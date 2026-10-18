Zdraví v jedné sklenici? Zelené nápoje jsou hitem, jejich účinky ale mají své limity

  15:23
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V jednom šálku matcha nápoje najdeme okolo 60 miligramů kofeinu.

V jednom šálku matcha nápoje najdeme okolo 60 miligramů kofeinu. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Matcha může být příjemnou alternativou k energy drinkům. Povzbudí a zbaví vás...
Chlorela
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Ráno matcha latté, po cvičení smoothie s moringou a večer třeba sklenice mladého ječmene. Ještě před několika lety popíjeli zelené nápoje hlavně milovníci eko a bio životního stylu. Dnes se šťavnatá zelená barva nastěhovala do kaváren, kanceláří, domácností i supermarketů.

Matcha, spirulina, chlorela, moringa, mladý ječmen nebo nejrůznější „greens powders“ slibují jednoduchý recept na lepší den: nasypat, rozmíchat, vypít a pokračovat. Na první pohled je to dokonalý produkt současné doby. Je rychlý, jednoduchý a většinou také ideální na Instagram, protože je velmi fotogenický. Ale čím více se z těchto potravin stávají koncentrované wellness produkty, tím důležitější je rozlišovat mezi tím, co slibuje marketing, a tím, co skutečně víme.

Matcha: zelené povzbuzení místo kávy?

Matcha je možná nejviditelnějším symbolem moderní zelené vlny. Z tradiční japonské čajové kultury se během několika let proměnila v globální ingredienci. Dnes ji najdeme nejen v čaji, ale také v latté, dezertech, zmrzlině nebo smoothie.

Matcha může být příjemnou alternativou k energy drinkům. Povzbudí a zbaví vás podzimní únavy.

Na rozdíl od běžného zeleného čaje se při přípravě matchy nepije pouze výluh. Konzumuje se celý rozemletý čajový list. I proto může nápoj obsahovat více některých látek včetně kofeinu než klasicky vylouhovaný zelený čaj. Matcha zároveň obsahuje katechiny, přírodní látky, které patří mezi antioxidanty. Ty pomáhají chránit buňky před poškozením způsobeným volnými radikály, jež v těle přirozeně vznikají například při metabolismu nebo působením některých vnějších vlivů.

A pak je tu L-theanin, aminokyselina přirozeně obsažená v čajových listech, která může podpořit pocit klidu a zároveň pomoci udržet pozornost. Právě jeho kombinace s kofeinem je jedním z důvodů, proč někteří lidé vnímají energii z matchy jako plynulejší a méně „rozkolísanou“ než po kávě. Vědci ale zatím nemají jednoduchou odpověď na otázku, zda matcha skutečně zlepšuje soustředění.

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Důležité je také rozlišovat mezi obyčejným zeleným čajem a koncentrovanými výtažky ze zeleného čaje. Běžný šálek zeleného čaje je při obvyklém množství považován za bezpečný. Jiná situace může nastat u koncentrovaných extraktů, které obsahují mnohem vyšší množství účinných látek. Právě u nich byly vzácně zaznamenány případy poškození jater.

Moringa: strom, který se dostal do smoothie

Moringa je trochu jiný příběh. Jde o listy stromu Moringa oleifera, který pochází z jižní Asie a dnes se pěstuje také v dalších tropických a subtropických oblastech. Listy se suší a melou na zelený prášek.

Moringa obsahuje například karotenoidy, polyfenoly, vlákninu, některé vitaminy a minerální látky. Její přesné nutriční složení se ale liší podle odrůdy, podmínek pěstování i způsobu zpracování.

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Moringa má zajímavý nutriční profil a vědci její účinky zkoumají, ale současné klinické důkazy zatím nepodporují představu univerzálního prostředku na zlepšení metabolismu. Chuťově je moringa pro začátečníka trochu výzva. Je zemitá, travnatá a lehce nahořklá. Prostě to není další vanilkový protein.

Nejlépe proto chutná v menším množství, například ve smoothie, jogurtu nebo kaši, kde její výraznou chuť doplní ovoce. Jsou ovšem i fajnšmekři, kteří si dopřávají mix matchy a moringy.

Chlorela na lžičku

Chlorela je sladkovodní zelená řasa, která se nejčastěji prodává v podobě prášku nebo tablet. Obsahuje bílkoviny, vlákninu, folát a další mikroživiny. Nejčastěji se přidává do smoothie, džusů nebo takzvaných greens směsí. Stačí malá lžička a z obyčejného nápoje je rázem sytě zelený koktejl, který vypadá jako tekutá esence zdravého životního stylu.

Chlorela

Chuťově chlorela také není pro každého. Má výraznou, zemitou, až lehce „rybniční“ chuť, takže ve smoothie obvykle lépe funguje společně s ovocem nebo jinými ingrediencemi, které její aroma zjemní. A ještě jeden detail, jenž stojí za pozornost: chlorela se někdy propaguje jako zdroj vitaminu B12. U jednotlivých výrobků se ale jeho obsah a využitelnost mohou výrazně lišit, takže chlorelu není vhodné automaticky považovat za spolehlivý zdroj tohoto vitaminu.

Mladý ječmen: když chcete vypít louku

A pak je tu mladý ječmen, jeden z veteránů světa zelených prášků. Vyrábí se z mladých listů ječmene, jež se sklízejí ještě před vytvořením zrna. Následně se suší a zpracovávají například do prášku. Obsahuje různé rostlinné látky a také některé vitaminy a minerály. A pokud vám mladý ječmen nechutná samotný, není ostuda přizvat na pomoc ovoce, jogurt nebo džus.

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Všeho s mírou

A nakonec jedna jednoduchá rada: přírodní neznamená automaticky bezpečné a zelená barva sama o sobě není zárukou zdraví. U koncentrovaných prášků a doplňků navíc záleží na dávce, kvalitě i původu suroviny.

Zelené směsi mohou být zajímavým zpestřením jídelníčku, žádná z nich však nenahradí pestrou stravu. Základem proto zůstává obyčejná zelenina, ovoce, kvalitní zdroje bílkovin, celozrnné potraviny a další běžné potraviny, které tělu dodávají široké spektrum živin. A samozřejmě také dostatek pohybu a spánku.

Někdy přitom stačí zajít do obchodu, koupit svazek špenátu, hlávku salátu nebo brokolici a jednoduše je sníst.

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