uvádí, že sociální sítě nutkavě kontrolují každý den. Mladí Češi se tak suverénně řadí na první místo v nadužívání sociálních sítí v Evropě, svou vlastní závislost však přiznává jen necelých 15 % z nich. Další rizikový, zdravému životnímu stylu odporující způsob boje proti duševní nepohodě a stresu představuje konzumace alkoholu.

Budoucnost AI

Ačkoli důvěra v umělou inteligenci zatím není rozšířená, ochota využívat tuto technologii postupně roste.

  • Již dnes si 39 % lidí dokáže představit, že by se pro zdravotní radu obrátili na AI místo lékaře. Nejvíce otevřeni této myšlence jsou obyvatelé Dánska (48 %) a Švédska (47 %), v České republice je to 37 %.
  • Další čtvrtina respondentů v Evropě i České republice uvádí, že by byli ochotni AI využít v budoucnu, až technologie dosáhne ještě vyšší úrovně. Osobní kontakt však zůstává rozhodujícím faktorem důvěry ve zdravotnictví.
  • „Lékaři a lékárníci zůstávají důležitými partnery při péči o zdraví. Například téměř polovina Čechů uvádí poradenství od lékárníků jako zásadní důvod, proč navštěvují kamenné lékárny,“ říká Martin Hefner, ředitel výrobního závodu STADA Walmark Group.

Třetina Evropanů i Čechů přiznává, že konzumují alkohol každý týden, 16 % Evropanů a téměř pětina Čechů pak alespoň několikrát týdně. Obecně častěji pijí muži, ale důvody uvádí obě pohlaví stejné – 23 % Čechů hledá úlevu od stresu či uvolnění (také 23 %), dalším 23 % pití pomáhá cítit se šťastnější a téměř 30 % lidí pak přiznává, že pravidelně pijí, ale vlastně neví proč.

Praktičtí lékaři a lékárníci jako klíčoví partneři

Navzdory všem výše uvedeným obavám a výtkám zůstává důvěra v jednotlivé aktéry zdravotních systémů vysoká. Mezi nejdůvěryhodnější osoby v oblasti zdraví se stále řadí praktičtí lékaři (69 %, ČR 72 %) a lékárníci (58 %, ČR 61 %), kteří mají výrazně vyšší důvěru než Google (20 %, ČR 22 %), umělá inteligence (15 %, ČR 12 %) či online zdravotničtí influenceři (11 %, ČR 7 %).

